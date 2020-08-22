Mars ve Satürn kavgası burçları nasıl etkileyecek?

Bu haftaya Mars ve Satürn'ün sert kavgasıyla başlıyoruz! İş hayatında patronlarla, işverenlerle sorunlar yaşanabilir. Tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Bu dönemde toprak işleriyle uğraşmak iyi gelebilir. Peki gökyüzünün iki kötücülünün kavga halinde olması burçları nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

Bu hafta astrolojinin iki kötücülü kavga halinde olacak. Cesaret gerektiren işlerde başarı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir.

Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilirler, moralimizi bozabilirler. Yeni iş girişimler için, ikna gerektiren durumlar için pek de uygun değildir. Taleplerimiz reddedilebilir. Enteresan katı kurallarla karşılaşabiliriz, kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz. Enerjimiz çok düşebilir, hareket etmekte zorlanabilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe ve toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir, cinsel korkular, endişeler yaşanabilir. Engelli koşuda olmak gibidir bu günler, başarı ancak çok ama çok çalışmak sayesinde gelir. Düşman kazanabiliriz veya düşmanca davranışlarla karşılaşabiliriz. İş hayatında özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir, önemli istekleriniz, taleplerinizi bugünlerde dile getirmeyin. İş ortamında rekabet ederken problemlerle karşılaşabilirsiniz.

Koç: Bu hafta bu etkileşim ile işler ters gidebilecek, talihsizlikler söz konusu, sinir stres bu hafta sizlerde tavan yapabilir, iç huzurunuzu ve dengenizi bulmanız pek kolay olmayabilir. Bu hafta Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak. Bu da size evinizde yuvanızda huzur ve barış zamanına işaret etmekte. Evinizde sosyalleşebilir, evinizde dekoratif bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. İlişkiler, evlilik, ortaklıklarla ilgili sorunlar, sıkıntılar, kayıplar söz konusu, ayrılıklar, boşanmalar, ilişkilerde engeller söz konusu. Bu hafta sabretmeye biraz daha ihtiyacımız olabilir. Devamı…



Boğa: Dostlarınızdan harika destek ve yardım görebilirsiniz ihtiyacınız olan her konuda, onlarla birlikte tatil planları da yapabilirsiniz. Venüs ile Plüton etkileşimi ile de önce sağlık diyoruz! İş yaptığımız kişilerle ters durumlar oluşabilir, işler gecikir, aksar, müşteriler arıza çıkarır. Özellikle iş ilişkilerinde ve sağlığa bu hafta ekstra dikkat ediyoruz. Sonrasında bu hafta iletişim kazalarına, hukuksal sorun yaratacak konulara karşı tedbirli ve dikkatli olmamız gerek. Yanlış anlamalar, arkamızdan dönen bir takım ani olaylara karşı uyanık olmamızda yarar var. Devamı…

İkizler: İş hayatınızı sizin için daha verimli, daha sevebileceğiniz bir yere dönüştürmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Mesela masanızı süsleyebilir, ofisinize yeni bir şeyler alabilirsiniz, ofisinizi güzelleştirebilirsiniz. Bu hafta iş ortamınızda ki kişilerle beraber bir çok sosyal aktiviteye dahil olabilirsiniz. Ya da gerçekten sevdiğiniz işe yönelmek için harika bir hafta. Venüs ile Plüton etkileşimi ile finansal konularda dikkatli olmalı, yatırımlarınızı dikkatli değerlendirmelisiniz. Devamı…

Yengeç: Bu hafta yaşamınızı güzelleştirmek veya kendinizi güzelleştirmek adına girişimlerde bulunmak için harika bir hafta. Eğer yalnızsanız sizden mesafe olarak uzakta olan bir ile romantik yakınlaşmalarınız olabilir. Kişisel hobilerinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Bu hafta sanatsal aktivitelerde başarı haftasına dönüşebilir sizin için. Ya da bu konularda eğitime başlayabilirsiniz. Venüs ile Plüton etkileşimi ile de ailevi sorunlar, aile ile ilgili kayıplar, ikamet edilen yerle ilgili sorunlar, yaşamdan beklentilerin düşmesi, depresyon, hedef sapması gibi durumlar oluşabilir. Devamı…

Aslan: Bu dönem hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Bünyenizi fazla yormamalı, bağışıklık sisteminizi güçlendirici takviyeler almanızı tavsiye ederim. Özellikle genital bölge ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu hafta Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak, gizli aşk ilişkilerine çekilebilirsiniz veya ilişkilerinizi gizlilik içinde yürütmeyi tercih edebilirsiniz Venüs ile Plüton etkileşimi ile de bu hafta özel hayatınız biraz risk noktasında. Devamı…

Başak: Eğer bir ilişkiniz varsa, bu hafta romantik planlar yapmak, mum ışığında yemek, ayı postunda şarap ya da sizin hayal gücünüz neye yetiyorsa yapmak için uygundur. Venüs ile Plüton etkileşimi ile de eğer özel hayatınızda kimse yoksa bu hafta flörtler, yakınlaşmalar söz konusu olabilecektir. Özellikle arkadaşlarınız sizler için çöpçatanlık yapabilirler. Hayatınızda biri varsa yalnız durum biraz karışık, gereksiz gerginliklere, tartışmalardan uzak durmanızda yarar var. Devamı…

Terazi: kili ilişkilerde olası sorunları gereksiz yere büyütmemeye özen gösterin, işinizde üstlerinizle sert tartışmalardan kaçınmakta yarar var. Venüs ile Plüton etkileşimi ile iş ve kariyer anlamında ani gelişen durumlar söz konusu. Eğer aklınızı kullanabilirseniz bu hafta iş ile ilgili bir krizi kendi yararınıza dönüştürebilir, karlı çıkabilirsiniz. Venüs ile Neptün arasında ise uyumlu bir görünüm olacak. Birlikte çalıştığınız kişilerle yardımlaşma önemli olacak. Yardım beklediğiniz her türlü konuda destek bulabileceksiniz. Devamı…

Akrep: Bu hafta özellikle sağlığınıza ekstra dikkat edin, vücudunuzu çok fazla çalışmak için zorlamayın. Tansiyon ve kan dolaşım dengenize dikkat edin, sonra hastanelik olmayın. Eğer kendi işinizse resmi evraklar konusunda dikkat edin, çaldırmayın, kaybetmeyin. Yabancılarla işler yapıyorsanız veya yurt dışı ile ilgili seyahat planınız varsa veya yüksek eğitime başlamayı planlıyorsanız bu hafta bu konularda bazı dertlerle uğraşmanız gerekebilir. Devamı…

Yay: Bu hafta kredi çekmek, finansal anlamda riskli yatırımlarda bulunmakta, lüks tüketim yapmak için pek de uygun bir hafta değil. Özel hayatınızda ise finansal konuları bağlayan durumlar yüzünden de sıkıntılar meydana gelebilir. Bu hafta Venüs ile Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak. Evinizi, yaşadığınız alanı güzelleştirmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Venüs ile Plüton etkileşimi ile de finansal anlamda kazançlar söz konusu fakat beklenmedik ani harcamalar, masraflar çıkabilir. Devamı…

Oğlak: Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi hem ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıkla ilgili konuları hem de ev, yuva, aile ile ilgili konularda krizlere, problemlere, zorlu durumlara, hastalıklara, bu konularda kötü şanslara işaret etmekte. Partner, ortak veya aile bireylerinin sağlığı olumsuz etkilenebilir, özel hayat aile hayatı arasında krizler söz konusu olabilir. Küslükler, ayrılıklar meydana gelebilir. Kiracıysanız ev sahibiniz ile aranızda gerginlikler de oluşabilir. Bir diğer olası etkisi ise ruhunuz bu hafta daha yaratıcı olabilir, iki satır bir şeyler karalayabilirsiniz. Devamı…

Kova: Bu hafta Venüs ve Neptün etkileşimi ile birlikte romantik zamanlar oluşturmak için harikadır, yaratıcı çalışmalar için de aynı şekilde. Bu hafta başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacaktır, rüyaların aşkı gibi bir etki yaratabilir. Bağışlama, affetme, kabul etme ve sevgiyle bir şeyleri tedavi etmek için çok uygundur arkadaşlar. Venüs ile Plüton etkileşimi ile birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerde krizler oluşabilir eğer akıllıca davranırsanız kriz ortamını kendi yararınıza dönüştürebilirsiniz. Devamı…

Balık: Yalnız olanlar inşallah bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlar. İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabilirsiniz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi finansal anlamda kazançlar, size gelecek olan ödemeler, üretimleriniz ve özel hayatınızı ilgilendiren konularda problemler, krizler, sıkıntılar, kötü şans, işlerin yolunda gitmemesi gibi durumlara işaret etmekte. Maddi anlamda bu hafta lüks sayılabilecek harcamalardan uzak durmalı, kimseyle dalaşmamalısınız. Sabrınız bu hafta test edilebilir açıkçası. Devamı…