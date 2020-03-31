Mars ve Satürn kavgasına dikkat!

Gökyüzünün iki kötücülü Mars ve Satürn 10 gün boyunca çatışma halinde olacaklar. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu çatışmanın hem bireysel hem dünya üzerindeki etkilerini kaleme aldı...

Klasik astrolojide iki tane kötücül olarak adlandırılan gezegen var. Biri Mars diğeri de Satürn. Biri büyük şeytan (Satürn) diğeri küçük şeytan (Mars). Mitolojideki sembolizmlerinde biri tahtını asla bırakmak istemeyen ve bu uğurda çocuklarını bile yiyen Kronos (Satürn) bir diğeri ise bencilce istekleri için bile savaş çıkarabilen Ares (Mars). Bu ikili bu 10 gün boyunca çatışma halinde olacaklar. Hem bireysel hem hem de dünya düzleminde neler olabilir göz atalım.

BİREYSEL ETKİLERİ

Cesaret gerektiren işlerde başarı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilirler, moralimizi bozabilirler. Yeni iş girişimleri için, ikna gerektiren durumlar için pek de uygun değildir. Taleplerimiz reddedilebilir. Enteresan katı kurallarla karşılaşabiliriz, kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz. Enerjimiz çok düşebilir, hareket etmekte zorlanabilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Bugün balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe ve toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir, cinsel korkular, endişeler yaşanabilir. Engelli koşuda olmak gibidir bu günler, başarı ancak çok ama çok çalışmak sayesinde gelir. Düşman kazanabiliriz veya düşmanca davranışlarla karşılaşabiliriz. İş hayatında özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir, önemli istekleriniz, taleplerinizi bugünlerde dile getirmeyin. İş ortamında rekabet ederken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Sportif faaliyetler için iyi değildir, kazalar, sakatlıklar oluşabilir. Kendinizi çok yormayın spor yaparken ve riskli hareketlerden kaçının. Bol bol dinlenmeli ve ruhu rahatlatmalısınız.

Kazalara, bir şeyleri kırıp dökmeye eğilim oluşur. Özellikle kavgalı ortamlardan uzak durun, birileri ile tartışırken elinizdekileri sağa sola fırlatmayın. Kesici, delici, her türlü ateşli silah ve aletlerle oynamak, kullanmak tehlikelidir. Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, isilik, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgandır. Özellikle bu ikili Kova burcunda birlikte hareket edeceğinden dolayı, belli oranda özgürlüğün kısıtlanması, teknolojik konularda problemler yaşama, kendimizi ifade ederken zorlanma, adaptasyon sorunu, grup çalışmalarında problemler, kişisel alanların ihlali, kullandığımız internette problemler, alt yapı sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca vücut daha fazla elektrik yüklü olabilir, orayı burayı tutarken çarpılabiliriz. Bu yüzden topraklanmayı ihmal etmeyin. Özellikle tansiyon problemleri olanlar ekstra dikkat etsinler. Bacakla ilgili sıkıntılar, baldırlarda bacaklarda çarpma, morarma, varis sıkıntısı oluşabilir dikkat. Baldırlarda bacaklarda kasılmalar, kramplar çok sık meydana gelebilir dikkat. Baldırlarınızı ve ayak bileklerinizi çok fazla zorlamamızda fayda var. Özellikle ayaklarınıza, bacaklarınıza daha çok özen gösterebilirsiniz. Ayaklarınızı havaya kaldırarak dinlendirmek, bacaklarınız masajlar yaptırmak, kremler sürmek çok daha iyi gelebilecektir. Selüliti önleyici masajlar çok daha iyi gelebilir.

DÜNYA ÜZERİNDE İNCELENDİĞİNDE İSE

Bu ikili, depremler, kargaşa, kazalar ile ilgilidir. Özellikle bu ikili Kova burcunda olduğundan dolayı güvenlik ihlalleri, alt yapı sorunları, teknik sorunlar, hava yolları ile ilgili problemler, bilimsel verilerin bilgi kirliliği içinde kaybolması, insan hakları ile ilgili skandallar, teknoloji kazaları, düşünce ve ifade özgürlüğünü negatif etkileyecek koşullar, otoriteler ile çatışma, isyanlar, kurallara uymama dürtüsü yüzünden sorunlar meydana gelebilir. Yine siber saldırılar, grevler, protestolar söz konusu olabilir.