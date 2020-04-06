Mars ve Uranüs birlikteliğine dikkat

Astrolojide jenerasyon gezegenlerinin Mars ile kontak kurduğu zamanlar önemlidir. Önümüzdeki 10 gün boyunca gökyüzünde Mars ve Uranüsün etkileşimi dikkat çekiyor. Bu süreçte özgürlük teması ön planda olacak, bizleri kısıtlayan unsurları ortadan kaldırabilecek güçte olacağız. Mars ve Uranüs'ün birlikteliğini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba arkadaşlar;

Astrolojide jenerasyon gezegenlerinin, özellikle Mars ile kontak kurduğu zamanlar çok önemlidir. Zira bu dönemlerde hayatın olağan akışını etkileyen durumlar meydana gelir. Hem bireysel hem de toplumsal konularda. Önümüzdeki 10 gün Mars ve Uranüs arasındaki etkileşim gücünü en güçlü şekilde ortaya koyacaktır.

Özgürlük için savaşmak demektir. Sizi kısıtlayan, bağlayan koşullar her ne ise bundan kurtulmak için fırsatlarınız olacak bu 10 gün. Siz istediğiniz kadar plan program yapın, son dakika golleri her defasında olacaktır. Biraz daha spontane takılın bu aralar. Hızlı davranacağız, hızlı harekete geçeceğiz, hızlı çözümler üreteceğiz ve oldukça tez canlı davranacağız bu birkaç gün. Kazalar çok ani gelişebilir, hayatınızı riske atacak aktivitelerden uzak durmakta fayda var, hız içeren özellikle. Yine patlamalar, silahlı durumlar meydana gelebilir bu birkaç gün içinde. Maceralara atılmak için oldukça hevesli olabiliriz, denemediğimiz şeyleri denemek, risk alma fikri hoşumuza gidebilir ve alabiliriz de. Koşullara çok çabuk isyan edebiliriz, ani tepkiler verebilir, köprüler çok hızlı yıkabiliriz. Yine grevler, isyanlar, iş bırakmalar da olabilir. Düşüncesizce, anlamsızca riskler almayın, ölçün, tartın, biçin planlayın ve risklerinizi öyle alın. Kendinize zarar vermeyin, dikkat edin. Fazlaca iddialı davranışlarda bulunabilir veya böyle davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizden çok emin değilseniz iddialaşmayın. Cinsel anlamda da tabularınızı yıkabilir, yapmam dediklerinizi yapabilir, hayatınızda cinsel devrimler yaşayabilirsiniz. Çevremizde baskı gören, haksızlığa uğrayan birini gördüğümüz anda hızlı bir şekilde tepkimizi ortaya koyacağızdır. İnsan haklarına karşı çok daha hassas olacağımız, haksızlıklar karşısında hızlı eyleme geçip sesimizi çıkartacağızdır. Hayatımızda yapamadığımızı yapmak, devrimler yaratmak, kendimizi özgürleştirmek için rahatça harekete geçebileceğiz.

Bugünlerde özellikle elektrik çarpmalarına dikkat edin, bilmediğiniz elektronik ve elektrikli aletleri tamir etmeye kalkmayın. Sınırları aşmak, özgürlük elde etmek, bizi kısıtlayan konu ve koşullardan uzaklaşmak, kurtulmak için harika günlerdir. Başkalarını harekete geçirmekte, motive etmekte bugünlerde oldukça başarılı olabiliriz. Kontrol edebileceğimizden çok daha fazla büyük bir enerjiye sahibizdir, bu yüzden hareketi bol eylemlerde olmak, spor yapmak, enerjimizi boşaltacak her türlü aktiviteye girişmek için uygundur. Normalde yapmayacağımız davranışlar sergileyebiliriz, çılgınlıklar yapabiliriz. Aracınızla hız yapabilirsiniz ama siz yine de ani sürpriz beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun. Hangi eylemi yaparsanız yapın her türlü emniyet ve korumayı ihmal etmeyin.

Mars ve Uranüs’ün bu zorlu görünümü Kova ve Boğa burçları arasında olacak. Bu ikili sabit burçlar olduğundan dolayı, olası krizlerin inatçılıktan, egodan, değişime kapalı olmaktan, parasal konulardan, sinsice hareket etmekten, aşırı sahiplenmekten, özgürlük meselesini aşırı abartmaktan, isyan etmekte dolayı çıkabileceğine işaret etmekte. Bireysel olarak bu 10 gün ilişkiler açısından oldukça zor ve krizler deneyimleyeceğiz. Mevcut ilişkiler ve ortaklıklarda ani kopmalar, ayrılıklar, büyük kavgalar söz konusu olabilir. Dünya açısından ise biraz tehlikeli bir haftaya giriyoruz. Volkanik hareketlenmeler, dünyada bir yerlerde patlamalar, ateşli silahlar, büyük yangınlar, büyük kazalar söz konusu olabilir. Askeri hareketlilik, meydan okuma gibi olaylarla karşılaşabiliriz. Sabit burçlar arası bu zorlu görünüm, grevler, isyanlar olabileceği gibi depremleri de tetikleyen durumlar söz konusu olabilir. Umarım olabildiğince yapıcı ve özgürleştirici bir şekilde geçiririz bu dönemi.

Sevgiler…

Dinçer Güner

