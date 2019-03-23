Mars ve Venüs burç değiştiriyorlar!

Bu hafta hem Venüs hem de Mars burç değiştirecekler. Venüs Balık burcuna ve Mars da İkizler burcuna geçiş yapacak! Hem mutluluk hem de harekete geçiş motivasyonunuz değişiyor olacak. Bakalım burçlar üzerindeki etkileri neler olacak? İşte ayrıntılar...

Bu hafta hem Venüs hem de Mars burç değiştirecekler. Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve Mars da İkizler burcuna! Hem mutluluk hem de harekete geçiş motivasyonlarımız değişiyor. Aşk ve sevgi duygularının ve romantizmin arttığı bir süreç olacak.

Kendinizi sevdiklerinize karşı duygularınızı, ilginizi, şefkatinizi ifade ederken daha rahat hisseder, merhamet, affetmek, kendini adamak için istekli olursunuz. Mars etkisi ile de daha meraklı, daha araştırmacı olacağız, kendimizi sadece bilgi ile savunabileceğiz ve savaşırken kullanacağımız mermiler bilgi olacaktır. Hem zihnimiz hem de hayatımız hızlanmaya başlıyor. Aynı anda birden çok işi halledebileceğiz bu süreçte. Pek tabii değişken bir burçta seyahat eden Mars, ister istemez bizim hareket tavrımızın, davranışlarımızın da biraz değişken olacağına işaret etmekte. Bakalım burçlar üzerindeki etkileri neler olacak?

Koç: Bu dönemde sizleri bir parça inzivaya çekilmenize neden olabilecek, ilişkilerde minik kaprisler sorunlar gündeme gelebilir. İlişkiler daha çok platonik düzeyde kalabilir veya bir ilişki içinde iken bile yalnızlık ve sevgisizlik hissedebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Sosyalleştiğiniz, dostlarınızla beraber vakit geçirdiğiniz sürece kendinizi iyi ve keyifli hissedebileceksiniz. Para kazanabilmek için çok daha fazla çalışmanız, efor sarf etmeniz gerekebilir. Finansal konularla ilgili kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Bu dönemde iş ve kariyerinize yönelik konularda keyifli bir sürece giriyor olacaksınız. İş ve kariyer konusunda şanslı etkiler altında olacak, sizi mutlu edecek bir iş bulacaksınız. İletişim yetenekleriniz sayesinde birçok problemin üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Devamı…

Yengeç: Ailenizle veya arkadaşlarınızla organizasyonlar yapmak sizi çok daha fazla mutlu edecektir. Daha gizli kapaklı hareket etmek isteyebilirsiniz, ruhsal anlamda biraz karmaşa yaşayabilir, ne yöne ne şekilde gideceğine karar vermekte zorlanabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Bu dönemde başkalarının parası, ortaklaşa işlerden gelen gelirler, primler, ödemeler, burslar, kredilerle ilgili genel anlamda şanslı ve de keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla çok daha fazla iletişim halinde olacaksınız. Devamı…

Başak: Bu dönemde ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, partner ilişkileri adına keyifli ve de şanslı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bazılarınız evlenmek üzere adımlar atmaya başlarken, bazılarınız ise sağlam temelli ilişkileri hayatınıza çekebilirsiniz. Devamı…

Terazi: İş arkadaşlarınızla aranızda önemli yardımlaşmalar gündeme gelirken, bazılarınız yeni proje veya görevlere atanabilirler. İş ortamınızda uyumu, barış ortamını yaratan siz olabilir, iş birliğine bu süreçte oldukça yatkın olabileceksiniz. Devamı…

Akrep: Hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize daha fazla yönelebileceksiniz. Birliktelikleri olanları ise romantik dakikalar geçirebilecekleri güzel bir hafta bekliyor. Ödemeler stres yaratabilir, finansal konularla ilgili daha çok mücadele etmeniz gerekebilir. Devamı…

Yay: Arkadaşlarınızdan güzel destekler görebileceksiniz bu hafta. Aile ortamınızda huzur, güveni, uyumu yaratan siz olabilirsiniz. Hayatınızda partner veya ortak var ise onunla zaman zaman fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Yalnız bu çatışmanın dozajı bir parça sert olabilir. Devamı…

Oğlak: Sağlığınıza bu dönemde ekstra dikkat etmeniz gerekir. Birlikte çalıştığınız kişilerle sürekli fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz.Fakat bu da sizin kararsız veya sürekli fikir değiştirmenizden kaynaklı olabilir. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. Devamı…

Kova: Finansal anlamda daha bereketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Kazançlarınız artmaya başlıyor. Eğer hayatınızda özel birisi yok ise, bu dönemde kafanız karışabilir ve birkaç kişi arasında gidip gelebilirsiniz. Özel hayatınızdaki bu karışıklık streste yaratabilir. Devamı…

Balık: Aşkı hayatınıza daha rahat çekebileceğiniz güzel sürece adım atıyorsunuz. Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız. Bu dönem kendinize daha çok değer verecek, kendinizi mutlu etmeye daha çok odaklı olacaksınız. Devamı…

