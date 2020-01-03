Mars Yay burcunda: Hoşgörüyü elden bırakmayın

3 Ocak'tan itibaren Mars, Yay burcuna geçiş yapacak ve 17 Şubat'a kadar Yay burcunda seyahat edecek. Mars gibi bir kötücülün, Yay burcu gibi iyicil bir burçta yaratacağı etkiler biraz zorlu olabilir. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Mars'ın Yay burcundaki seyahatini detaylı bir şekilde kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar;

Mars 3 Ocak itibari ile Yay burcuna geçiş yapacak ve 17 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aslında Mars'ın Yay burcundaki seyahatinin ilk adımlarını bu sene gördük ve yaşadık, küçük bir fragman tadında da olsa. Bu dönem neler olabilir buna göz atalım şimdi biraz. Bunu anlayabilmek için öncelikle Mars’ı akabinde de Yay burcunun astrolojide neleri sembolize ettiklerini iyi bilmemiz gerekiyor.

Mars kısaca güç kullanma, hareke geçebilme, atılganlık, insiyatifi ele alma, mücadele, risk alabilen, savaşçı bir gezegendir. Gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdaheleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder. Yay burcu ise astrolojide şunlarla ifade edilir; hoşgörü, iyimserlik, esnek olmak, değişken fikirlere sahip olmak, macera ve anlık hevesler, yeni deneyimlere açıklık, özgürlük, dürüstlük, okçuluk, sportif faaliyetler, inançlar, felsefe, dini konular ve yerler, üniversite ve sonrası eğitim yerleri, yabancılar, uluslararası her türlü iş ve konu, kültürel kimlikler, enflasyon, ithalat, ihracat, hukukla ilgili konular, avukatlar, yeni keşiflerde bulunmak, fanatizm, abartılı hareketler, kibir, hayvancılık, hipodrom, atlar, atçılık, seyahatler ile sembolize edilir. Yönlerden güneyi, mekanlar olarak ise tepelik, kuru, taşlık yerlere işaret eder. Sağlık olarak ise kalça, uyluk, karaciğer, eklem romatizmaları, siyatik, kasları sembolize eder. Öncelikle Mars kötücül bir enerjiyi işaret ettiğinden, bu saydığım alanlarla ilgili gergin, stresli, olaylı, problemli, zarar getirici etkiler söz konusu olabilecektir.

Mars Yay burcunda güçlü veya zayıf yerleşimde değildir. Sadece son 4 derecesinde kısmi asalete sahiptir o kadar. Şimdi elimizdeki verilerle bu süreçte neler olabilir bakalım?

– Bu dönem hoşgörülü davranmakta zorlanabilir veya hoşgörüyü, uzlaşmayı biraz zor kullanarak, belki de biraz sınırları aşarak elde etmeye çalışabiliriz.

– Düşünmeden risk almaya daha eğimli olabiliriz, fanatikçe, abartılı davranışlar sergileyebiliriz. Hayatımızı riske atabilecek davranışlardan ve kararlardan uzak durmakta yarar var, en azından ani kararlardan önce bir gece üstüne yatıp düşünmekte yarar vardır.

– Spora başlamak, sportif faaliyetlere katılmak için en güzel dönemdir, vücudunuz daha hızlı bir şekilde şekil alır, hızlı bir şekilde forma girebilirsiniz.

– İnançlar ve fikirler için yapılan mücadele daha agresif ve sert olabilir, mücadelelerden pek kaçınmayız.

– Bu dönem aslında tam bir taraftar ruhunu temsil eder. Bir konuyla ilgilenirken adeta ruhunu ortaya koymak, fanatikçe davranmak gibidir. Ya da spor camiasında üzücü kayıplar, büyük sorunlar, problemler oluşabilir.

– Bu dönem hayatın anlamını sorgulamak, kendimize yeni hedefler belirlemek için harika bir süreçtir. Fakat Mars'ın Yay burcundaki hali kontrolsüz bir enerjiyi gösterir ve konsantrasyon bozukluğu da yaratabilir. Bu dönem kararlı olmak ve hedefe odaklanmak önemli olacaktır. Çok hızlı ve seri hareket etmeye çalışmaktan dağılabilir ya da hedefler şaşabilir, dikkatli olmak gerek.

– Dini duyguları, politik düşünceleri, hukuki, toplumsal ve sosyolojik konuları öne çıkaran etkiler söz konusudur. Dini yerler, ibadethaneler, dini kişiler veya din kisvesi altında icraatlerini sürdürenlerin bu dönem canı yanabilir.

– Özellikle bacak ve göğüs bölgesi, kol kasları için yapılacak vücut gelişimi egzersizleri başarılı olacaktır, spor yapmaya hazırlananlar bu bölgeleri daha çok çalıştırabilirsiniz.

– Patavatsızlıkta dünya rekorları kırabiliriz.

– Mars’ın Yay burcunda seyahat edeceği süreçte, sakarlıklar yakamızı kolay kolay bırakmaz, kazalara en çok açık olacağımız zamandır.

– Üniversite, yüksek öğrenim, akademik yerlerde can sıkıcı gelişmeler meydana gelebilir. Bu eğitim sistemi ile igili bir skandal olabilir, üniversite düzeyinde bir eğitim yeri ile ilgili özel bir konu olabilir, cinsellikle ilgili veya ateşli silahlar, yangın gibi durumlar olabilir.

– Kendinizi hukuksal anlamda haksız düşürecek her türlü hareketten uzak tutun, bu yerleşim hukuksal konulardan zarar görmeye işaret edebilir.

– Bir durum uluslararası bir hukuk konusuna dönüşebilir veya mevcutta uluslar arası bir dava tamda bu dönemde yeniden canlanabilir, gelişmeler yaşanabilir.

– Uluslararası işlerin hız kazanacağı, uluslararası ticari görüşmelerin yapılması için uygun bir dönemdir. İş bağlantılı ziyaretler, ithalat-ihracat işlerine girmek için de uygun dönemdir. Ama dediğim gibi kendinize tek bir hedef belirleyin, sağa sola dağılmayın.

– Uluslararası alanda ülkelerin birbirleri ile anlaşması oldukça zor görünüyor.

– Özgürlük kazanmak için harekete geçebilirsiniz, örneğin ailenizin yanından ayrılıp kendi evinize geçebilirsiniz. Size sürekli sert emirler veren işinizden ayrılıp daha iyi bir işe geçebilirsiniz. Sizi kısıtlayan koşulları sona erdirip özgürlük yolunu seçebilirsiniz. Tabii bunu yaparken aceleci, ani bir tavırla yapmayın.

– Uluslararası banka işleri, ticari işler, uluslararası para transferleri, yolsuzluklar… Enterasan durumlar var oluşabilir.

– Öfkenizi fiziksel aktiviteye dönüştürün lütfen, spor yapın, yoga yapın bu tarz şeylerle dengeleyin.

Din ve ibadet yerlerine ilişkin sorunlar, problemler, kazalar oluşabilir. Uluslararası seyahat, havayolu şirketleri ile ilgili kazalar, güvenlik ihlalleri, teknik sorunlar gibi stresli durumlar oluşabilir. Turizm konusunda çok hayırlı bir dönem değil. Turistik yerler, turistlerle ilgili stresli durumlar oluşabilir. Ve tabii ki Yay'ın sembolize ettiği, yayıncılık, medya, basın-yayın özgürlüğü, sosyal medya, medya operasyonları, medya kısıtlamaları oluşabilir. Bu göç konusu 17 Şubat’a kadar çok başımızı ağrıtacak belli ki… Göç oranı daha da artarsa, beraberinde büyük sorunlar da oluşabilecek.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE İSE

Mars Türkiye'nin 6. evinde seyahat edecek. Politik astrolojiye göre 6. ev, askeri konular, ordu, işçi ve çalışanlar, sendikalar, ulusal savunma, sağlık sektörü, hırsızlar, yolsuzluklar demektir. Mars’ın bu alanda ilerleyecek olması öncelikle gözleri askere ve orduya yöneltecektir. Bu alanla ilgili gergin, problematik etkiler söz konusu. Sinirleri zıplatacak gelişmeler olabilir. Asker veya ordunun zarar görmesi, zararlı bir takım etkileri ortaya çıkarabilir. Ya da askerler güç kazanabilir.

Yine işçiler, sendikalar, hizmet sektörü, çalışan kesim açısından zorlayıcı bir dönem bu. İşçi grevleri, iş bırakma, sendika sorunları gündeme gelebilir sık sık. Sendika avukatları zor duruma düşebilir. Allah korusun ama yine işçi kayıpları, iş kazaları yine gündeme gelebilir. Özellikle sağlık sektörü tehdit altında diyebilirim, salgın hastalıkların en çok yaşanabileceği dönemdir bu. Sağlık sektörüyle ilgili rahatsız edici haberler olabilir bu dönem. Özellikle bağırsak sistemini etkileyecek tarzda hastalıklar. Ulusal güvenliğimizi tehdit edebilecek durumlar söz konusu, ulusal bilgi güvenliğini ilgilendiren konular da risk altında.