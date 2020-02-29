Mart ayı analizleri: Burçları neler bekliyor?

2020'nin zorlu geçen ilk aylarından sonra, baharın habercisi Mart ayına giriş yaptık. Mart ayının son gününe kadar gökyüzündeki hareketlilik devam edecek. Venüs'ün Koç burcuna geçişi, Başak burcunda gerçekleşecek Dolunay derken 31 Mart'ta da Mars'ın Kova burcunu geçişiyle ayı kapatacağız. Peki bu hareketlilik burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Venüs, 3 Nisan’a kadar Boğa burcuna geçecek. Venüs’ün bu seyahati bazılarımızın kariyerini parlatırken, bazılarımızın da ilişkilerini sorgulamasına sebep olacak. Hayatımızın her alanında Venüs’ün hassas dokunuşlarını hissedebileceğimiz bir Mart ayı bizleri bekliyor.

Başak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay’la ise son vermemiz gereken konular adeta önümüze serilecek. Diğer yandan daha temkinli olacağımız bir sürece de Dolunay sayesinde giriş yapmış olacağız. Güneş’in Koç burcundaki seyahati finansal ve kariyer konularına ışık tutacak. Yeni iş tekliflerinin gelebilir, yeni anlaşmalar söz konusu olabilir. Satürn, kısa bir süreliğine Kova burcuna geçip, tekrar geri hareket ederek Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn’ün geri hareketi hayatımızın her alanını sorguya çekeceğimiz bir dönemin habercisi olacak. Ayın son günü 31 Mart’ta da savaşçı Mars’ın Kova burcundaki seyahatiyle mücadelelerle dolu bir süreç bizim için başlamış olacak.

Bakalım gökyüzünün oldukça hareketli olacağı Mart ayında burçlar bazında durum nasıl olacak?

Koç: Finansal anlamda özellikle şanslı ve keyifli bir sürece giriş yapacaksınız. Kazançlarınızı arttırabilecek tekliflerle karşılaşabilir, yeni kazanç yolları yaratabilirsiniz kendinize. Bunun yanı sıra paranızı daha keyfi ve size zevk veren şeylere harcayabilirsiniz, gardırobunuzu yenileyebilir, yeni eşyalar da alabilirsiniz. Eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayaklar yere sağlam basan bir teklif olduğunu araştırın. Zira Neptünyen Dolunay yüzünden bir yanılsama ile de karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızda sizi yoran zamanınızı alan enerjinizi tüketen konuları görmek, kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek, kilo vermek ve diyet yaparak bedeninizi korumak isteyebilirsiniz. Diğer yandan kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde sergileyebileceksiniz. Birçok işe başlamak için kendinizi oldukça motive hissedebileceksiniz. Bu sizler için bir nevi kış uykusundan uyanma zamanı olacak. Devamı…

Boğa: Özel hayatınızı daha fazla sorgulayabilir, hatalar arayabilir, sık sık eleştirileri dile getirebilirsiniz. Bir aldanma, kafa karışıklığı, ne istediğini bilememe gibi durumlar yaşanabilir. Özel hayatta bir hayal kırıklığı da söz konusu olabilir açıkçası. Yeni tanışabileceğiniz kimselerin size verdiği bilgileri farklı noktalardan doğrulamayı ihmal etmeyin bence. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Fedakarlık etmek, alttan almak, ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir. Yaratıcı çalışmalara başlayabilir, hobilerinize eğilebilir ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri duyguları ve yetenekleri daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onları geliştirici çalışmalara, hobilere, bireysel sporlara ve etkinliklere başlatabilirsiniz. Kendiniz de yeteneklerinizi geliştirici hobilere veya çalışmalara başlamaları için adım atabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Eğer ilişkiniz varsa gereksiz kaprisler, arızalar yüzünden bir takım sorunlar nüksedebilir. Eğer hayatınızda biri yoksa da bu dönem çok keyifli ilişkilere çekilemeyebilirsiniz. Genel olarak çevrenizin onaylamayacağı ilişkiler olabilir bu. Ailenize karşı veya aynı evi paylaştığınız kişilere karşı biraz daha az eleştirel olmaya dikkat ederseniz iyi olur. Veya en azından eleştirilerinizi ifade ederken kalp kırmamaya özen gösterin. Aile içinde yanlış anlamalardan doğan anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Ebeveynlerinizle ilgilenmek, sağlıklarına özen göstermek, zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir. Diğer yandan daha çok sosyalleşecek, partiler, düğünler, konserler, aktivitelerde, kalabalık gruplarla geçebilecek zamanınız. Organizasyonların davetlerin aranan kişisi siz olacaksınız. Devamı…

Yengeç: Önümüzdeki bir ay boyunca hayatınızın odak noktası işe ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Bu konulardaki stres yavaş yavaş ortadan kalkıyor ve kimliğinizi daha rahat ve net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Önemli olan bu süreçte hedef belirlemek olacaktır. Her zaman üstlerinizin, yöneticilerinizin dikkatini çeker pozisyonda olacaksınız. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Ve bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İletişim, haberleşme ve ulaşım konularına özellikle eğileceğiniz, ancak tedbirli ve planlı olmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Yaratıcı zihinsel projeler içindeyseniz bir miktar dağılma ve gecikme beklenebilir. Devamı…

Aslan: Kariyerinizi parlamaya başlıyor! İşinizden, yaptığınız, meşgul olduğunuz işten çok daha fazla keyif alabileceksiniz. İş değiştirmek isteyenler görüşmelere gidebilirler, üstlerinizden ve yöneticilerinizden harika destekler alabileceksiniz. Özellikle iş hayatınızda kadın figürlerden güzel destekler söz konusu olabilecek. Terfi, maaş zammı gibi durumlarda söz konusu olacak. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek, kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe, kazanç, birikimleri kullanmak, değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak. Bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak için adım atmak isteyebilirsiniz. Devamı…

Başak: Ayakları yere sağlam basan, daha mantıklı ilişkiler kurma zamanı! Fakat hızlı gelişmelerin olmasını beklememek gerek. Özellikle sizden yaşça büyük kişilere aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler, bu konuyu tekrar düşünebilirler veya bazı gecikmeler ile karşılaşabilirler. Ayakları yere sağlam basan, daha mantıklı ilişkiler kurma zamanı! Fakat hızlı gelişmelerin olmasını beklememek gerek. Bu dönem risk almak için uygun bir dönem değil, eğer doğduğunuz anda Satürn’ünüz geri gitmiyor ise. Çocukları olanlar ise onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmaları gereken bir dönemdeler. Fakat yeri geldiğinde “Hayır” demeyi de unutmamanız gerekiyor. Bu özel hayatınızda da geçerli. İş arayanlar bu dönem bol bol görüşmelere gidebilirler. Birlikte çalıştığınız kişiler ile agresyona dikkat etmekte fayda var. Görüş ayrılıkları gerginliklere sebep olabilir. Devamı…

Terazi: Özellikle sağlığınıza biraz daha dikkat etmenizde yarar var. Bağırsaklarınız, midenizle ilgili sorunlar çıkabilir, ilaçların yan etkileri daha güçlü bir şekilde görülebilir, zehirlenmeler olabilir, uyku bozuklukları oluşabilir. Bunun yanı sıra sizi ruhsal anlamda rahatsız eden konular gün yüzüne çıkabilir. Bu hafta hayatı kontrol etmek, koşulları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir, hayal kırıklıkları oluşabilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular, endişeler gibi konular için uzman birinden destek almak, terapi almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz. İş düzeninizde sizi yoran kafanızı dağıtan bir türlü toparlanamadığınız etkiler altındasınız. Kabul edip akışta kalmayı denemelisiniz. Devamı…

Akrep: Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bir gelecek projeniz olabilir ya da bu konuda umutlarınız, hayalleriniz olabilir. Ancak 9 Mart’ta gerçekleşecek olan Neptün etkili Dolunay sizi gerçekleri görmekten de alıkoyabilir. Arkadaşlıklarda yeni başlangıçlar yapmak veya karşınızdaki insanlara ne kadar değer verdiğiniz ile ilgili yeniden karar almak zorunda hissedeceğiniz bir dönem olacaktır. Bazı arkadaşlarınızı daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz ve arkadaşlığınızı tekrardan gözden geçirebilirsiniz. Diğer yandan iş değişikliği, yeni müşteriler, yeni projeler zamanı sizler için. Aslında genel anlamda tablo olumlu olmakla beraber sizleri işe ilgili konularda yoğun bir tatminsizlik duygusu sarabilir de. Keza bu dönem check-up yaptırmak, sağlığınızla ekstradan ilgilenmek, kişisel gelişim çalışmalarına katılmak için de uygun bir süreç. Bunun yanı sıra diyet ve spora başlamak için de keza öyle. Devamı…

Yay: Genel olarak iş ve çalışma ortamınızda daha pratik, sistemli, kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir, bazı minik eleştiriler getirebilirler. Son 10-15 gündür üzerinde uğraştığınız işleriniz varsa artık bu hafta o işleri tamamlama, toparlama zamanı olacaktır. Yeni iş başvuruları yapabilir ya da işinizle ilgili konularda kendinize çeki düzen verebilirsiniz. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev ve iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ya da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir iş potansiyeli ile de karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilir, önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Mart ayının ikinci haftası boyunca, ruhsal konular, spirütel konular üzerine çokça araştırmalar ve okumalar yapabilir, bu konularda ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz. Deniz kenarı uzak yerlere seyahatler hayal edebilir veya organize edebilirsiniz. Bilinçaltı, bilinçdışı gibi konularla ilgili sıkça araştırmalar yapabilirsiniz. Özellikle hafta boyunca rüyalarınız haberci nitelikte olabilir, fal baktırabilir, gelecekle ilgili bilgiler almak isteyebilirsiniz. Bu dönem gerçekten hayatınızda birisine ihtiyacınız var mı sorusuna yanıt arayabilirsiniz. Yalnız çok fazla düşünmek sizi kararsızlığa da itebilir. Geçmişe ait unuttuğunuz, önemsemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bunların dışında evli olanlarınız ise çocuk sahibi olmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Hobilerinizden daha çok keyif alabilir, yaşamın daha eğlenceli ve keyifli tarafları ile daha çok haşır neşir olabilirsiniz. Devamı…

Kova: Kredi araştırmaları işine girebilir, para konularını ilgilendiren davalarını varsa onlar üzerine yoğunlaşabilir, dışarıya olan borçlarınızı gözden geçirip kendinize bir ödeme planı oluşturabilir, kullandığınız kredi kartlarınızla ilgili kararlar alabilir, harcamalarınız konusunda kendinize biraz çeki düzen verebilirsiniz. Açıkçası finansal bir kriz söz konusu diyebilirim biraz, ama panik yapmayın. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Diğer yandan geçmişte kalan adalet ve devletle ilgili konular gündeme gelebilir. Çok geride bıraktığınız bir ilişki yeniden karşınıza çıkabilir veya sosyal paylaşım ağları ile sizi bulabilir. Bilinçaltınızda geriye ittiğiniz, unuttuğunuz konuları tekrar hatırlamanızı sağlayabilir. Burada hareket eden Satürn, sosyal fobi de yaratabilir. Acaba insanlar bana zarar mı verecek endişesi de yükleyebilir size. Bilinçaltınızı, ruh sağlığınızı ve en önemlisi uyku düzeninizi yeniden düzenlemekte fayda var. Belki de zihninizi biraz rahatlatma, arınma, endişe ve korkularınızdan arınma zamanıdır ne dersiniz? Devamı…

Balık: Kurduğunuz ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda bir takım kararlar vermenin arefesinde olabilirsiniz, bu bir ortaklığı veya ilişkiyi bitirmek veya yeni bir şeyler başlatmak adına olabilir. Yeni anlaşmaların, sözleşmelerin gündemde olacağı bir hafta sizleri bekliyor. Eğer yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalanacaksa tüm maddeleri dikkatli bir şekilde okuyun, işinize gelmeyen noktalar varsa bunları değiştirmeye çalışın. Dışarıdan gelen her türlü etkiye açık olacaksınız. Diğer insanların ne söylediği, onların fikirleri vereceğiniz kararlarda etkili olacaktır. Kalabalık gruplar içinde kendinizi yalnız hissedebilir, arkadaşlarınızla ortak projelere girişirken daha temkinli ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Oldukça eski ve çok uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız sizlerle irtibata geçebilirler, onlarla eski zamanları yad etmek için birçok fırsat yakalayabilirsiniz. Var olan sosyal çevre ve arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Devamı…

