Mart ayında Ay’ın boşlukta olduğu günlere dikkat edin!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Mart ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek, Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni bir işe veya projeye veya ilişkiye başlamak için hiç uygun değildir, girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat.

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz, ana esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin. Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında, rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin, planlar yapın ve Ay boşluktan çıkınca harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, işe dişe dokunmayan işler yapın, boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Mart ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;)

4 Mart 05:19 – 07:25 arası Ay, 28. derece İkizler burcunda boşlukta

6 Mart 10:11 – 12:27 arası Ay, 28. derece Yengeç burcunda boşlukta

8 Mart 11:12 – 13: 47 arası Ay, 28. derece Aslan burcunda boşlukta

10 Mart 11:32 – 13:02 arası Ay, 29. derece Başak burcunda boşlukta

12 Mart 11.11 – 12:28 arası Ay, 29. derece Terazi burcunda boşlukta

14 Mart 13:05 – 14:09 arası Ay, 29. derece Akrep burcunda boşlukta

16 Mart 12:34 – 19:25 arası Ay, 26. derece Yay burcunda boşlukta

19 Mart 03:47 – 04:15 arası Ay, 29. derece Oğlak burcunda boşlukta

20 Mart 11:59 – 21 Mart 15:33 arası Ay, 16. derece Kova burcunda boşlukta

23 Mart 17:51 – 24 Mart 15:33 arası Ay, 24. derece Balık burcunda boşlukta

26 Mart 10:16 – 16:36 arası Ay, 26. derece Koç burcunda boşlukta

29 Mart 02:04 – 04:37 arası Ay, 28. derece Boğa burcunda boşlukta

30 Mart 18:10 – 31 Mart 14:43 arası Ay, 19. derece İkizler burcunda boşlukta