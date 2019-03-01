Mart ayında bu tarih ve saatlere dikkat!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Mart ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek; Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni hiç bir işe, projeye veya ilişkiye başlamak için uygun değildir. Girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat!

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz. Ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz. Ana, esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin.

Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı. Diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin. Planlar yapın. Ay boşluktan çıkınca da harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, dişe dokunmayan işler yapın. Çünkü boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Mart ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;))

2 Mart 21:47 ile 22:06 arası Ay Oğlak burcunda boşlukta

5 Mart 11:05 ile 11:10 arası Ay Kova burcunda boşlukta

7 Mart 22:08 ile 23:27 arası Ay Balık burcunda boşlukta

9 Mart 20:13 ile 10 Mart 10:10 arası Ay Koç burcunda boşlukta

12 Mart 12:30 ile 18:45 arası Ay Boğa burcunda boşlukta

14 Mart 15:28 ile 15 Mart 00:50 arası Ay İkizler burcunda boşlukta

16 Mart 21:01 ile 17 Mart 03:55 arası Ay Yengeç burcunda boşlukta

18 Mart 18:18 ile 19 Mart 04:40 arası Ay Aslan burcunda boşlukta

20 Mart 18:20 ile 21 Mart 04:26 arası Ay Başak burcunda boşlukta

22 Mart 21:10 ile 23 Mart 05:15 arası Ay Terazi burcunda boşlukta

25 Mart 05:22 ile 09:05 arası Ay Akrep burcunda boşlukta

27 Mart 05:30 ile 17:07 arası Ay Yay burcunda boşlukta

30 Mart 03:05 ile 04:45 arası Ay Oğlak burcunda boşlukta