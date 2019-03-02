Mart ayında burçları neler bekliyor?

Şubat ayını da geride bıraktık ve Mart ayına geçiş yaptık. Mart ayında gökyüzünde yok yok! Bu ay gökyüzünde hangi olaylar meydana gelecek ve bu hareketlerin sizin burcunuz üzerindeki etkileri neler olacak? İşte ayrıntılar...

Koç: Arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber olmak size her zamankinden çok daha fazla keyif verecek. Bu dönemde fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin, çalınabilir. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. İş düzeninizde sizi yoran, kafanızı dağıtan bir türlü toparlanamadığınız etkiler altındasınız. İlişkiler alanında sabırsız toleransız ve öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Yaptığınız işlerden çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Arkadaşlarınız ile iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, bilgiler farklı bir şekilde dilden dile dolaşabilir. Cesaret, yenilik, bağımsızlık ve özgürlük duygularını çok daha kuvvetli bir şekilde hissedebileceksiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Devamı…

İkizler: İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda! Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Daha yaratıcı olabilecek, kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabilecek, daha popüler ve göz önünde olacaksınız. Size yardımcı olabilecek kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Bu dönem işinizden, işinizle ilgili koşullardan keyif alabilir, memnuniyet seviyeniz artabilir. Yeni başlangıçlar yapmak, adımlar atmak için gerekli motivasyon ve gücü bulabileceksiniz. Devamı…

Yengeç: Hayatınızda sosyal devrim yaratacaksınız. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Basın, yayın, medya konularında hayatınıza sürpriz başlangıçlar girebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu dönemde karşıt görüş ve fikirlere daha kolay tahammül edebileceksiniz. Devamı…

Aslan: İlişkiler ve ortaklıklardan yana şanslı bir sürece adım atıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Bu dönemde başkalarının parası, ortaklaşa işlerden gelen gelirler, primler, ödemeler, burslar, kredilerle ilgili genel anlamda şanslı ve de keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Özellikle sözleşmelerden, anlaşmalardan kazanç elde edebilir, elinize para geçmesini sağlayacak imzalar atabilirsiniz. Devamı…

Başak: İş ve çalışma ortamınızda size keyif verecek bir takım düzenlemeler gelebilir. Günlük angarya gibi gözüken işlerinizi halletmenin eğlenceli ve yaratıcı yollarını bulabilirsiniz. Asıl size düşmanlık besleyenlerin kim olduklarını belirlemekte yanlışlıklar yapabilir, yanlış anlamalar yüzünden suçsuz kişilerle münakaşa içine girebilirsiniz. Özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacınız çok daha artacaktır. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat! İş hayatınızla ilgili daha çok efor sarf etmeniz gerekecektir. Devamı…

Terazi: Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz koşullarla karşılaşıyor olacaksınız, daha eğlenceli, esprili ve neşeli olabileceksiniz. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Yeni iş ortaklıkları gündeme gelebilir, imzalar atabilir, evlilik teklifi gelebilir, nişan gibi işlere girişebilir, ya da yaşamınızda biri yok ise birileri ile tanıştırılabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Akrep'ler için oldukça romantik günler kapıda! Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Hayatınıza daha fazla duygu, eğlence, aşk, romantizm ve keyif katmak harekete geçebilirsiniz. Fedakarlık etmek alttan almak ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Devamı…

Yay: Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle çok daha uyumlu ve de keyifli birliktelikler geçirebileceksiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat! Ebeveynlerinizle ilgilenmek, sağlıklarına özen göstermek zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Para ile ilgili konularda genel anlamda şanslı etkiler altında olacaksınız. Daha çok lüks şeylere ve güzellik gerektiren konulara para harcayabilirsiniz. Her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmalısınız, yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Sağlığınıza bu dönemde ekstra dikkat etmeniz gerekir. Devamı…

Kova: Daha eğlenceli, sosyal, dışa dönük ve hayattan çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Bütçenizi yeniden değerlendirmelisiniz. Gider gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Finansal anlamda daha bereketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Kazançlarınız artmaya başlıyor. Yurt dışı bağlantılı her türlü işiniz çok daha rahat bir şekilde hallolacaktır. Eğer hayatınızda özel birisi yoksa, bu dönemde kafanız karışabilir ve birkaç kişi arasında gidip gelebilirsiniz. Devamı…

Balık: Sıra dışı, farklı fikirleriniz ile dikkatleri üzerinize çekebilecek, farklı, marjinal, bilimsel konularda eğitim almaya başlayabilirsiniz. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Aşkı hayatınıza daha rahat çekebileceğiniz güzel sürece adım atıyorsunuz. Devamı…

