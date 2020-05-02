Mayıs ayı analizleri: Burçları bu ay neler bekliyor?

Yazın habercisi Mayıs ayına giriş yaptık ve gökyüzü hareketleriyle dolu bir ay bizleri bekliyor. Ay başlarında Akrep burcundaki Dolunay ile karşılaşacağız. Ardından Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak ve ilişkilerimiz bir bir gündeme gelecek. Jüpiter'in Oğlak burcuna geçecek. Peki tüm bu hareketler burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Dopdolu bir aya giriş yapıyoruz. Mayıs ayına başlarken Akrep burcundaki Dolunay karşılıyor bizleri. Bir krizi, belki de bir düğümü çözmemiz gerekecek. Ya da finansal bir takım konuları halletmemiz gerekecek.

Ay ortasında ise Venüs geri hareketine başlıyor ve 27 Haziran’a kadar bu geri hareket devam edecek. Bu süreçte ilişkilerde iletişim hataları gündemde olurken, estetik ve güzellikle ilgili konularda umduğumuzu bulmak pek kolay olmayabilir. Eski ilişkiler, eski aşklar yeniden iletişim kurabilir. Jüpiter de Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak bu ay. Artık Eylül’e kadar yatırımlar konusunda daha ihtiyatlı olmamız gerekiyor, devir ekonomi ve iktisat devri… Ve ayı İkizler burcundaki Yeni Ay ile kapatıyoruz. Merak duygumuz yükselirken, artık yavaştan seyahatler başlayabilir hayatımızda…

Koç: Finansal anlamda tek başınıza hareket etmeniz zorlaşabilir, eşinizden veya çevrenizden destek alabilirsiniz. Kredi ile ilgili işlere girişebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Size ait olmayan ama sizi yakından ilgilendiren finansal araçlarla ilgili olacak. Bu alanlarda zekanızı kullanarak enteresan çözümler üretebileceksiniz. Yalnız bu hafta hem birlikte çalıştığınız kimselerle olan ilişkilerinize hem de sağlığınıza dikkat edin. İş yaptığınız kimselerden size ağır eleştiriler gelebilir veya siz arkadaşlarınızı eleştirebilirsiniz. Devamı…

Boğa: 12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Parasal konularda verimin ve bereketin düşebileceği bir zaman. Maddi olarak beklentileriniz yeterince karşılanmayabilir. Maddi hedeflere ulaşmak kolay olmayabilir veya gecikmeler söz konusu olabilir. Bu dönem kendinizi mutlu etmek kolay olmayacağı gibi, kendinizi satmanız, pazarlamanız da kolay olmayabilir. Para anlaşmaları yaparken ederinden daha ücretlere anlaşmalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Devamı…

İkizler: 13 Mayıs’ta da Venüs burcunuzda geri hareket etmeye başlayacak ve 26 Haziran’a kadar burcunuzda geri hareket etmeye devam edecek. Bu zaman aralığında eskiye doğru bir dönüş yaşamak isteyebilirsiniz. Eski sevgililerinizi arayabilir, eski dostlar ve eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu dönem estetik, güzellik, yatırım için uygun bir zaman dilimi değildir, özellikle de sizin için. Yeni başlayan ilişkiler sorunlu, problemli, bilginin saklandığı, kafanızın karıştığı bir dönem olabilir sizler için. Bu dönemde yapma ihtimaliniz olan diyetten de çok fazla verim alamayabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: 7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Eğer yalnızsanız aşk kapınızı çalabilir ki bu kişi tutkulu birine benziyor. Eğer çocuk sahibi olma ile ilgili planlarınız var ise, bu Dolunay size destek olacaktır. Hayatın keyifli yanları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz mesela. Eğer birlikteliğiniz var ise beraber romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Biraz daha zihninizi meşgul edecek bir hobi olabilir bu. Yalnız kardeşleriniz, komşularınız, yakın çevrenizle olan ilişkilerde gerginlik hakim olabilir. Çevrenizdeki insanlara karşı eleştirinin dozunu kaçırmayın. Devamı…

Aslan: 12 Mayıs’ta Venüs’ün İkizler burcunda başlayacak olan geri hareketi, daha çok sosyal ilişkilerinizi ve iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, ödüller, primler üzerinde etkili olacaktır. Uzun süredir görüşmediğiniz eski dost ve arkadaşlarınızla haberler alabilir, eskileri konuşabilirsiniz bu Venüs Retrosu sürecinde. Bunun yanı sıra bazı arkadaşlarınızla iletişimsel sorunlar söz konusu olabilir, alınganlıklar, küskünlükler söz konusu olabilir. Beklediğiniz prim, ödül gibi durumlar var ise gecikmeler de söz konusu olabilir. Bazı karışıklıklar yüzünden verebileceğiniz sözleri tutmanız belki de bu dönem zorlaşabilir. Devamı…

Başak: 10. evinizde geri gidecek olan Venüs, özellikle kariyerinizle ilgili konularda arzu ettiklerinize ulaşmanız konusunda zorluklar ortaya çıkarabilir. Bu dönem işinizle ilgili kadınlarla nasıl ve şekilde iletişim kuracağınıza dikkat etmelisiniz. İş ile ilgili konularda biraz tembellik yapmak isteyebilir, zamanında işleri yetiştiremeyebilirsiniz. Bu dönem iş değiştirmek için pek de uygun bir zaman değildir. Söyledikleriniz, fikirleriniz patronlarınız tarafından hoş karşılanmayabilir. Devamı…

Terazi: 12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Bu dönem uzakta yer alan, aranızda mesafe olan özel ilişkileri yönetmek çok kolay olmayabilir. İletişim sorunları ile uğraşmanız gerekebilir. Satış, pazarlama, reklam gibi uğraşlardan gerekli verimi alamayabilirsiniz bu süreçte. Eve ait konular, gayrimenkul konuları, ailevi konularda hedeflerinize ulaşmanız gecikebilir. Ev satışınız gecikebilir, almak gibi bir niyetiniz var ise pazarlık yapamayabilirsiniz. Eve ait gelir gider, ekonomi ile ilgili konularda bazı gecikmeler söz konusu olabilir. Devamı…

Akrep: Parasal konular, harcamalar, krediler, burslar, nafaka, prim, burs gibi konularda bazı gecikme ve engeller söz konusu olabilir bu süreçte. Size düzenli olarak gelen ödemelerinizde bazı aksaklıklar söz konusu olabilir. Nafakalar, burslar geç ödenebilir mesela. Ya da almayı düşündüğünüz kredi oranı pat diye yükselebilir. Para getirecek projeleriniz ve fikirleriniz olabilir ama bunları hayata geçirmek için ihtiyacınız olan kontaklar yada fırsatlar istediğiniz anda gelmeyebilir. Bu dönemi işleri geliştirmek, projeleri yapılandırma süreci gibi değerlendirebilirsiniz. Devamı…

Yay: 13 Mayıs’ta da Jüpiter, Oğlak burcuna geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Parasal konularda bazı gecikmeler söz konusu olabilir, parasal konularda beklentiniz yeteri kadar karşılanmayabilir, bir süreliğine paranızın bereketinin kaçtığını düşünebilirsiniz. Biriktirmek, yatırım yapmak bu dönem çok kolay olmayabilir. 22 Mayıs’ta ise İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay, genel anlamda pozitif etkilere sahip olacak. İlişkiler için “Tamam mı devam mı?” sorusuna yanıt aranacağı zamanlar. Önemli olabilecek hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Devamı…

Oğlak: Kronik ve uzun süredir kendini göstermeyen rahatsızlıklarınız varsa yeniden ortaya çıkabilir. Sağlık konusunda özellikle ellerinize, kollarınıza, sinir sisteminize, şekerinize dikkat etmelisiniz. Eskiden başvuru yaptığınız yerler yine arayabilir sizi. İş yerinde kadınlarla iletişimde anlaşmazlıklar sorunlar yaşayabilirsiniz. 13 Mayıs’ta da Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak. Burcunuzda geri hareket edecek olan Jüpiter, kendinizi şanssız hissetmenize neden olabilir. İş girişimlerinizde beklendiğiniz hareketi ve hızı göremeyebilirsiniz. Bu dönem şansınızı ve sınırlarınızı çok zorlamadan, kontrollü bir şekilde harekete geçmekte fayda var. Devamı…

Kova: Venüs’ün İkizler burcunda geri hareket etmeye başlayacağı dönemde, aşk hayatınız biraz karışabilir ya da özel hayatınıza dair sizin aklınız karışabilir. Eski sevgililer, eski partnerler bu dönem sık sık karşınıza çıkabilir. Özel hayatınızın iletişim trafiğini dikkatli idare etmeli ve yönetmelisiniz. Özel hayatınıza dair karar vermek, seçim yapmak çok kolay olmayabilir. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı sizi zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kovalar için ise oldukça romantik günler kapıda. Devamı…

Balık: 12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Venüs, sizin ev, yuva, aile, gayrimenkul konular ve aile ilişkilerine etki edecek. Ev almak istiyorsanız veya taşınmak istiyorsanız bu dönem kafanız çok karışabilir ve sürekli fikir değiştirebilirsiniz. Aile içinde iletişim karmaşaları olabilir. Evinizi dekore etmek için kolları sıvarsınız ama sonuçtan memnun olmayabilir veya işi yapacak olan ustalarla ilişkileri yönetmek çok kolay olmayabilir bu dönemde. Devamı…

