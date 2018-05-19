Meraklı, eğlenceli ve neşeli bir hafta

Güneş İkizler burcuna geçtiğinde insanlar konuşmaktan ve fikirlerini paylaşmaktan hoşlanır. Bildiklerinizi ve öğrendiklerinizi paylaşmak, yeni şeyler öğrenmek, merakınızı giderecek konulara eğilmek istersiniz. İşte ayrıntıları...

Güneş İkizler burcuna geçtiğinde insanlar konuşmaktan ve fikirlerini paylaşmaktan hoşlanır. Bildiklerinizi ve öğrendiklerinizi paylaşmak, yeni şeyler öğrenmek, merakınızı giderecek konulara eğilmek istersiniz. Zihinsel faaliyetlerde artış olur, bir fikirden diğerine atlarsınız.

İkizler zamanı yazışmalar, telefon görüşmeleri, e-posta trafiği, yolculuklar, eğitim ve kurslarla daha fazla meşgul olursunuz. Yeni bağlar kurmak, sosyalleşmek, gezilere çıkmak, kültürel aktivitelere katılmak isteriz, internet kafeler, kütüphaneler, dershaneler, okullar ve etüt merkezleri, kırtasiyeciler en çok uğradığınız yerler olabilir. Sohbet etmek, tatlı tatlı dedikodu yapmak arkadaşlarla uzun uzun konuşmak arzusu duyarsınız.

Koç: Beklenmedik, sürpriz ve ani seyahatler gündeme gelebilir. Aile içi ilişkilerde zorlanmalar söz konusu olabilir ya da ailede birinin kronik rahatsızlığı gündeme gelebilir. Sizden saklanan, gizli bir takım konulara odaklanabilir, gerçeği ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Finansal konular ön planda olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmelisiniz. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Çevrenizdeki insanlara karşı biraz daha sempatik ve sevgi dolu yaklaşmaya çalışın. Devamı…

İkizler: Ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. Para yüzünden kimsenin kalbini kırmayın. Parasal konularda sert ve eleştirel bir tutum takınabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. İkili ilişkiler ve ortaklıklardan soğukluk, mesafe, sevginin kaybolması, ilişkilerin bitmesi, ortaklıkların bozulması gibi etkiler söz konusu olabilir. Devamı…

Aslan: Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. İş konusunda ise birlikte çalıştığınız özellikle kadın figürlerle anlaşmak zor olabilir, iş arkadaşlarınızla aranız açılabilir. Devamı…

Başak: İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda! Ev ve iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklardan yana bu hafta canınız biraz sıkılabilir, dostlarınız size biraz duygusuz gelebilir. Devamı…

Terazi: Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. İş ve kariyer konusunda özellikle kadın figürlerle anlaşmak, iletişim kurmak oldukça zor olabilir. Bu hafta iş anlamında kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Devamı…

Akrep: Eğer finansal kaynak arayışı içinde iseniz destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Çevrenizdeki insanlara karşı katı, soğuk, geçimsiz davranmamaya özen gösterin. Devamı…

Yay: İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat! Her ne kadar hayal kırıklıkları söz konusu olsa da güçlü kişilerden harika destekler, fikirlerde size yardımcı olabilecektir. Devamı…

Oğlak: Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir. İş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Özellikle ilişkiler ve özel hayatınızda sorunlar söz konusu olacak. Ortaklıklarla ilgili konularda finansal anlamda aranızda bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Devamı…

Kova: Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir. Yalnız Kova’lar için oldukça romantik günler kapıda! Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu hafta iş hayatınızda işler pek istediğiniz gibi gitmeyebilir. Engeller, işlerin bitmemesi, son dakika projelerin iptali gibi durumlar söz konusu olabilir. Devamı…

Balık: Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat! Özel hayatınızda ayrılıklar söz konusu olabilir. İstediğiniz kişi sizi reddedebilir. Bu hafta hayattan tat almak, keyifle işlerinizi halletmek zor olabilir. Arkadaşlarınızın kalbini kırmamaya özen gösterin, sert eleştirilerde bulunmayın. Devamı…