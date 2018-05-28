Meral Akşener’in doğum haritası

Ünlü astrolog Dinçer Güner'in yazı dizisinin ikincisinde ise Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener var. 18 Temmuz 1956 yılında İzmit’te dünyaya gelmiş olan Meral Akşener'in doğum haritasında ne gibi göstergeler mevcut, önümüzdeki süreçte ne gibi etkilerle karşı karşıya gelecek? İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

Seçimlere adım adım yaklaşırken, sıradaki liderimiz ise İyi Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener. 18 Temmuz 1956 yılında İzmit'te dünyaya gelmiş. Muharrem İnce'de olduğu gibi, elimizde doğum saati olmadığından, Güneş'i 1.eve çekerek, Güneş'in penceresinden haritasını inceleyeceğim. Haritasındaki güçlü ve zayıf yerleşimler, seçimler için şansının ne olduğu, neleri yaparsa seçim sürecinde başarısını arttırabilir bunlara değineceğim.

Güneş'i Yengeç, Ay burcu ise Yay Meral Akşener'in. Genel element dağılımına baktığımızda haritasında çok güçlü bir su elementi olduğunu görüyorum (Yengeç burcu, Merkür'ü Yengeç burcunda, Mars'ı Balık burcunda). Bu ona seçmenleri ile duygusal bağlar geliştirmesi konusunda en büyük desteği aslında. Bunun yanı sıra su elementi kişiye sezgi gücü, hayal etme kapasitesi ve yüksek merhamet katmakta. Fakat haritasında toprak elementinin de neredeyse hiç olmadığını görüyorum, bu da kişiyi istikrardan uzak, mantıklı ve kalıcı çözümler üretme açısından zorlanabileceğini gösterir. Güneş'in aldığı açılar, kişinin başarısı, kendini ortaya koyma şekli, amaçları ve hedefleri konusunda bilgi verir. Meral Akşener'i haritasında Güneş'in Merkür, Satürn ve Mars ile kontakları bulunmakta. Bu kontaklar ona, hedefleri ile harekete geçen, dinamik, çalışmaktan yorulmayan, sorumluluk ve disiplin sahibi, kuralcı, sert, söylemleri ile eylemleri arasında uyum ve inandırıcılık, becerikli ve yapılandırma ve düzenleme yeteneği katmakta. Haritasında yer alan bu büyük su etkileşimi, büyük vizyonları ve hedefleri gösterdiği gibi, kolay pes etmeyen, yılmayan bir yapı da vermekte. Tabii ki bunlar Yengeç burcunda toplandığı için, bu etkileri daha çok ailesi, vatanı, milleti, güvenlikle ilgili konular üzerinde daha çok ortaya koyacaktır. Meral Akşener'in milliyetçi ruhu aslında tam olarak buradan gelmektedir. Dışarıdan her zaman sert ve kolay yıkılmayacak bir imaj sergilemesine neden olur. Merkür'ü de Yengeç burcunda olduğundan, insanların duygularına dokunan söylemlerde geliştirmesine yardım etmektedir.

Güneş'i Procyon isimli sabit yıldızla yan yana durmakta. Bu yıldız kişiye büyük ve güçlü mücadeleler, dostlarından ve arkadaşlarından büyük destekler, gerekli çaba ve mücadele verildikten sonra büyük başarı, askeri terfi, kişiye komutan vari bir ruh ve güçlü bir muhafazakarlık katmakta bu yıldız Meral Akşener'e. Ay burcu ise Yay, Ay genel olarak manevi tatmin temalarını, duygu durumumuzu, tepkilerimizi, bilinçsiz davranışlarımıza işaret eder. Yay burcunda olması, kişinin inançlarını güçlendiren, inançların hayatında önemli bir yer tutması, kolayca risk alabilmesi, hevesli, coşkulu zaman zaman patavatsız, kendi doğrularını ifade ederken dayatmacı bir tavırda olabilir. Geniş yürekli, affedici ve hareket özgürlüğü peşinde olduğuna işaret eder. Bağımsızlık ve macera duygusu ile doludur kişi. Ay'ın Jüpiter ile kurduğu kontak, iyimserliğini abartabileceğini, duygularını daha coşkulu bir şekilde ortaya koyabileceğine işaret etmekte. Peki bu hayata geliş amacı nedir, seçim sürecinde özellikle neye dikkat ederse başarı sağlayabilir şimdi bunlara bir göz atalım.

Güney Ay Düğümü İkizler burcunda, Kuzey Ay Düğümü ise Yay! Güney Ay Düğümü, bu dünyaya gelirken yanımızda getirdiğimiz yetenekler ama Güney Ay Düğümü tarafında yaşamak insani büyütmez ve olgunlaştırmaz! Büyüme, tekamül süreci Güney’den Kuzey'e doğru bir yolculuk aslında. Güney tarafı İkizler burcunda, meraklı, araştırmacı, çabuk öğrenen, bilgiyi çabuk sentezleyen ve hızlı bir şekilde kullanabilen ve bunu başkalarına aktarabilen bir yapı katmakta. Kuzey Ay Düğümü Yay burcunda olduğundan -ki Meral Akşener'i doğum haritasında da Ay burcu Yay- bunu daha kolay yapabileceğine işaret etmekte. Peki nedir bunlar? Öncelikle özgürlük, hem de her konuda, inançlarla, dini konularda özgürlüğü savunmalı, farklı bakış açılarına saygı duymak, fikir özgürlüğünü desteklemeli ve en önemlisi eğitimle ilgili konularda vurgular yapmak. Onun yaşamda başarıya götürecek temel konular bunlar. Eğitim ve inançlar konusunda seçmenleri tatmin edecek söylemler geliştirmeli. Eğer ki seçim sürecinde özellikle bu konulara dikkat ederse başarıya çok daha yakın olacaktır kendisi. Özellikle içinde yaşadığımız, çok çeşitliliğin hakim olduğu toplum düşünülürse ihtiyaç olan tam olan da budur. Bir taraftan bu Meral Akşener'in de sınavı.

Bu sene Temmuz itibari ile Güneş ve Ay Tutulmaları Yengeç ve Oğlak burçlarında meydana gelecek. Meral Akşener'in Güneş'inin olduğu burçta. Önümüzdeki iki senelik süreç, onun hayatını yeniden yapılandırdığı, yeniden düzene soktuğu, yeni düzen ve sisteme geçtiği bir dönem olacak aslında. Özellikle kariyer konusunda bir dizi sınavdan geçeceğini söyleyebilirim. Zira engeller ve setlerin, olgunlaşmanın, sınavların gezegeni Satürn'de Oğlak burcunda seyahat etmekte. Ne yazık ki haritasında hiç toprak elementi olmadığı için, bu yapılanmanın ve kariyer yolunun onun için çok rahat ve konforlu olmayacağını gösteriyor. Bu seçim sürecinde iyi bir çıkış yakalamış gibi gözükse de, en azından bu seçimde ne yazık ki şansının çok yüksek olacağını söyleyemeyeceğim. Olası kurulacak olan bir koalisyon hükümetinde partisi ile yer alabilir ama Cumhurbaşkanlığı için bu dönem güçlü bir aday gibi görünse de, Satürn sınavı bitmeden biraz zor gözüküyor. Meral Akşener'i siyasi anlamda tam olgunluğa ulaşması, yolunun açılması, 2020 Kasım’dan sonra…

Sevgiler…

Dinçer GÜNER