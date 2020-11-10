Merkür Akrep burcunda: Akıl ve sezgi birleşiyor

10 Kasım günü iletişimi, ifadeyi, konuşmayı sembolize eden Merkür yeniden Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Aralık'a kadar bu burçta seyahat edecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Merkür'ün Akrep burcu seyahatini inceledi.

10-19 Kasım arası Merkür geri hareket ederken karşılaştığınız stresler, sorunlar, problemler, kaybolan eşyalar, yanlış anlaşılmalar gibi konuların üzerinden tekrar geçebileceksiniz ve bunları halledebileceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Aklımızın sınırlarını oldukça zorlayacağımız, bilinmeyeni bilmek adına çok çaba sarfedeceğimiz, her şeyi öğrenmek isteyeceğimiz bir zaman dilimi olacak. İkili ilişkilerde karşımızdaki insanı tarayarak en zayıf noktasını bulup oradan da saldırabileceğimizi gösteriyor. Bu süreçte kriz anlarında ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Düşüncelere çok fazla takılıp kalmayın. Akrep şifacı bir burçtur.



Kelimelerinizi ve dilinizi zehirlemek yerine, iyileştirmek içinde kullanabilirsiniz. Covid-19 ile ilgili 1 Aralık’a kadar iyileştirmeye yönelik haberler çıkabilir. Biraz ketum olup sırlarımızı saklayacağız. Zihninizi kullanarak krizlerinizi rahatlıkla fırsata çevirebilirsiniz. Borçlarınız varsa bunları yapılandırmak adına adımlar atabilirsiniz. Aynı fikirde olmadığınız insanlarla fikir savaşlarını bir ölüm kalın savaşına dönüştürmemenizi tavsiye ederim.