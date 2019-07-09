Merkür Aslan ve Yengeç burcunda Retro!

Yeni bir Merkür Retrosu süreci başlıyor. Bu sefer Merkür Aslan burcunda geri hareket edecek. 7 Temmuz'da duraklamaya başlayacak akabinde 9 Temmuz'da tam gaz geri hareketine başlayacak ve 2 Ağustos'a kadar da devam edecek. Merkür Retrosu hakkında merak edilenler ve ayrıntıları...

Yeni bir Merkür Retrosu süreci başlıyor. Bu sefer Merkür Aslan burcunda geri hareket edecek. 7 Temmuz’da duraklamaya başlayacak akabinde 9 Temmuz’da tam gaz geri hareketine başlayacak ve 2 Ağustos’a kadar da devam edecek. Yalnız ufak bir farkla, tüm bu geri hareket sürecini sadece ASLAN burcunda değil 19 Temmuz itibari ile de YENGEÇ burcuna geçerek devam edecek. İşte Merkür Retrosu’nda dikkat etmeniz gereken konular neler, gelin birlikte göz atalım…

Merkür; her türlü bilgi, iletişim ve anlaşma ondan sorulur. Dünya üzerindeki tüm iletişim ağları, konuşma, bilgi ve bu bilginin yayılması onun kontrolündedir. Merkür 4 ayda bir yılda 3 defa geri hareket eder. Aslında tam olarak geri hareket değil, sadece hızı düşer ve yavaşlar. Dünya'dan bakıldığında ise geri gidiyormuş izlenimi verir. Geri gittiği dönemde ise şunlara dikkat edilmesi gerek;

• Her türlü iletişimde aksaklılar ve sorunlar yaratır, hayatınıza uzun süre kalıcı olmayacak geçici kişileri olaylar, konular katar, para hesaplarında yanlışlıklar çıkartır, elektronik aletlerinizi bozar sizi sinir eder.

• Merkür geri giderken yaptığınız sözleşmeleri bozar sonrasında, başlattığınız ilişkilere uzun zaman vermez, anlamadığınız bir anda bitiriverir. Bilgi akışında aksaklıklar yaratır. İş yerlerinde bilgisayarları çökertebilir, evinizde dijital eşyaları anormal bir duruma sokabilir.

• Merkür geri giderken elinizde kalan işlerinizi tamamlayın, geri gittiği süreç aslında toparlama tamamlama, düzene soka sürecidir, ama yeni bir şeylere başlarsanız bir nevi canınıza okur.

• Evlenmek, ev almak- satmak içinde uygun bir süreç değildir. Seyahatlerde bilet ve bavulların kaybolmasıdır, bu dönemde bu ikiliye çok dikkat edin. Araçları ile uzun yola çıkacak olanlar ekstra dikkat etmelerinde yarar var, araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın.

• Değerli eşya, evrak..vb şeyleri kargoya verirken dikkatli olun adresi doğru yazdığınıza, kaybolmasınlar . Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektroniklerde sıkıntılar olur.

• Lütfen önemli imza ve anlaşmalarınızı yapmamaya gayret gösterin 2 Ağustos’tan sonra atın imzalarınızı sabredin biraz.

• Bu gerileme süreci aslında hayatın size dur ve düşün deme süreci, plan yapın, düşünün, neler yaptınız neler ettiniz sorgulayın. Eskiden biten bir şeyler yeniden başlasa bile uzun sürmez bilginiz olsun. Eski arkadaşlarla karşılaşılır, eski sevgililerden saçma sapan mesajlar gelir, eski konular gündeme gelir sürekli.

• Özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken ekstra dikkatli olun arkadaşlar, internet dolandırıcılığı artar dikkat! Para hesaplarında yanlışlıklar çıkartır, bu yüzden banka işlemlerinde dikkatli olun, kredi kartlarınızı kontrol edin. Klavyenizin çevresine içeceklerinizi koymayın mesela, klavyenizden dolayın sonra.

• Eğer ki 1-2 hafta öncesinden başlayan işleriniz varsa Retro sizi etkilemez, gözünüz gönlünüz rahat olsun arkadaşlar. Sıfır, yeni başlayan, el değmemiş yeni işlere Retro döneminde başlanmaz, eskiden başlayan süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz.

• Kime mail, sms, whatsapp yazdığınıza dikkat edin, hatlar karışmasın, yanlış insanlara yanlış bilgiler gitmesin. İnternet üzerinden yapacağınız alışverişlerde yanlış ürünler gelebilir. Şirket açmayın, bekleyin 2 Ağustos’tan sonra açarsınız şirketinizi. Evlenmek ve ortaklık kurmak için pek de uygun bir süreç değildir, evlilik tarihinizi ve şirket kurma tarihini 2 Ağustos sonrasına bırakmakta yarar var.

• Evinizde tadilat, bakım, onarım gibi işlerinizi halledebilirsiniz, ama yeni özellikle elektrikli ve elektronik eşya almamanızda fayda var.

Merkür bu sefer önce ASLAN sonra ise geri giderek YENGEÇ burcunda geri hareketine devam edecek. 19 Temmuz itibari ile geri hareketine YENGEÇ burcunda devam edecek 2 Ağustosa kadar. Kendimizi ifade ederken, bencil bir imaj çizebilir, yanlış anlaşılabiliriz. Yeni eğlence yerleri, mekanlar açmak için 2 Ağustos'tan sonra harekete geçin! Sahne, yaratıcılıkla ilgili eğitimler için yine Retronun bitimini bekleyin. Çocuklarınızın hayatları ile ilgili önemli kararlarınızı yine Retronun bitişini beklemenizde fayda var. Borsa, yatırım araçlarını artık ekstra ekstra dikkatli kullanılmasında fayda var. Alacağınız yatırım tüyolar yanlış yönlendirici olabilir! Organizasyon şirketi açmayı düşünüyorsanız yine Merkür'ün Retrosunun bitimini beklemenizde fayda var. Bu Retro en çok oyunculuları, tiyatrocuları, sahne işi yapanları etkileyecek. Sahne de sık sık teknik problemler yüzünden sorunlarla karşılaşabilirsiniz, dikkat edin. Yeni iş tekliflerinizi de 2 Ağustos'tan sonra değerlendirin.

Kendimizi anlatma, ifade etme biçimimiz aşırı dramatik olur. Dikkat çekmek için çaba içine gireriz. Başkalarının da böyle davranma ihtiyacı gözümüze çarpar. İlgisizlik ve yeterli önemi göstermemekle suçlanabiliriz. Aşk ve romantizm teması çok daha fazla öne çıkacaktır. Bu dönemde sevgilimizin eşimizin bizden talepleri artacaktır. Onları şımartmamızı bekleyecekler, siz de sevgi almak ve aşk duygusu yaşamak için normalden daha fazla bu konuyu mesele yapabilirsiniz. Yaratıcı çalışmalar, hobiler, sahne sunumları, prezantasyonlar, gösteriler, organizasyonlar, etkinlikler, düğünler, nişanlar ve eğlence mekanlarıyla ilgili planlar bu süreçte etkilenebilir. Süreç aksayabilir, gecikmeler olabilir. Aşırı gururlu ve inatçı davranmak veya bu tür davranışlarla karşılaşmak mümkün. Beklenmedik tepkiler veya karşılıklar alabilirsiniz. Çocuksu tarafınızı yaşamak, şımarmak ve şımartılmak isteyeceksiniz. Bunu yaparken vurdumduymaz veya sadece ben odaklı olmadan yapmaya özen gösterin. Egoist, ukala, çok istengeç ve üstten bakan tavırlar ve sözler yıkıcı olacaktır.

Bu dönemde harcamalar alışveriş, lükse ve konfora düşkünlük artacaktır. Alışverişlerde beğendiğinizi hemen eve alıp gitmeyin üstünde düşünmeden acil karar almayın, sonradan fikriniz değişebilir. Normalden daha fazla tutkulu, hevesli, heyecanlı ve sabit fikirli davranmak mümkün. Gurur nedeniyle alınganlık yaşamak ilişkilere zarar verebilir.

Biraz Merkür Retro döneminde sıkça sorulan sorulan sorulara cevap verelim;

• Diyelim ki iş görüşmelerin başladı 1 hafta öncesinden, Retrodan etkilenir miyim?? Hayır, önceden başladı çünkü!

• Retro başladı iş teklifi geldi, etkilenir miyim? Evet etkilenirsin, zira tüm süreç Retro zamanı başlamış oluyor

• Diyelim ki bir önce ki Merkür Retrosu’nda başlayan ama tamamlanmayan konularınız var, bu Retroda yeniden önünüze geldi, etkilenir ne yazık ki.

• Diyelim ki ev alacaksınız, eğer ki kaporayı bu hafta hallettiyseniz evi bulup ev sahibi ile konuştuysanız sıkıntı yok alın! Merkür Retro etkilemez sizler! Gölgeli günler dahil başladığı zamanda daha yeni ev bulduysanız, almaya niyetlendiyseniz Retrodan etkilenirsiniz.

• İş konularına değinelim biraz da. Eğer ki Retro öncesi başvuru yaptığınız iş yeri çağırdı işe başlayın dedi? Başlayın bir şey olmaz. Merkür Retrosu içindeyken yeni iş başvurularınız için görüşmeye çağırıp başlayın derlerse evet o Retrodan etkilenirsiniz arkadaşlar

• Merkür Retrosu sürecinde estetik yaptırabilir miyim? Merkür güzellik ve estetikle ilgilenmez, her türlü estetik müdahaleyi yapabilirsiniz bunda sakınca yok, içiniz rahat olsun arkadaşlar. Gökyüzünde Venüs güzel etkiler altında ise.

• Merkür Retrosu’nda sevgilimle ayrıldık, barışır mıyız? Merkür Retrosu'nda alınan ayrılık kararları gerçekçi değildir, koşullar değişir ve koşullar değiştikçe kararlarımızda değişir.

• Merkür Retrosu’nda yeni bir eğitime başlayabilir miyim? Zorunlu olarak bir eğitime başlamanız gerekiyor ise başlayacaksınız yapacak bir şey yok, ama hayatınızın akışını bu eğitime göre doğru bir şekilde planlamanızda fayda var. Ya da başladığınız eğitimi farklı sebeplerden dolayı bir süreliğine dondurmanız gerekebilir.

• Merkür Retrosu’nda sınava gireceğim, nelere dikkat etmem gerekir? Bu dönem gireceğiniz sınavlar, sınav esnasında kafanız çok çabuk karışabilir, öncelikle sakin olmalısınız. Akabinde cevap kağıdınızda kaydırma yapmamaya özen gösterin.

• Önemli bir ameliyatım Merkür Retrosu’na denk geliyor ne yapmalıyım? Ciddi bir ameliyat tarihi bu zamanlara denk geliyor ise endişe etmeyin, doktorunuza güvenin, en kötü ihtimalle iyileşme süreciniz belki biraz uzayabilir. Hem hayatı sorgulamak için de bol bol vaktiniz olur ;)

• Araba almayı düşünüyorum ne zaman almalıyım? Araba almak için de aynı şekilde 20 Ağustos'u beklemenizde fayda var.

• Benim doğum haritamda Merkür Retro, bu Merkür Retrosu beni etkilemez değil mi? Doğum haritanızda Merkür’ün Retro olması, bu Retronun sizi etkilemeyeceği anlamına gelmez. Ama bu Retroya özel sadece, doğum haritanızda Merkür’ünüz Aslan burcunda Retro ise ve siz bu enerjiye çok alışık olduğunuz için, sizi diğerlerini etkilediği gibi etkilemez.

• Merkür Retro döneminde diyete başlayabilir miyim? Diyete başlayabilirsiniz zira diyet konusunda Ay ve Venüs etkilidir Merkür değil. Ama kararınızdan vazgeçmemeniz gerekir : )

• Kedimi veya köpeğimi kısırlaştırabilir miyim? Hayvanlarınızı kısırlaştırmak için Retronun bitimini beklemenizde fayda var. Zira ev hayvanlarınızı Merkür sembolize eder.

• Kardeşimle önemli bir takım konuları konuşmam gerek, uygun bir zaman mı bu Retro dönemi? Kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Zira Merkür’un sembolize ettiği konulardan biri de kardeşlerdir. Fikir ayrılıkları, birbirinizi yanlış anlama gibi durumlar oluşabilir.

• Merkür Retrosu’nda dava açabilir miyim? Eğer dava açmayı düşünüyorsanız, resmi bir işlem olduğundan dolayı yine 2 Ağustos'tan sonra işlemlerinizi başlatmanızda fayda var. Davanız gereksiz yere uzayabilir veya dava konusu ile ilgili fikriniz değişebilir. Ama yasal bir süre ile ilgili bir kısıtlamanız var ise o zaman açmalısınız ve avukatınıza güvenmelisiniz.