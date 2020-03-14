Merkür Balık burcunda: Burçlar nasıl etkilenecek?

Bu hafta Merkür tekrar Balık burcuna geçiş yapacak. Diğer yandan Güneş'in Koç burcunda başlayacağı seyahat enerjimizi yükselirken, 22 Mart'ta Satürn'ün 2.5 yıllık yeni serüveni başlayacak. Tüm bu gökyüzü hareketleri burçları bu hafta nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Oldukça hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Bir yanda Merkür'ün yeniden Balık burcuna geçişi ile beraber daha hayalci bir zihin, daha unutkan, çabuk dağılan ama bir o kadar fikirsel anlamda yaratıcı olacağımız bir zaman dilimi olacak.

Akabinde Güneş'in Koç burcuna geçişi ile baharı kucaklamaya ve kış mevsiminin üzerimizde bıraktığı atıl halleri geride bırakmaya başlayacağız. Enerjimiz yerine gelmeye başlıyor, girişken, aktif ve cesur olacağız. Sonrasında Jüpiter ile Mars arasındaki kavuşum ile de hafta boyunca özellikle iş ve kariyer ile ilgili konularda krizlere hızlı çözümler üretmek adına harekete geçeceğiz. Karmanın lordu, baş öğretmen Satürn de yeni 2,5 senelik serüvenine başlamak üzere. Bu da yeni dersler, yeni disiplinler, yeni öğretiler, yeni sınavlar, yeni deneyimler demek. Bakalım her birimizin yeni tecrübeleri neler olacak Satürn'ün bu yeni yolculuğunda…

Koç: Bu hafta daha çok iş hayatı ve bundan gelecek kazançlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza yeni girecek kişiler size destek vermek amaçlı olacaktır ve daha çok sizlerden yaşça büyük kişilerle daha sık bir şekilde bir araya gelebilirsiniz. Dostların gerçek yüzü ortaya çıkacak, öyle herkese güvenmemeyi öğreneceksiniz. Dostlarınızla iş yapacaksınız eğer, yeri geldiğinde katı, kuralcı, disiplini elden bırakmamanız gerek. Devamı…

Boğa: İş ve kariyerinize ilişkin konularda zorunlu bir değişim içine sokabilir sizleri, sektör değiştirmeye kadar gidebilir bu değişim. Mesleki anlamda disiplin altına girme ve düzenleme dönemi olacak sizler için. İlerleme ancak çok fazla çalışmanın ardından gelebilecektir bu süreçte. Öyle hemen yükselmeyi beklemeyin, bildiğiniz emekleyeceksiniz. Hatta sizden sonra işe girenler sizden önce yükselecek, siz arkasından bakakalacaksınız. Yöneticiler sert, despot, fazla katı kuralcı olabilecek. Kariyerinizde başarı, onur, ün öyle hemen olmayacak, normalde 10 performans ile çalışıyorsanız 50 performansa çıkarmanız beklenecek. Devamı…

İkizler: Bilgi ve öğrenme açlığınız başlıyor. Yabancılarla ticari işlere girişebilir, doktoraya başlayabilirsiniz. Fakat eğitim alanında zorlanmalar da söz konusu olabilir sizler için. Yurt dışından birileri ile ticari girişimlerde bulunabilirsiniz ama herkese öyle hemen güvenmeyin! Hayatı çok fazla sorgulayabilirsiniz, neden bu hayattasınız, amacınız nedir, ne yapmak istiyorsunuz ? Varoluş felsefesi üzerine çokça kafa yorabilirsiniz. Asıl amaç ve hedeflerinizi yeniden yapılandıracağınız bir dönemde olacaksınız. Devamı…

Yengeç: Bu dönem paranın pek bereketini göremeyebilirsiniz. Cüzdanınızda adeta delik vardır ve para deli gibi akar gider. Türlü akla hayale gelmeyecek baş belası işler ortaya çıkabilir. Korkularınızla yüzleşme zamanıdır. Bu süreçte mirasla ilgili sıkıntılar çıkmasını bekleyebilirsiniz, mirası paylaşmak, bölümlendirmek oldukça sıkıntılı olabilecektir. Geçmişe ait, önemsemediğiniz, gözünüzden kaçırdığınız bir vergi veya borç varsa, şakkadak önünüze çıkar yüklü bir meblağ şeklinde ve bunu sıkıntılı bir şekilde ödemeniz beklenebilecektir sizden. Devamı…

Aslan: Bu dönem ilişkilerinizin temeli sağlam değilse ayrılık zilleri çalabilir sizler için. Şimdi evli, mutlu, çocuklu modundaysanız bir durup ilişkinizi gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Eğer ilişkilerinizde su sızdıran çatlakları görmezden geldiyseniz diye birden yollarınızı partnerinizle ayırabilir de. Partnerinizin davranışları, hareketleri size çok daha fazla batabilir, onu acımasızca eleştiri oklarınızı saplayabilirsiniz. Satürn’ün Kova burcuna geçişi bu dönemde sizi evlendirebilir ve bu dönem yapılan evlilikler uzun ömürlü olur. Tabii hala elinizde bir ilişki olursa. Devamı…

Başak: Bazılarınız sağlığınızla ilgili konularda çok daha fazla artık özen ve dikkat göstermeniz gereken bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Kronik bir takım rahatsızlıklar gündeme gelebilir, sağlığın değerini çok daha iyi anlamanızı sağlayacak bir takım minik dersler yaşayabilirsiniz. Diğer yandan bu dönem it gibi çalışıp bir türlü kendinizi gösteremeyeceğiniz ve içten içe sürekli hırslar yapıp bileneceğiniz bir dönem. Herkesten kat kat fazla çalışır, en iyi ürünleri ortaya çıkartır ama bir türlü o burnu büyük çalışma arkadaşlarınıza veya yöneticilerinize yaranamazsınız. Hakkınızın yendiğinden şikayet eder durursunuz. Devamı…

Terazi: Bu dönem aşkta bereketin kaçtığı dönemdir, bir türlü istediğiniz aşkı bulamazsınız, nerede arıza, nerede problemli insan varsa arıza mıknatısı gibi yaşamınıza çektiğiniz dönem olabilecektir. Bir ilişki başladı mı, bitti mi bir türlü, anlayamazsınız. Eğer hamile kalacaksanız da lütfen dikkat edin, düşüklere karşı özelikle. Diğer yandan yaşam size eskisi kadar keyif vermeyebilir, hobilerinizden, arkadaşlıklarınızdan soğuyabilirsiniz, hayata daha sert, katı ve kurallı bir penceren bakabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Bazılarınız bu dönemde ailenizle çok daha fazla yakından ilgilenmeniz gerekebilir, onların bakımını üstlenebilirler. Bazılarınız ise ev sahibi olmak için girişimlerde bulunabilirler. Bu dönem ailenizle ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz, ailenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Aile içinde dudak uçurtan gizli bir takım konular, belgeler ortaya çıkabilir.Geçmişinizi, köklerinizi çok daha fazla sorgulayabilir, araştırabilirsiniz. Elinizde avucunuzda bir avuç toprağınız falan varsa bu dönem bu toprağı işletmek, kazanç elde etmek, yatırım yapmak için güzel zamandır. Devamı…

Yay: Bugün ve takip eden bir ay boyunca sizlere aşk var! Elbette sizler aşırı tüketici davranmadığınız sürece ancak kalıcı olabilecektir. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız da bu bir aylık süreci değerlendirebilirsiniz. Yaratıcılık, sahne, organizasyon işleri ile ilgileniyorsanız işlerinizin en yoğun olacağı bir süreç olacak sizler için. Kişisel yeteneklerinizi artık mesleğe dönüştürebilirsiniz bu dönemde. İlk defa kitap çıkartabilirsiniz. Kendinizi satış, pazarlama, reklam konularında geliştirebilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Odak nokta para para para! Maddi olarak dürüst olalım paranın bereketi olmayabilecektir. Sanki gizli bir el hooop cüzdanınızdan paranızı çekebilecektir sinsice. Para aynı, şartlar standartlar aynı ama bir türlü gelmez o ay sonu, maaş zamanı. Valla akıllı olan bu süreçte kimseye zırnık koklatmaz, borç falan vermez, ben söyleyeyim de. Finansal konularda yeri geldiğinde soğuk ve katı kararlar almanız da olasıdır. Lüks harcamalar minimum düzeye iner bu dönemde bilginiz olsun. Devamı…

Kova: Size gereksiz olan ne varsa hayatınızdan çıkarma vakti artık!. Korkularınızla savaşma ve güçlü olma zamanı olacak. Öyle olmadığı halde kendinizi kısmetsizmiş gibi hissedebilirsiniz. Kendinize değişimin dayanılmaz hafifliğine, yaşamın akışına ve sizi olgunlaştırmasına direnmeden bıraktığınız takdirde bu dönemi belki daha rahat atlatabilirsiniz. Hayatınızı ciddi, soğuk, kurallı, katı bir şekilde yeniden şekillendirme zamanına işaret eder. Bu dönem evden ayrılabilir, yalnız yaşayamaya başlayabilir, evlenebilirsiniz, ya da kendi işinizi kurarsınız kim bilir? Devamı…

Balık: Her zamankinden daha düşünceli olabilir, kendinizi sorgulayabilir, çeneniz düşebilir, sürekli kendinizi ifade etme ve anlatma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Herhangi bir sözleşme, anlaşma imzalamak için de çok uygun bir süreçte olacaksınız. Diğer yandan kendinizi kalabalıklar içinde bile yalnız hissedersiniz, bazen siz bile kendinize yetemeyebilir ve bu yalnızlık hissinden kurtulamayabilirsiniz. Hayatınızda küçük şeyleri fazlaca büyütebilir, vesveseli bir yapıya bürünebilirsiniz. Tüm ilişkilerde zorlanılabilecek bir süreçtir bu. Bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız ve huzursuz hissedebilirsiniz. Devamı…