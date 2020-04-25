Merkür Boğa burcuna geçiyor

Merkür, 12 Mayıs'a kadar sürecek olan seyahatine Boğa burcunda başlıyor. Boğa burcunun temsil ettiği konular burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Merkür bu hafta, 12 Mayıs’a kadar sürecek olan seyahatine bu kez Boğa burcunda başlıyor. Sabit düşünceli, muhafazakar, sağlamcı, pazarlık eden, malın iyisinden kalitelisinden anlayan kişilerle karşılaşabilirsiniz. İnatçılık yapmak, kararından dönmemek veya değişikliğe itiraz etmek bu süreçte daha çok ortaya çıkar. Edebiyat, güzel yazı, sanat konuları, güzellik, estetik, gıda, besinler, doğa, tarım gibi alanlara ilgi artar, konuşmaların konusu bunlar olabilir. Siz de bu dönemde kararlarınızı almakta acele etmeyin. Güven duyacağınız kararlar için araştırmanızı yapın, ayakları yere sağlam basan emin adımlar atın, planlarınızı sonradan değiştirmekten hoşlanmayacağınız için rastgele fikirlere yüz vermeyin, bu nedenle duyguları ve düşünceleri değişken veya aşırı uçlara kayan bireylerden uzak durmaya bakın.

Koç: Bu süreçte zihninizi, aklınızı para ile ilgili konulara yöneltemeye başlayacaksınız, daha iyi nasıl para kazanırım, para kazanabilmek için yeni projeler üretebilirsiniz. Fikirleriniz, zihniniz daha para odaklı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Sohbet konularınız daha para üzerine dönmeye başlayabilir. Devamı…

Boğa: Bu hafta Merkür, burcunuza geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar sizin burcunuzda seyahat edecek. Bu süreçte daha fazla okuyabilir, araştırabilir, öğrenebilirsiniz ve çeneniz bir parça daha fazla çalışabilir. Kendinizi ifade etmek ihtiyacınız bu dönemde çok daha fazla artacaktır. Daha çok konuşabilir, yazabilir, iletişim araçları ile daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Yeni girişimlerde bulunmak, adımlar atmak için çok uygun zamanlar değil. Merkür 12. evinizde yer alacağından dolayı yaşamınızda bir takım konuları takıntı yapabilirsiniz, bir takım gizli dedikodular, gizli bilgi alışverişleri gündeme gelebilir. Bu süreci bir hazırlık gibi görmekte yarar var. Devamı…

Yengeç: Fikirleriniz içinde bulunduğunuz gruplar içerisinde önem kazanacaktır. Arkadaşlarınızın adeta Güzin ablası olabilirsiniz, sürekli sizlere fikir danışabilirler. İş yaşamında kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik planlarda yapılabilir bu dönem içinde. Devamı…

Aslan: İş hayatınızda bilgi ve iletişim çok daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Bu yeni tanışacağınız kişilerle ilgili olabilir, iş hayatınıza ilişkin yeni fikirler gelebilir, sözleşmeler anlaşmalar gündeme gelebilir. Fikirlerinizi üstlerinize kabul ettirmek çok daha kolay olacaktır bu süreçte. İş anlamında güzel destekler alabileceksiniz. Devamı…

Başak: Yeni bir şeyler öğrenmek, araştırmak yapmak ve ufkunuzu genişletmek için harika bir zaman diliminde olacaksınız. Uzaktan online eğitimlere başlayabilir, yeni diller öğrenebilirsiniz. Belki de bu süreçte dinler hakkında da araştırmalar yapabilir, bilginiz bilgi katabilirsiniz. Bu dönem göreceğiniz rüyalar sizleri daha çok etkileyebilir, özel anlam ve semboller içerebilir. Devamı…

Terazi: Zihnen yoğun bir hafta sizleri bekliyor, sürekli bir şekilde bir şeyleri planlayarak ve organize ederek geçirmeniz gerekebilir. Tabii iletişim gezegeninin kriz alanında yer alması, bu dönem iletişimde krizlerini de yönetmeniz anlamına geliyor. Sağlık olarak sinir sisteminize ve tansiyonunuz dikkat etmenizde fayda var bu süreçte. Devamı…

Akrep: Evlilik dahil her türlü ortaklık işlerinde şans sizden yana olacak. Anlaşmalar ve sözleşmeler imzalamak için çok uygun bir hafta, partnerinizin, ortağınızın size söyleyeceklerine bu dönem kulak kabartın, yaşamınızda işinize yarayacak fikirler verebilecektir sizlere. Devamı…

Yay: İş ve çalışma ortamınızda huzur ve başarıyı yakalamanız çok daha kolay olacaktır. Birlikte çalıştığınız kişiler ile daha verimli paylaşımlar gerçekleştirebilirsiniz, kazançlarınızı artırabilirsiniz, yeni işler, projeler gündeme gelebilir, işinizle ilgili sözleşmeler anlaşmalar yapabilirsiniz. İş hayatınızda iletişim trafiğiniz oldukça artmaya başlıyor, öğrenmek adına bazı eğitimler alabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Merkür etkisi ile aşk hayatınızla ve çocuklarınızla ilgili konularda bir takım kararlar vermeniz gerekebilir. Eğer yalnız iseniz flörtlerin tadını çıkartmaya bakın. Diğer yandan hobilerinize daha çok vakit ayırabilir, okuyabilir, yeni ilgi alanları keşfedebilirsiniz. Yaratıcılığınız bu dönemde oldukça artacaktır. Devamı…

Kova: Burcunuzda seyahat eden Satürn ile hafta boyunca zihniniz biraz daha endişeli olabilir, karamsar düşünebilir ve kendinizi acımasız eleştirebilirsiniz. Bunu yapmamanızda fayda var. Kendi kendinizi normalde olacak olan işleri endişeli düşünceleriniz yüzünden baltalayabilirsiniz. Devamı…

Balık: Yakın çevre ile ilişkilerinizi yeniden düzenleyebilir, size keyif katacak türlü seyahatlere çıkabilirsiniz. Hatta bu seyahatler tabii bu dönemde online seyahatler olabilir. Beğendiğiniz ülkelerin caddelerini, müzelerini gezebilirsiniz online olarak. Bu dönem sosyal medya platformlarında uygulamak üzere değişik fikir ve projeler zihninizde uçuşabilir. Devamı…

