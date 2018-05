Merkür en güçlü konumda!

30 Mayıs itibari ile Merkür artık İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran'a kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür İkizler burcunda yönetici konumdadır. En iyi tarafları da en kötü tarafları da en güçlü ve rahat bir şekilde hiçbir engele maruz kalmaksızın ortaya koyabileceğine işaret eder. Yani Merkür kral tahtına yerleşmiştir. İşte ayrıntılar...

30 Mayıs itibari ile Merkür artık İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu da aslında bizim düşünce şeklimizin, konuşmamızın, karar mekanizmamızın, merak edeceğimiz şeylerin, okuyup bilgi sahibi olacağımız konuların biraz daha İKİZLER sembolizmi ile çalışacağına işaret etmektedir. Peki bu ne demek, şimdi bunu açalım biraz.

Öncelikle Merkür İkizler burcunda yönetici konumdadır. Yani kral tahtında oturuyor gibi de düşünebilirsiniz. Merkür'ün her şekilde İkizler burcunda en güçlü pozisyondadır, en iyi tarafları da en kötü tarafları da en güçlü ve rahat bir şekilde hiçbir engele maruz kalmaksızın ortaya koyabileceğine işaret eder. Siz de bu konuşkan, yerinde duramaz, hızlı, hareketli kalabalık yerleri tercih eden İkizler atmosferinden etkilenebilirsiniz. Sözel gücünüz artar, kelimeleri en etkili biçimde kullanmak, kelime ve bilgi oyunları oynamak, bilginizi geliştirecek araştırmalar, eğitimler, kurslar, seminerlere katılmak, entelektüel konuşmalar yapmak, merakınızı çeken konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Haberleri, güncel ve sosyal medyayı takip etmek, yeni trendleri öğrenmek, kültürel faaliyetlere katılmak ve ilginizi çeken yeni insanlarla tanışmak arzusu duyabilirsiniz.

Merkür yöneticisi olduğu bu burçta işlek, esnek, ve açık görüşlü bir düşünce tarzına sahiptir. Zeki, komik, nükteli, bilgili insanlarla bir araya gelip bol bol sohbet edip fikir alışverişi yapabilirsiniz. Konuşmalar bu dönemde oldukça zevkli ama daldan dala atlayan bir tempoda gelişir. İnsanlar bir yere uzun süre bağlı kalmaktan hoşlanmazlar, çeşitlilik ilkesini ön planda tutmakta fayda var. Sosyalleşmek, yeni yerler, kültürler tanımak, eğitime önem vermek, iletişim araçları alışverişi yapmak, bilgisayar programları yüklemek, sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanmak, yolculuklar yapmak için harika bir zamandır. Tabii ki bu süreçte fikirleriniz, düşünceleriniz, kararlarınız hızlı bir şekilde değişkenlik gösterebilir. Aldığınız kararları yeniden hızlı bir şekilde revize edebilirsiniz. Ağır ve öğrenilmesi zor, derin eğitimler yerine, hızlı, pratik çabuk öğrenilebilir eğitimleri tercih edebilirsiniz.

Tabii bu dönem iletişimin de su gibi aktığı bir dönem olacaktır. Hem sizler hem de karşılaştığınız kişiler normalde çok daha fazla konuşmak, iletişim içinde olmak isteyeceksiniz. Whatsapp gruplarında yazışmalar gırla akıp gidecektir. Bu dönem zihnimiz daha çok mantıklı kurgular üzerinde işleyecektir. Bir olaya eni konu her açıdan değerlendirme yeteneğine sahip olabileceğiz. Bu dönem dikkat edilmesi gereken aslında en önemli nokta, her şeyi öğrenmeye karşı muhteşem bir açlık fakat gerekli, gereksiz her şeyi öğrenmek isteriz ve bu da tahmin edersiniz ki bilgi kirliliğine yol açacaktır. Bu dönem seminer vermek, yeni bir dil öğrenmek, hobilerinizle ilgili eğitimler almak, yeni kitap yazmaya başlamak, kitabınız için yayın evleri görüşmek, iletişim sektörüyle ilgili işler kurmak, tanıtım, reklam, pazarlama çalışmalarına hız vermek, ticari ilişkileri güçlendirmek, alım ve satım işlerine hız vermek, network kurmak için en verimli dönemdir. Bu dönem birbirinize kart alıp, vereceğiniz kendinizi tanıtabileceğiniz kalabalık aktivitelere daha çok katılmanızı tavsiye ederim.

TÜRKİYE AÇISINDAN

Türkiye açısından incelediğimde ise Merkür 12 Haziran'a kadar Türkiye'nin 12. evinde seyahat edecek. 12. ev; gizli görüşmeler, arkadan çevrilen gizli işler, hapishaneler, gözaltına alınan insanlar, devlet düşmanları, casuslar, gizli evraklar, resmi belgeler gibi konuları gösterir. 12 Haziran’a kadar yazarlar, gazeteciler, eli kalem tutan kişilere karşı gözaltı kararları çıkabilir. Yine bir medya üzerinde operasyonlar söz konusu olabilir. İletişim krizlerinin artabileceği bir zaman dilimindeyiz.