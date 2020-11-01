Merkür ile Satürn etkileşimi: İletişimlerinize dikkat edin

5 Kasım’da ise Merkür Retro’su sona eriyor. 5 Kasım’dan sonra artık özgürce sözleşme ve anlaşmalarınızı imzalayabilirsiniz.
HAFTA BOYUNCA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
*Koç – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Boğa – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*İkizler – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Yengeç – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Aslan – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Başak – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Terazi – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Akrep – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Yay – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Oğlak – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Kova – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Balık – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.