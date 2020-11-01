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Merkür ile Satürn etkileşimi: İletişimlerinize dikkat edin
  • @dincerguner

Merkür ile Satürn etkileşimi: İletişimlerinize dikkat edin

Bu hafta gökyüzünde Merkür ile Satürn arasında sert bir etkileşim var. Hafta boyunca fikirlerimiz kabul görmeyebilir, iletişim gereçleri ile ilgili bir takım problemler ortaya çıkabilir. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 2 Kasım haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...
Kasım 1, 2020
Merkür ile Satürn etkileşimi: İletişimlerinize dikkat edin
Bu hafta gökyüzünde Merkür ile Satürn arasında sert bir etkileşim var. Hafta boyunca fikirlerimiz kabul görmeyebilir, iletişim gereçleri ile ilgili bir takım problemler ortaya çıkabilir. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 2 Kasım haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

5 Kasım’da ise Merkür Retro’su sona eriyor. 5 Kasım’dan sonra artık özgürce sözleşme ve anlaşmalarınızı imzalayabilirsiniz.

HAFTA BOYUNCA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

*Koç – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Boğa – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*İkizler – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yengeç – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Aslan – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Başak – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Terazi – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Akrep – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yay – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Oğlak – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Kova – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Balık – 2 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

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Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Boğa burcunda deli mavi Dolunay
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