Merkür ile Satürn etkileşimi: İletişimlerinize dikkat edin

Bu hafta gökyüzünde Merkür ile Satürn arasında sert bir etkileşim var. Hafta boyunca fikirlerimiz kabul görmeyebilir, iletişim gereçleri ile ilgili bir takım problemler ortaya çıkabilir. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 2 Kasım haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...