Merkür Koç burcunda: Düşünce hızınız artıyor

11 Nisan'da Merkür, 27 Nisan'a kadar sürecek bir seyahate çıkıyor. Koç burcuna geçecek olan Merkür, tüm iletişim konularının daha çok Koç burcu sembolizmiyle çalışacağını gösteriyor. Düşünce hızımızın artacağı, fikirlerimizi açıkça meydan okuyarak dile getireceğimiz zamanlara giriyoruz. Peki Merkür'ün Koç burcundaki seyahatinin etkileri neler olacak? İşte yanıtı...

11 Nisan itibari ile her türlü iletişimi simgeleyen Merkür artık Balık burcundan çıkıp Koç burcuna geçiş yapacak. Merkür Koç burcunda 27 Nisan’a kadar seyahat edecek. Bu da aslında bizim düşünce şeklimizin, konuşmamızın, karar mekanizmamızın, merak edeceğimiz şeylerin, okuyup bilgi sahibi olacağımız konuların biraz daha Koç burcunun sembolizmi ile çalışacağına işaret etmektedir. Peki bu ne demek, şimdi bunu açalım biraz.

Merkür Koç burcuna geçtiği anda Merkür'ün temsil ettiği bir çok konuda atmosferde hız hakim olur. Öncelikle hızlı düşünüp hızlı aksiyon almamızı gerektirecek koşullarla karşılaşırız. Karar alırken, fikirlerimizi ifade derken adeta arkamızdan sanki biri koşturuyormuşçasına hızlı davranırız. Ya da fikir ve düşüncelerimizi ifade ederken sanki çevremizdeki diğer insanlarla adeta yarışır bir hale geliriz. Meydan okumak, kendi düşüncelerimizi başkalarına kabul ettirmek, dinletmek konusunda adeta meydan okuruz. Merkür'ün Koç burcunda olduğu bu dönem objektif olmamız ne yazık ki biraz zordur. Zaten hız konusu hakim olduğundan bir konu hakkında karar verirken objektif olup olmadığını sorgulamak için bir durup düşünecek kadar bile sakin olmayız. Pek tabii bu hız hali bizim konuşma şeklimize, ellerimizi kollarımızı kullanma şeklimize de yansıyacaktır. Bu aslında kriz anlarında harika bir şey, hemen aksiyon alabilmek, sonuç odaklı olmak fakat pek tabii bu ister istemez başkalarının fikir ve düşüncelerini dinlemeye de tahammülümüzün olmadığına işaret eder ve ister istemez biraz bencilce davranırız.

Yeni fikirler yaratmak, fikirler konusunda öncü olmak, yeni bir şeyler öğrenmek, yeni düşünceler keşfetmek için harika bir süreçtir. Fakat Koç burcunun maymun iştahlı hali devreye girdiği anda düşüncelerde, yeni öğrenmeye başlanan her konuda istikrarı yakalamak biraz zorlaşabilir. Hızlı bir şekilde alacağımızı alıp hemen yeni bir şeyler öğrenmeye hevesli olabiliriz. Bol bol fikirsel anlamda tartışacağımız, hatta zaman zaman belki de kavga eder gibi konuşacağımız bir zaman dilimi içine girdik. Bu dönem öyle detaylı planların ve stratejilerin zamanı değildir. Kelimelerimizi seçerken pek de özenli davranmayabilir, kullanacağımız kelimeler kaba ve sert olabilir. Bu yüzden farkında olmadan ya bol bol pot kırabiliriz ya da çevremizdeki insanların kalbini kırabiliriz. Bu dönem biraz sakin olmak, acil kararlardan önce derin nefesler almak, üzerine birkaç saat düşünmek iyi gelecektir. Açık sözlü olmakla patavatsız olmayı karıştırmamak gerek. Bu dönem hayatımızda daha kolay riskli ve cesurca kararlar alabileceğiz. İletişimde lider özelliklerimizi rahatça ortaya koyabilecek, yeri geldiğinde bir grubun sözcülüğünü ve liderliğini alabileceğiz. Fakat dışarıdan gelen tavsiye ve uyarıları pek de dikkate almayacağız. İletişimde başkalarını tartışmaya tahrik eden kelimeler kullanmaktan da kaçınmakta yarar var. Hız ve adrenalin içeren konuları okumak ve araştırmak daha çok hoşumuza gidebilir. Yeni buluşlar, yeni icatlar, yeni fikirler de ortaya çıkabilir. Okuduğumuz kitapları çok daha hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Dövüş sanatları, savaşlar, patlayıcılar, yangınlar, kazalar, ilk yardım, çocuklarla ilgili konular daha çok ilgimizi çekebilir. Merkür’ün Koç burcundaki seyahati, belki de bu Covid-19 salgınından çıkış yolunun tam ve gerçek çözümünün karşımıza çıkacağı zaman olabilir…

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Sevgiler…

Dinçer Güner