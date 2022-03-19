Merkür-Neptün kavuşumu: Her duyduğuna inanma!

Mutlu dolunaylar değerli okurlar. Dün sabah saatlerinde gerçekleşen Başak Dolunayını kapsamlı bir şekilde ele alarak, geçtiğimiz hafta sizlerle ayrıntılı olarak paylaşmıştım. Önümüzdeki 15 güne etki edecek, Neptünyen Başak Dolunayını biraz daha konuşmak gerek.

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Astrolog Seyran Ataklı



Güneş artık Balık burcunda kümeleşmiş diğer gezegenlerden uzaklaşsa da, önümüzdeki hafta Merkür'ün Neptün'le kavuşumu hali hazırda devam eden temaları bir parça daha katmerleyecek.

Ne demek bu? Merhametliyiz, şefkatliyiz, çevremize karşı duyarlıyız ve duygusalız. Maneviyatımız güçlü, sezgilerimiz kuvvetli, rüyalarımız film tadında. Ancak diğer yandan kafa karışıklıkları, yönümüzü bulamama, kararsızlık, odaklanma sorunları tam gaz devam ediyor.

Başka kişilerin, (doğru olsun olmasın) başka fikirlerin fazlasıyla etkisi altındayız. Depresyon gibi kaotik bir ruh haline girebilir, kendimizi yalnız hissedebiliriz. Duygusal ilişkilerde ego çatışmaları yaşanabilir. Boşanmalarda artışlar görülebilir. Kanmalara, kandırılmalara, dolandırılmalara, yalanlara karşı uyanık olmalı, mantıkla hareket etmeli, hayal dünyasında gezmemeliyiz.

KENDİNİZE SORUN “NEYİ ÇÖZMEM GEREKİYOR?”

Dolunay endişe seviyesini yükseltebilir. Özellikle önümüzdeki hafta enerjinizi emen insanlardan uzak durmalı, risk içeren yatırımlardan, önemli maddi kararlardan kaçınmalısınız. Gördüğünüzü, duyduğunuzu sorgulayın, araştırın, her söylenene inanmayın. Bilmediğiniz, tanımadığınız kişilere sırlarınızı anlatmayın, güvenmediğiniz kişilere karşı aranıza mesafe koyun. Size verilen sözler tutulmayabilir, hayal kırıklığı yaşamayın. Unutkanlıklar artabilir, gizli kapaklı işler ortaya çıkabilir, bir takım skandallar gündeme gelebilir.



Başak dolunayı sağlık, hijyen, düzenle ilgili olduğundan, virüstik rahatsızlıklara karşı kişisel hijyene ve mesafeye önem verilmelidir. Bunun yanı sıra tedaviler, terapiler için evren şifasını gönderecektir. Ebeveynlerinizde, yaşlı aile büyüklerinizde bazı tedavi, operasyon, ameliyat gibi başlıklar öne çıkabilir.

Başak-Balık aksı hizmet ve şifadır. Çocuklarımız, sosyal ilişkilerimiz önümüzdeki 15 gün mercek altında olacak, sorumluluklarımız ve yapmaktan keyif aldığımız şeyler arasındaki köprüyü iyi kurmamız gerektiğine vurgu yapacaktır. Merkür-Neptün kavuşumu olumlu yönüyle ilham verir, yazmak çizmek gibi yaratıcı işler için destek sağlayacaktır. Şiir, sanat, müzik ruha iyi gelebilir.

Yine ay sonuna kadar bağışıklığımıza ve beslenmemize dikkat etmeli, zehirlenmelere karşı temkinli olmalıyız.

Mars-Uranüs karesi, değişim ve dönüşümü siz isteseniz de istemeseniz de evrenin işe el koyması şeklinde çalışabilir. Altını tekrar çiziyorum ki, Neptün ve Balık enerjisi gözümüze bir perde indirip, huzursuzluğa sürüklese de, ilahi adalete güvenmeli, yenilikten korkmamalıyız. Mars- Uranüs karesi öfkeli bir enerjidir.

Önümüzdeki hafta trafik kazalarına, keskin aletlerden gelebilecek yaralanmalara, acele işe şeytan karışır misali hızlı davranışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Mars işin içinde olduğu için agresif bir enerjiyi ortaya çıkartacak, tartışmaları yükseltecektir. Ego savaşları, hak, hukuk karmaşasına sebebiyet verebilir. Elektrik kesintileri, siber saldırılar, Neptün etkisiyle hacklenmeler artabilir. Global olarak savaş enerjileri yükselebilir.

Ülke gündemi olarak krediler, borçlar, para piyasalarıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılabilir, vergi ve kredilere yönelik yapılandırmalar meydana gelebilir. Balık burcundaki gezegen yığılımı denizlerde hareketliliği, tsunamiler, seller, aşırı yağışlar, fırtınaları; Mars- Uranüs karesi depremleri tetikleyebilir.

GÜNEŞ KOÇ BURCUNDA

20 Mart itibariyle Güneş'in Koç burcu geçişi ilkbahar ekinoksuyla birlikte enerjimizi değiştirecek, Koç burcunun temsil ettiği konuları öne çıkartacak. Ekinoks kuzey yarımkürede gün ve gecenin eşitlenmesi, astrolojik yeni yılın ilk gününü temsil eder. Bu yeryüzüne hareket, bereket getirdiği gibi bizlere de canlılık verecektir. Hız kazanacağız, cesaretleneceğiz. Ateş elementinin ilk burcu olan Koç enerjisiyle hevesli, aceleci, dürtüsel davranacağız.

Özgürleşmek isteyecek, silkelenecek ve biraz da kendi başımıza buyruk hareket etmek isteyeceğiz. Önümüzdeki 1 aylık dönemde hedeflerimiz için gereken motivasyonu bulabilir, kendimizi ortaya koyabiliriz. Tutkularımızın peşinden koşacağız, merkeze kendimizi koyacağız, geçmişe bir sünger çekeceğiz.

Başak- Balık akslarında gerçekleşen Dolunayın ardından, Güneş'in Koç burcuna geçişi bir sonlanmanın ardından, taze bir döneme hazırlık safhası.

Kışın rehavetini üstümüzden atmamıza çok az kaldı. Güzel başlangıçlara diyelim..

Mutlu haftalar..

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