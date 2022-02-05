Merkür-Plüto kavuşumu: Ok yaydan çıktı

1 Şubat tarihinde Kova burcunda yaşadığımız Yeniayın etkileri devam ediyor. Sorumluluklar, yeni, uzun vadeli önemli kararlar ay boyu gündemimizde yer alacak. Venüs ve Merkür retrosu bitmiş, ancak gölgeli görünümlerle devam etse de artık hayatımızı dağıldığı yerden toparlama imkanı bulabiliriz.

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Astrolog Seyran Ataklı

Gecikmiş plan ve projeler yeniden ele alınabilir, eksikler tamamlanabilir. Zorluklarla karşılaşıp değişimden korkmadan yola devam eden bu sürecin kazananı olacaktır. Adımı atmak ancak sonrasında sürdürmek başarı getirecektir.

Venüs ve Mars Oğlak burcunda yolculuğuna devam ettiği için kariyer, meslek, otorite figürleriyle ilgili konu ve kavramlar uzun süre gündemimizde yer almaya devam edecek. Aile büyükleriyle ilgili sağlık, ameliyat gibi konular, buna bağlı sorumluluklar şubat ayı boyunca öne çıkabilir.

Güneş-Satürn kavuşumu disiplinli olmak, konulara akılcı yaklaşılması gereken sürece işaret ediyor. Hali hazırda devam eden ve 11 Şubat'ta kesinleşecek Merkür-Plüto kavuşumu çalışma ortamında bazı aksaklıkları, iletişimde anlaşmazlıkları ve ego sürtüşmelerini gündeme getirecektir.

Aşk ilişkilerinde şiddet, tutkuyla gelen öfkeli davranışlar, kanma ve kandırılmalara ışık tutacaktır. Venüs retrosu bitmiş olsa da bu dönem yeni aşk ilişkilerine karşı temkinli davranmak ve acele etmemek gerekir. Israr ve zorlamalardan bu hafta vazgeçmelisiniz. Olmayanı oldurmaya çalışmayın. Aşk ve ilişkilerde huzurlu, keyifli günlerde değiliz. Kendimizi depresif ve yorgun hissedebiliriz.



Ortaklık, birlikte işbirliği yaptığınız kişilerle ilgili tartışmalara girebilir, empatiden uzak davranışlar sergilenebilir. Güç savaşlarına, özellikle yöneticiler ve yaşamınızdaki otorite figürleriyle fikir ayrılıklarına karşı sakin davranın. Bu dönem yapılması gereken, enerjinizi aşağı çeken kişilerden kaçınmak olacaktır. Merkür-Plüto kavuşumu gizli sırların ifşası ve intikam duygularının yüzeye çıkmasıdır. Kendi düşüncesini karşı tarafa zorla kabul ettirmeye çalışmaktır. Bu yüzden sinirsel gerginlikten kaçınılmalıdır.

Global olarak önümüzdeki hafta sınırlarda gerginlik hareketlenebilir. Mars deklinasyon dışı olduğu için ekonomik olarak zorlanmalar iyice artabilir, enerji krizleri yaşanabilir. Büyük iş yerlerinde pek çok işten çıkarmalar, genel işsizlik oranlarında artışlar öne çıkacaktır. Toplumsal hareketler, büyük kazalar, orta şiddette toprak hareketleri, dünya üzerinde patlamalar yaşanabilir. Güneş- Uranüs karesiyle kalp krizlerinde artışlar gündeme gelebilir.

Zorlu hava koşulları, hava muhalefetleri ay boyu devam edecektir. Dünya üzerinde kasırga, hortum, tsunamiler yaşanabilir. Bazı ülkelerde lider değişimi, bir yöneticinin suikasti, ya da halk hareketi sonucunda görevin bırakılması gündemde yer alabilir.



Pandemi konusunda dikkat edilmesi gereken bir haftadayız. Ay genelinde yer alan sert açılarla rakamlarda ciddi artış mümkün görünüyor. Elektrik ve enerji kesintileri, cezaevleriyle ilgili af ya da yeni yasal düzenlemeler ön plana çıkabilir.

Bu hafta zihninizi odaklanmak istediğiniz konulara yönelterek enerjinizi yükseltebilirsiniz. Kendi içinize dönebilir, kendinizle yüzleşebilir, ne yapmak istediğinize dair keskin ve akılcı kararlar alabilirsiniz. Okült konulara merak sarabilir, enerji çalışmaları yapabilir, psikolojik bir tedaviye başlayabilirsiniz. Geçmişe dönebilir, geçmişinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilir, ilişkilerde tamam ya da devam kararı alabilirsiniz.

Merkür- Plüto kavuşumu yaşamdaki sorunu bulmak, dönüştürmek ve arınmaktır. Cesaret geliştirmektir. Zihinsel dönüşüme açılan kapıdır. Cesaret pırıltısının herkesin üzerine akmasını temenni ederim.

Mutlu haftalar…

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