Merkür Retrosu başlıyor: Yanlış kararlar zamanı

Yılın ikinci Merkür Retrosu Yengeç burcunda bugün başlıyor! Merkür Retrosunun bir klasiği olan elektronik cihazların arızalanması kaçınılmaz olacak. İletişimde aksaklıklar da cabası... Yengeç burcunun nostaljik yönü de bu Retroda ağır basacak. Ünlü astrolog Dinçer Güner, 17 Temmuz'a kadar sürecek olan Merkür Retrosunu inceledi...

Merhaba Herkese;

Yılın ikinci Merkür Retrosu 17 Haziran Çarşamba günü Yengeç burcunda başlıyor ve 13 Temmuz’da sona erecek.

Teknik olarak hiçbir gezegen geri hareket etmez, sadece hızı yavaşlar ve biz dünyadan baktığımızda bize durmuş ve geri gidiyormuş gibi görünür. Bir gezegen geri gitmeye başladığı dönemlerde, gücü düşer, zayıflar ve temsil ettiği konularla ilgili bir takım aksaklıklar, arızalar, problemler meydana getirir. Merkür ise her türlü yazılı, sözlü, görsel iletişimi, seyahatleri, imzalı her türlü işi, elektronik ve haberleşme araçlarını, karar vermeyi, düşünme mekanizmamız sembolize eder. 13 Temmuz’a kadar da Merkür geri (Retro) hareket edecek.

Her türlü iletişimde aksaklılar ve sorunlar yaratır. Hayatınıza uzun süre kalıcı olmayacak geçici kişileri, olayları ve konuları katar. Bu yüzden Merkür Retro döneminde hayatınıza yeni katılan kişiler çok uzun hayatınızda kalamayabilir. Para hesaplarında yanlışlıklar çıkartabilir, bu yüzden hesaplamalarınızı 2-3 defa kontrol ederek yapmanızda fayda var. Elektronik aletlerinizi bozar, sizi sinir eder.

Merkür Retro iken, yeni anlaşmalar ve sözleşmeler imzalanmaz! Yeni ilişkilere başlanmaz, bir anda bitiverir. Bilgi akışında aksaklıklar yaratır. İş yerlerinde bilgisayarları çökertebilir. Evinizde dijital eşyaları anormal bir duruma sokabilir. Şimdiden her şeyinizi yedeklemenizde fayda var. Merkür Retro zamanları elinizde kalan işlerinizi tamamlayın. Retro dönem aslında toparlama, tamamlama, düzene sokma sürecidir. Fakat yeni bir şeylere başlamak pek fayda getirmez. Evlenmek, ev almak ve satmak için de uygun bir süreç değildir. Fikirleriniz değişir, koşullarınız değişir. Seyahatlerde bilet ve bavullarınıza dikkat edin. Kaybolma ve çalınma riskine karşı. Araçları ile uzun yola çıkacak olanlar ekstra dikkat etmelerinde yarar var. Araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın. Değerli eşya, evrak gibi şeyleri kargoya verirken adresi doğru yazdığınıza dikkat edin. Kaybolmasınlar! Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektronikler de sıkıntılar meydana gelebilir.

Lütfen önemli imza ve anlaşmalarınızı yapmamaya gayret gösterin! 13 Temmuz’dan sonra atın imzalarınızı, sabredin azıcık! Bu gerileme süreci aslında hayatın size dur ve düşün deme sürecidir. Plan yapın, düşünün, neler yaptınız, neler ettiniz? Sorgulama zamanı. Eskiden biten bir şeyler yeniden başlasa bile uzun sürmez bilginiz olsun. Eski arkadaşlarla karşılaşılır, eski sevgililerden saçma sapan mesajlar gelir, eski konular gündeme gelir sürekli. Özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken ekstra dikkatli olun arkadaşlar. İnternet dolandırıcılığı artar dikkat edin, bilmediğiniz siteler üzerinden yapmayın alışverişlerinizi. Klavyenizin çevresine içeceklerinizi koymayın mesela, klavyenize dökülüp bozmasın. Kime mail, SMS ya da WhatsApp’tan yazdığınıza dikkat edin. Hatlar karışmasın, yanlış insanlara yanlış bilgiler gitmesin. İnternet üzerinden yapacağınız alışverişlerde yanlış ürünler gelebilir. Şirket açmayın! Bekleyin 13 Temmuz sonra açabilirsiniz şirketinizi. Evlenmek ve ortaklık kurmak için pek de uygun bir süreç değildir. Evlilik tarihinizi ve şirket kurma tarihini 13 Temmuz ve sonrasına bırakmakta yarar var.

Merkür bu sefer Yengeç burcunda geri hareket edecek. Bu dönem iletişim dilimiz her ne kadar daha yumuşak, daha duygusal ve duygulara hitap eden bir şekilde olsa bile, yine de yanlış anlayabilir ya da anlatabiliriz. Siz kendinizi ne kadar anlatmaya çalışırsanız çalışın günün sonunda her şey karşımızdaki insanın anladığı kadardır ya, hah işte karşımızdaki gerçekten de hiçbir şey anlamayabilir. Tam bir nostalji serüvenine çıkıyoruz aslında. Eski resimler, anılar, müzikler, eşyalar, hatıralar… Retro etkisi ile daha da güçlenecek bu. Elbette bu, bu etkinin keyifli hali ama diğer yandan eskiden unutulmuş borçlar, faturalar ve vergiler de karşımıza çıkabilir. Gerçek bir nostalji yaşayarak, “Aaa bu borç nereden çıktı” diyerek geçmişi çok irdelememiz gerekebilir. Saklanan, biriken her şey ortaya çıkabilir. Bu belki biriktirdiğiniz ama paylaşmadığınız duygularınız olabilir ya da belki de biriktirmeye çalıştığınız paranız. Fark etmez, bir şekilde belki de hoşumuza gitmeyecek şekilde ortaya çıkabilir. Başkalarının çoktan unutmuş olduğu bilgilerin yeniden hatırlamak, ortaya çıkarmak için de uygun bir dönemdir. Sevdiklerimizin dertlerini, sorunlarını dinlemek, onları saklamak, onlara çözümler sunmak için biraz daha çaba sarf edeceğiz bu süreçte. Fakat vereceğimiz tavsiyelerin yanlış anlaşılıp yanlış kullanılma ihtimaline de dikkat etmemiz gerek.

Şiir yazmak, roman yazmak, senaryo yazmak, yaratıcı çalışmalar içinde bulunmak için de harikadır. Belki de eskiden yazdığınız ama yarım kalan yazılarınızı tamamlayabilir, üstünden geçebilirsiniz. Ya da eskiden yarım kalan projeleriniz yeniden karşınıza çıkabilir tamamlanması için. Hayatımızın gidişatı ile ilgili önemli kararlar almak ve uygulamaya geçmek için bu süreç pek verimli olmayabilir. Bu dönem alacağınız kararların yaratacağı duygu size iyi gelebilir ama ya sonra duygunuz ve fikriniz değişirse? Alınan kararlar defalarca sorgulanabilir. Kendi geçmişinizi, köklerinizi araştırmak, bilgi sahibi olmak için de en güzel dönemdir. Ev almak, ev satmak, yer değiştirmek, yatırımlar yapmak, kiralamak gibi durumlar için gökyüzü çok müsait değil bu dönemde. Yapabiliyorsanız bu tarz işlerin sözleşmelerini 13 Temmuz’dan sonraya bırakın. Ama olmuyorsa imzaladığınız sözleşmelere, anlaşmalara dikkat edin, dikkatli okuyun.

Çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz bir evin göremediğiniz çok ciddi bir kusuru olabilir. İnce eleyip, sık dokuyun. Evinizde kullandığınız elektronik, elektrikli aletler, dijital aletler bozulabilir, arızalanabilir. Aile içi iletişimde ortak paydada buluşmak kolay olmayabilir, birbirinizi yeteri kadar iyi anlamayabilirsiniz. Ev içinde iletişim çatışmaları meydana gelebilir. Ne demek istediğinizi tam olarak ifade etmek için uygun kelimeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Evde daha fazla zaman geçiriyorsanız, ev onarımları, iç mekan yenileme ve temizlik gibi konulara yönelebilirsiniz. Evinizi satmak istersiniz ama doğru fiyatlanmayabilir. Size çok cazip gibi görünen bir mülk astarı yüzünden pahalıya gelebilir. Duygusal açıdan yanlış kararlar almaya çok müsait zamanlar! Eskiden gittiğiniz, kendinizi ait hissettiğiniz yerlere yeniden seyahatler yapabilirsiniz. Yengeç burcu beslenmek ile ilgilidir, bu Retro döneminde belki de beslenme düzeninizin üzerinden yeniden geçmeniz ve nerede hata yaptığınızı bulma şansı elde edebilirsiniz.

Merkür Retrosu ile ilgili sosyal medyadan gelen bir çok soru var. En çok sorulan soruları sizler için cevapladım rehber olabilmesi adına. Bir nevi Merkür Retrosu kullanım kılavuzu niteliğinde.

– Eğer bir iki hafta öncesinden başlayan işleriniz varsa Retro sizi etkilemez. Gözünüz gönlünüz rahat olsun arkadaşlar. Retro başladığı andan itibaren, başlayan 0 km işleriniz Retrodan etkilenir.

– Diyelim ki iş görüşmeleriniz başladı bir hafta öncesinden, Retrodan etkilenir miyim? Hayır önceden başladı çünkü!

– Retro başladı iş teklifi geldi, etkilenir miyim? Evet etkilenirsin. Zira tüm süreç Retro zamanı başlamış oluyor.

– Diyelim ki bir önceki Merkür Retrosu’nda başlayan ama tamamlanmayan konularınız var. Bu Retro’da yeniden önünüze geldi, etkilenir ne yazık ki.

– Diyelim ki ev alacaksınız, eğer kaporayı Retro öncesi hallettiyseniz evi bulup ev sahibi ile konuştuysanız sıkıntı yok alabilirsiniz.

– Gölgeli günler dahil başladığı zamanda daha yeni ev bulduysanız, almaya niyetlendiyseniz Retro’dan etkilenirsiniz.

– İş konularına değinelim biraz da. Eğer Retro öncesi başvuru yaptığınız iş yeri çağırdı işe başlayın dedi, başlayın bir şey olmaz.

– Merkür Retrosu içindeyken yeni iş başvurularınız için görüşmeye çağırıp başlayın derlerse evet o Retrodan etkilenirsiniz arkadaşlar.

– Merkür estetikle ilgilenmez. Her türlü estetik müdahaleyi yapabilirsiniz bunda sakınca yok, içiniz rahat olsun arkadaşlar.

– Merkür Retrosunda alınan ayrılık kararları gerçekçi değildir, koşullar değişir ve koşullar değiştikçe kararlarımızda değişir.

– Zorunlu olarak bir eğitime başlamanız gerekiyorsa, başlayacaksınız yapacak bir şey yok ama hayatınızın akışını bu eğitime göre doğru bir şekilde planlamanızda fayda var.

– Bu dönem gireceğiniz sınavlarda kafanız çok çabuk karışabilir, öncelikle sakin olmalısınız. Akabinde cevap kağıdınızda kaydırma yapmamaya özen gösterin.

– Evinizde tadilat, bakım, onarım gibi işlerinizi halledebilirsiniz ama yeni özellikle elektronik eşya almamanızda fayda var.

– Ciddi bir ameliyat tarihi bu zamanlara denk geliyorsa, endişe etmeyin, doktorunuza güvenin, en kötü ihtimalle iyileşme süreciniz belki biraz uzayabilir. Hem hayatı sorgulamak için de bol bol vaktiniz olur ;)

– Araba almak için de aynı şekilde 11 Mart'ı beklemenizde fayda var.

– Yüksek lisansa başvurmak için ise, yine Retronun bitimini beklemekte (olabiliyorsa eğer) fayda var.

– Doğum haritanızda Merkür’ün Retro olması, bu Retronun sizi etkilemeyeceği anlamına gelmez. Ama bu Retroya özel sadece, doğum haritanızda Merkür’ünüz Balık burcunda Retro ise ve siz bu enerjiye çok alışık olduğunuz için, sizi diğerlerini etkilediği gibi etkilemez.

– Diyete başlayabilirsiniz ama hayvanlarınızı kısırlaştırmak için Retronun bitimini beklemenizde fayda var. Zira ev hayvanlarınızı Merkür sembolize eder.

– Kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Zira Merkür’un sembolize ettiği konulardan biri de kardeşlerdir. Fikir ayrılıkları, birbirinizi yanlış anlama gibi durumlar oluşabilir.

– Eğer dava açmayı düşünüyorsanız, resmi bir işlem olduğundan dolayı yine 11 Mart'tan sonra işlemlerinizi başlatmanızda fayda var.