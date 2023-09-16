Merkür-Satürn karşıtlığı: Hatalarımla sev beni

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen Başak burcundaki yeniayın önümüzdeki 10 gün etkisindeyiz. Uranüs, bir hayalin hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmesine; Neptün, kontrolü elinde zannederken görüş alanının bulanıklaşabileceğine vurgu yapıyor.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Bir yandan durmuş, tıkanmış, beklemiş işler hızlanıp yoluna girerken, diğer yandan aldığımız kararları ince eleyip sık dokumamız gerekiyor. Yanlış atılan her adımın faturası sonrasında ağır ödenebilir. Merkür normal seyrine geçmek üzereyken, Satürn karşıt açısı bazı engellerle, iletişim sorunlarıyla ve kısıtlanmayla mücadele etmeyi ortaya çıkartabilir.

Başak burcu emek vermeyi temsil eder, çalışmış, sorumluluğu alınmış, çaba gösterilmiş konuların somutlaşmasını karşımıza getirecektir. Sürprizli, beklenmedik şanslı gelişmeler kimilerinin kapısını çalabilir.

Sonbahar ekinoksu yaklaşırken Başak yeniayı, yaz aylarının sonrasındaki hasat vaktidir. Artık harekete geçmek, yeni başlangıçlar ve planlar yapmak, kariyerimizi, kısaca genel yaşantımızı düzene koymamızı ister. Uzun vadede iş birlikleri, sözleşmeler, anlaşmalar, uluslararası konular, yüksek eğitim ve hukuksal konularda yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Var olan işinizden ayrılabilir, iş değiştirebilir, çalışma koşullarınızı yenileyebilir, görev ve pozisyon değişimleri yaşayabilirsiniz. Mars Terazi burcunda ve 2. ev pozisyonunda ikili ilişkilerde para, kazançlar, harcamalar konusunda çıkabilecek tartışmaların hassas bir şekilde ele alınmasına vurgu yapacaktır.



Yeniay Neptün karşıtlığıyla ele alınmalı, bu da demek oluyor ki, bazı alanlarda kafalar karışabilir, kararsızlık yaşanabilir, bugün evet dediğinize yarın hayır denebilir. Radikal karar almadan önce güvendiğiniz birkaç kişiden fikir almak önemli olacaktır. Detaylar ve gözden geçirme işleri kolaylaştırabilir. Kendimizi güvence altına alalım, kanmayalım, kandırılmayalım. Verilen sözler tutulmayabilir, özel ve kariyer hayatınızda belirsizlikler yaşanabilir. Sürpriz ve beklenmedik yol ayrımları özellikle para ilişkisi içinde olduğunuz ya da ortaklık yaptığınız kişilerle ön plana gelebilir. Bir anlaşma fesh edilebilir, bir evlilik boşanmaya gidebilir, bir imzadan dönülebilir.

2. ev vurgusu, yatırım, gayrimenkul alım satım, kiralama, bir mirasın değerlendirilmesi, bir verginin yapılandırılması, bir kredinin taksitlendirilmesi gibi konuları karşımıza getirirken, Başak teması paranızı nereye harcadığınıza, kaynaklarınızı nereye ve nasıl kullandığınıza dair sizi akılcı bir tutumla yaklaşmaya davet edecektir. Yanlış verilen bir karar ya da yanlış yapılan bir yatırım maddi olarak size büyük zararlar getirebilir.

DUYGUSAL DEĞİL AKILCI DAVRANIN

Venüs- Jüpiter karesi devam ederken, ilişkilerde yoğun tutku, bunun yarattığı iniş çıkışlar yorucu olabilir. Venüs retrodan çıksa da Aslan burcunda ve hâlâ lücifer modunda. Yeni başlanan ilişkilerde frenli gitmenin altını çiziyor. Gizli ilişkiler ortaya çıkabilir, ihanet, aldatma ve aldatılma, hayal kırıklıklarıyla acı veren yüzleşmeler yaşanabilir.

Seçimlerinizi sorgulayın, gelecek hedeflerinize bir bakın, uzun ya da kısa vadeli planlarınızı gözden geçirin. Disiplin ve düzen, tadilat ve temizlik bu Yeniayın en önemli tanımı olsa gerek. İşe yaramayanı ayıklamak, arınmak, sağlıksız olana yol vermek ve yeniye yer açmak. Yeniayla kavuşan Denebola sabit yıldızı karışıklık içeren her duruma bir düzen getirmek, arafta kalan konuları tamamlamak, çalışmak ve sebat etmenin karşılığında gelen başarıya işaret ediyor.



Hata aramak yerine kusurları kabul edin, aşırı eleştiriden kaçının. Hiçbir şeyin bilirkişisi değilsiniz, fark edin, affedin, kabule geçin. Sağlık çalışanları, işçiler, memurlar, sendikalarla ilgili geçmişten bugüne gelen hak içeren kararlar gündeme gelebilir. Deniz kazaları, fırtınalar, seller, dere yataklarının taşması gibi durumlar oluşabilir. Hava koşullarında değişiklik yaşanacaktır.

Satürn Balık sık olarak kaleme aldığım gibi suyun çokluğu ve yokluğu arasında gidip gelen bir sınav niteliğinde.

Salgınlar, zehirlenmeler, enfeksiyonlar, ani gelişen ameliyatlar gerçekleşebilir. Ruhsal ve bedensel sağlığımız bu dönem çok önemli; beslenmeye, yediklerimizin mide ve bağırsak sisteminde ortaya çıkardığı rahatsızlıklara çok dikkat etmeliyiz.

Yeni başlangıçlar için ayın hilal fazını yani 19 Eylül sonrasını kullanın.

Hayırlar getirmesini dilerim.