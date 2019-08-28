Merkür tahtında!

29 Ağustos'tan itibaren Merkür artık Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte nelere dikkat edilmeli? Bu geçişin etkileri neler olacak? İşte yanıtı...

29 Ağustos’tan itibaren Merkür artık Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu da aslında bizim düşünce şeklimizin, konuşmamızın, karar mekanizmamızın, merak edeceğimiz şeylerin, okuyup bilgi sahibi olacağımız konuların biraz daha Başak semboliği ile çalışacağına işaret etmekte.

Başak burcu astrolojide, sentezleyen, analiz eden, hizmet eden, eleştiren, mükemmelleştirmeye çalışan, detaylara hakim olmak, sağlık bilincine sahip olmak demektir. Bu süreçte zihinsel olarak çok daha detaycı, hataları hemen fark eden, problemlere çözümler yaratan bir modda olacağız. Önce zihnimizi, akabinde hayatımızda düzene oturması gereken konuları tespit etmek ve belli bir metodla işleri yoluna koymak için belli ki harika bir süreç olacak.

Kafamıza koyduğumuz, aldığımız kararları gerçekçi ve de somut bir şekilde uygulamaya sokmak hepimiz için çok daha kolay olacaktır. Bu dönem çer çöp bilgiler yerine, faydalı ve kullanışlı bilgilere odaklanacağız ve de bilgiyi de çok rahat bir şekilde yönetebileceğiz. Bu dönem asıl dikkat edilmesi gereken mesele, hata bulduğumuzda veya eleştiriye başladığımızda dozunu çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Aşırı detaylarda boğulmak, sürekli hata arama modu bu dönemi verimli kullanmamıza engel olabilir; buna dikkat etmeliyiz.

Bu dönem biz veya etrafımızdaki kişiler her konuyu çok daha detaylı bir şekilde anlatmaya, ifade etmeye çalışabilir. Yine bu dönem çokça sağlık konuları üzerine araştırmalar yapabilir, okuyabilir, bilgi sahibi olabiliriz. Hepimiz birer prospektüs uzmanına dönüşebiliriz açıkçası. Ayrıca yine bu dönemde imza atmak, somut sonuçlar elde edilmeye yönelik kararlar verip harekete geçmek, her türlü iletişim faaliyetlerine hız vermek, kişisel anlamda kendiniz hakkında analizler yaptırmak bilgi alma amaçlı size fayda sağlayacaktır.

Zihnimiz bu dönem başka insanları daha fazla nasıl mutlu ve memnun ederim odaklı çalışabilir. Bir hizmeti çok daha iyi noktaya getirmek için fikirler sunabilirsiniz. Yeni bir mesleki olarak eğitime başlamak, kurslara başlamak içinde en faydalı dönemlerden bir tanesidir.

İş planı yapmak, yeni hedefler belirlemek, organize etmek, mevcut mesleğiniz ile ilgili de eğitimler almak ve kendinizi geliştirmek, harekete geçmeden önce en az 2, 3 defa kontrol ederek adım atmak, hesap kitap işlerine dalmak, daha çok bulmaca çözmek, zihin egzersizleri yapmak için de uygundur.

Sevgilerimle…

Dinçer Güner