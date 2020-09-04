Merkür Terazi burcunda: Tatlı dilli olma zamanı!

5 Eylül Cuma günü Merkür, Terazi burcunda seyahat etmeye başlıyor! 27 Eylül'e kadar sürecek olan Merkür'ün, Terazi gibi kararsız bir burçta seyahat etmesi alacağımız kararları etkileyecektir. Ancak insanlarla iletişimimizde 'tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır' sözünü sık sık hatırlamamızda fayda var. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Merkür'ün Terazi burcu seyahatini inceledi.

Merhaba arkadaşlar,

5 Eylül günü Merkür, Başak burcundaki seyahatine son verip 27 Eylül’e kadar Terazi burcundaki seyahatine, yeni hikayesine başlıyor.

İletişim, haberleşme, eğitim, yolculuklar ve ticareti temsil eden Merkür gezegeni Terazi gibi uyumlu dengeli ve sosyal olmayı temsil eden bir burca girdiğinde ilişkileriniz daha nazik, medeni ve pekiştirici, diplomatik ve barışçıl bir enerjiye bürünür. Bu nedenle tüm ilişkilerde denge yaratmak, ara bulmak, orta yolu aramak için bu atmosferden yararlanmalısınız. Küsleri barıştırabilir, süregelen evlilik ve ortaklıklarda sorunlara çözüm arayabilirsiniz. İş ve ticari ortaklıklar ve görüşmeler için oldukça verimli geçecek bir zamandır. Diğer yandan, Terazi burcu oldukça kararsız bir burç olduğundan alacağınız kararları sizde detaylı ve objektif düşünerek incelemeden vermek istemeyebilirsiniz. Sözlenmek, nişanlanmak, estetik konular, sanatçı yanınızı yansıtan ve edebi alanda etkili çalışmalar, yazışmalar, anlaşmalar yapmak için de oldukça iyi bir süreçtir.

Siz de ilişkilerinizi güçlendirmek için bu transitin kibar, medeni ve hoş tavırlarından, adab-ı muaşeret kurallarını bilip, uygulamaktan, tatlı dilinden yararlanırsanız başarısızlığa uğramazsınız. Çevrenizde de bol bol bu enerjiyi yansıtan kişilerle bir arada olabilirsiniz. Bu dönemde dekorasyon, kozmetik, iç mimari, güzel sanatlar veya moda alanında başarılı olabilmek için harika bir fırsatınız var. Estetik endişesi yüksek, olumlu ve zevkli kişilerle ortak çalışmalar yapabilirsiniz. Bu dönem karşıt fikirleri ve insanları bir araya getirerek arabuluculuk yapabiliriz bol bol. Özellikle tartışmalarda, iletişimde olabildiğince eşitlik, hak gibi kavramlara da özen göstereceğiz. Tabii ki bu dönemin olası en kötü sonucu, kararsızlıklardır. Hiçbir şeye karar verememe, karar vermekten kaçmaya çalışmak gibi durumlar da gözlemlenebilir. Kuracağımız her türlü iletişim modelinde empati yapmaya, karşımızdaki insanında ne düşündüğüne, ne karar vermeye çalıştığına daha fazla odaklanmaya çalışacağız.

Merkür'ün hava grubu bir burçta yer alması ister istemez bir konunun özüne, derinine dalmayı zorlaştırır. Biraz daha yüzeysel olmayı, biraz daha etliye sütlüye dokunmadan bir iletişim moduna büründürebilir bizi. Bu süreçte aklımıza fikrimiz ilişkiler, sevgili durumları, ilişkilerdeki sorunlarda olacaktır. Okumaktan keyif alacağımız konular, ilişkiler üzerine dedikodular, son trendler, güzellik tüyoları, moda, sanat, edebi konular, insan doğasını, davranışlarını anlamaya yönelik kitaplar üzerine olacaktır. Beğendiğimiz, hoşlandığımız kişilerle çok daha kolay diyaloglar geliştirebileceğiz. Merkür'ün Terazi burcundaki seyrinin bir diğer olası negatif yanı da bizi bir kibarlık budalasına dönüştürmesi olabilir. İletişimde aşırı kibar olmaya çalışmaktan samimiyeti fark etmeden ortadan kaldırabiliriz, buna dikkat edilmesinde fayda var.

Sevgiler…

Dinçer Güner

