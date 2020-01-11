Merkür ve Venüs burç değiştiriyor: Aşk ve özgürlük haftası

Bu hafta Merkür Kova burcuna, Venüs ise Balık burcuna geçiş yapacak. Merkür Kova burcundayken özgürlüğe odaklanacağımız, Venüs'ün de Balık burcundaki halinde aşk ve sevgiyi çok fazla hissedeceğimiz bir hafta bizleri bekliyor. Peki bu hareketler burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Bu hafta hem Merkür hem de Venüs burç değiştirecekler. Merkür'ün Kova burcuna geçişi ile arkadaşlıklar kurup, bol bol arkadaşlarla vakit geçirip sohbet, muhabbet ortamını destekler. Haberleşme ve iletişim, bilgi aktarımı ve paylaşımı fazlalaşır. Hepimiz olaylara daha rasyonel, objektif, yenilikçi ve orijinal bir düşünce tarzları ile yaklaşmaya başlarız.

Haklara, eşitliğe, politik ve sosyolojik normlara daha fazla dikkat ederiz. Özgür düşünmek, özgürlüklerimize önem vermek isteriz. Sosyal ağlarda, sosyal medyada, siteler, web ağları aracılığıyla kendimizi anlatmak, tanıtmak ve yeni bağlar kurma arzusu duyarız ve işin güzel tarafı tüm bunları gerçekleştirebilecek enerjimiz olur. Venüs'ün ise Balık burcuna geçişi, aşk ve sevgi duygularının ve romantizmin arttığı bir süreç olacak. Kendinizi sevdiklerinize karşı duygularınızı, ilginizi, şefkatinizi ifade ederken daha rahat olursunuz, merhamet, affetmek, kendini adamak için istekli olursunuz. Bakalım bu ikilinin burç değişimleri tüm burçları nasıl etkileyecek?

Koç: Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak. Bu dönemde sizleri bir parça inzivaya çekilmenize neden olabilecek, ilişkilerde minik kaprisler ve sorunlar gündeme gelebilir. İlişkiler daha çok platonik düzeyde kalabilir veya bir ilişki içinde iken bile yalnızlık ve sevgisizlik hissedebilirsiniz. Kendinizi sevdiğiniz bir şey için adayabilirsiniz bu süreçte. Mutluluk ve keyif ancak sessiz, sakin, yalnız kaldığınızda daha çok gelecektir size. Devamı…

Boğa: Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak. Bu dönemde sizleri daha sosyal, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan güzel destekler ve yararlar görmenize yardımcı olacaktır. Daha çok sosyalleşecek, gezecek, tozacak dinlenme fırsatı pek bulamayabileceksiniz. Sosyalleştiğiniz, dostlarınızla beraber vakit geçirdiğiniz sürece kendinizi iyi ve keyifli hissedebileceksiniz. Eğer yalnızsanız gerçekten de katılacağınız kalabalık aktivitelerde romantik yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Devamı…

İkizler: Bu hafta daha yaratıcı olabilecek, kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabilecek, daha popüler ve göz önünde olacaksınız. Size yardımcı olabilecek kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Sanatsal aktivitelere katılabilir, sanat ve yaratıcılıkla ilgili bir konuda önemli deneyimler yaşanabilir. Eğer yalnızsanız iş vasıtası ile tanıştığınız bir müşteriniz veya iş yerinde farklı departmanda olan biri ile aranızda romantik bir etkileşim olabilir. Bu dönem işinizden, işinizle ilgili koşullardan keyif alabilir, memnuniyet seviyeniz artabilir. Devamı…

Yengeç: Bu hafta ailenizle veya arkadaşlarınızla organizasyonlar yapmak sizi çok daha fazla mutlu edecektir. Evinizde bir takım düzenlemeler yapmak, güzelleştirmek adına adımlar da atabilir, eksiklerini giderebilirsiniz.Yalnız olanlar, sizden uzakta yaşayan birileri ile gönül ilişkileri içine girebilirsiniz. Eğer evli iseniz eşinizin kardeşi veya kuzeni ya da size uzak bir akraba ile aranızda para kazanmak adına belki konuşmalar geçebilir. Devamı…

Aslan: Eğer yalnızsanız, bir partneriniz yoksa, cinsel anlamda sizi mutlu edecek biri ile keyifli bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Eğer bir ilişkiniz var ise, kıskançlık, gereksiz kapris, haset, partnerinizin arkasından iş çevirmek, partnerinizin özel alanlarına girip karıştırmak ilişkilerde problemlere yol açabilir. Bazılarınız işlerinizi ortak ve destek yardımı ile halledebilecekken, bazılarınız ise evlilik dahil her türlü yeni ortaklık, imza gerektiren konular oldukça ön planda olacaktır. Devamı…

Başak: Bu hafta ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, partner ilişkileri adına keyifli ve de şanslı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bazılarınız evlenmek üzere adımlar atmaya başlarken, bazılarınız ise sağlam temelli ilişkileri hayatınıza çekebilirsiniz. İlişkilerde uyum, ahenk yakalamak çok daha kolay olacaktır. Bu dönem olası çatışmalar, kavgalar, problemler çok da fazla büyümeden tatlıya bağlanabileceğine işaret etmektedir. İlişkilerde daha çok romantik bir hava hakim olacaktır. Devamı…

Terazi: Evet sizlerin aşk ayı başladı! Yalnız olanlar dolu dolu flört edebilecekleri bir aya giriş yapıyorlar, bazılarınız çocuk sahibi olmak adına adımlar atabilir, araştırmalar yapabilirsiniz, doktorunuzla görüşebilirsiniz. Bazılarınız ise hobilerine daha fazla zaman ayırabilecek, yeni ilginç hobiler edinebilecekler. Hayatın eğlenceli yanları hayatınızda daha ön plana çıkmaya başlıyor. İş ortamınızda uyumu, barış ortamını yaratan siz olabilir, iş birliğine bu süreçte oldukça yatkın olabileceksiniz. Devamı…

Akrep: Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak. Bu dönemde Venüs, size dolu dizgin, romantizmin doruklarını yaşatacak harika bir aşk getirmek üzere kolları sıvamış vaziyette. Bazılarınıza aşk getirirken bazılarınıza da çocuk haberleri getirerek keyfinize keyif katacak. Hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize daha fazla yönelebileceksiniz. Birliktelikleri olanları ise romantik dakikalar geçirebilecekleri güzel bir hafta bekliyor. Devamı…

Yay: Aile içinde, evinizde keyif ve huzur rüzgarları esmeye başlıyor! Aile ortamınızda huzur, güveni, uyumu yaratan siz olabilirsiniz. Evinize dekoratif anlamda minik dokunuşlar yapabilirsiniz. Venüs etkisi sayesinde evinizde arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, ev hediyeleri alabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan güzel destekler görebileceksiniz bu hafta. Eğer yalnızsanız ailenizin tanıştıracağı biri ile romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir. Devamı…

Oğlak: Eğer yalnızsanız eğitim aldığınız yerdeki biri ile, ya da bir seyahatte, belki de aynı mahallede, kardeşiniz veya kuzeninizin çöpçatanlığı sayesinde tanışacağınız biri ile romantik bir durum oluşabilir. Bu hafta kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiniz hayatınızda ön plana çıkacak olan konular, iletişimin ve bilgi alışverişinin artacağı konular ve aynı zamanda ‘para’ olacak. Napolyon misali para para para diyeceksiniz! Devamı…

Kova: Finansal anlamda daha bereketli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Kazançlarınız artmaya başlıyor. Eşiniz sayesinde veya ortaklıklarınız sayesinde maddi kazanç elde edebileceğiniz koşullar da oluşabilir. Geçtiğimiz sevimsiz bir ayın ardından bu gireceğimiz bir aylık süreç size ilaç gibi gelecektir. Ben buradayım ve istediğim her şeyi elde edebilirim moduna geçiş yapabileceksiniz. Pek çok konuda daha çok bilecek, öğrenecek, bilgi sahibi olacaksınız. Devamı…

Balık: Bu hafta aşkı hayatınıza daha rahat çekebileceğiniz güzel sürece adım atıyorsunuz. Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız. Bu dönem kendinize daha çok değer verecek, kendinizi mutlu etmeye daha çok odaklı olacaksınız. Size keyif veren seyahatlere çıkacak, sizi daha çok mutlu eden insanlarla bir araya geleceksiniz. Şeytan tüyü dediğimiz moda geçecek, çevrenizden sürekli ilgi, iltifat, güzel sözler ve hatta sürpriz hediyeler de alabilirsiniz. Devamı…