Merkür Yay burcunda: Boş heveslere yer yok!

Merkür 9 Aralık'ta Yay burcuna geçiyor ve ay sonuna kadar bu burçta seyahatini sürdürecek. Bu seyahat, konumu gereği Merkür'ün rahat etmediği bir yerde olacak ve Yay burcu dinamiklerini taklit edecek. Heveslerin havada uçuşacağı bir dönem olacak. Merkür'ün yaratacağı bu optimist havayı nasıl ayırt edeceğiz? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

Merkür 9 Aralık günü Yay burcunda geçiş yapıyor ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür genel olarak, iletişim, yazışma, bilgi aktarımı, ifade, elektronikler, resmi evraklar, eğitim, seyahat, ticaretle ilgili konuları sembolize eder. Merkür Yay burcuna geçiş yaptığında buradan şunu anlamamız gereklidir; Merkür, Yay burcu gibi davranmaya çalışacak. Bunun ne demek olduğunu madde madde açıklamaya çalışacağım sizlere. Fakat unutmadan şunu da söylemeliyim, Merkür Yay burcunda rahat etmediği, zararlı dediğimiz pozisyondadır.

Öncelikle Merkür Yay burcunda iken zararlı olmasının sebebi düşüncelerin, fikirlerin tek bir noktaya odaklanılmakta zorluk yaratacağındandır. Detay gerektiren işlerde bu dönem başarı şansı yakalamak düşüktür. Özellikle önyargı engeline sık sık takılabiliriz, tarafsız ve objektif düşünmek bu süreçte zordur. Hatta fanatizme varan düşünceler ve veya düşünceler yüzünden ortaya çıkan büyük tartışma ve kavgalar söz konusu olabilir. Kelimeleri kullanırken, ifade ederken dikkat edin, en ufacık bir kelime büyük bir soruna, yangınlara dönüşebilir zira. Aşırı optimist, hevesli ve karar verme konusunda fazlaca aceleci olmaya eğilimliyiz demektir.

Bu dönemde unutkanlıklar yüzünden başımız sık sık derde girebilir bilginiz olsun. En iyi mizah haberleri çıkabilir. Bizleri en çok güldürebilecek olan haberler, en güçlü etkisi olan karikatürler bu süreçte ortaya çıkabilir. Tabii yaşadığımız dönemi düşününce aklıma ilk gelen acaba mizahçı ve karikatüristlerle ilgili yasal bir takım baskılar gelebilir mi diye düşünmeden edemedim. Merkür’ün Yay burcundaki döneminde yapacağınız organizasyonlarda son dakika aksilikleri için şimdiden hazırlıklı olun. En gereksiz saçma sapan detayların unutulması yüzünden organizasyonlarınız keyifsiz geçmesin.

Bu süreçte, vize pasaport işlerinizi halledebilirsiniz. İthalat için girişimlerde bulunmak, şirket açmak için uygun dönemdir. Yurt dışına seyahatler, yabancı kültürler ve inançlar hakkında daha fazla okumak, bilgi sahibi olmak için güzel bir süreçtir. Çok fazla hukukla ilgili avukatlar, yargı gibi konularda haberler okuruz, ama Merkür zararlı yerleşimde olduğundan, umarım negatif haberler olmaz bunlar. Hukuksal konular destekleyici, olumlu etkiler söz konusu olabilecektir. Bol bol bulmaca çözebilir veya zihin egzersizleri yapabilirsiniz. En güzel tarafı, araştırma yapmak, okumak, yeni bilgi sahibi olmak için idealdir. Yine bu dönemde yabancı dil eğitimine başlamak içinde harikadır açıkçası!

Sevgiler…

Dinçer Güner