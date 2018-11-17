Merkür Yay burcunda: Çifte zarara dikkat!

Zorlu bir Merkür Retro süreci başlıyor! 15 Kasım'da duraklamaya başlayacak akabinde 18 Kasım'da tam gaz geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar da devam edecek. Bu aslında çifte zararlı etki demek! Zira Merkür Yay burcunda zararlı pozisyonda, bir de üstüne geri harekette olması durumu biraz daha zor bir hale dönüştürmektedir. İşte ayrıntılar...

Yeni bir Merkür Retrosu süreci başlıyor. Bu sefer Merkür Yay burcunda geri hareket edecek. 15 Kasım’da duraklamaya başlayacak akabinde 18 Kasım’da tam gaz geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar da devam edecek. İşte Merkür Retrosu’nda dikkat etmeniz gereken konular neler, gelin birlikte göz atalım…

Merkür; her türlü bilgi, iletişim, anlaşma ondan sorulur. Dünya üzerindeki tüm iletişim ağları, konuşma, bilgi ve bu bilginin yayılması onun kontrolündedir. Merkür 4 ayda bir, yılda 3 defa geri hareket eder. Aslında tam olarak geri hareket değil, sadece hızı düşer ve yavaşlar. Dünya'dan bakıldığında ise geri gidiyormuş izlenimi verir. Geri gittiği dönemde ise şunlara dikkat edilmesi gerek… Her türlü iletişimde aksaklılar ve sorunlar yaratır, hayatınıza uzun süre kalıcı olmayacak geçici kişiler, olaylar, konular katar. Para hesaplarında yanlışlıklar çıkartır, elektronik aletlerinizi bozar, sizi sinir eder. Merkür geri giderken yaptığınız sözleşmeleri bozar sonrasında, başlattığınız ilişkilere uzun zaman vermez, anlamadığınız bir anda bitiriverir. Bilgi akışında aksaklıklar yaratır. İş yerlerinde bilgisayarları çökertebilir, evinizde dijital eşyaları anormal bir duruma sokabilir.

Merkür geri giderken elinizde kalan işlerinizi tamamlayın, geri gittiği süreç aslında toparlama tamamlama, düzene sokma sürecidir. Fakat yeni bir şeylere başlarsanız bir nevi canınıza okur. Evlenmek, ev almak veya satmak için de uygun bir süreç değildir. Seyahatlerde bilet ve bavulların kaybolmasıdır, bu dönemde bu ikiliye çok dikkat edin! Araçları ile uzun yola çıkacak olanlar ekstra dikkat etmelerinde yarar var, araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın. Değerli eşya, evrak..vb şeyleri kargoya verirken dikkatli olun, adresi doğru yazdığınıza, kaybolmasınlar. En çok tamircilere yarayacak, en çok iş onlara gelecek ve teknik servislere :)) İşleri artacak ee bir yerde denge gerekli! Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektroniklerde sıkıntılar olur. Lütfen önemli imza ve anlaşmalarınızı yapmamaya gayret gösterin, 8 Aralık’tan sonra atın imzalarınızı, sabredin azıcık.

Bu gerileme süreci aslında hayatın size dur ve düşün deme süreci, plan yapın, düşünün, neler yaptınız neler ettiniz sorgulayın. Eskiden biten bir şeyler yeniden başlasa bile uzun sürmez bilginiz olsun. Eski arkadaşlarla karşılaşılır, eski sevgililerden saçma sapan mesajlar gelir, eski konular gündeme gelir sürekli. Özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken ekstra dikkatli olun arkadaşlar, internet dolandırıcılığı artar dikkat. Para hesaplarında yanlışlıklar çıkartır, bu yüzden banka işlemlerinde dikkatli olun, kredi kartlarınızı kontrol edin. Klavyenizin çevresine içeceklerinizi koymayın mesela, klavyenizden olmayın sonra. Eğer ki 1-2 hafta öncesinden başlayan işleriniz varsa Retro sizi etkilemez, gözünüz gönlünüz rahat olsun arkadaşlar. Sıfır, yeni başlayan, el değmemiş yeni işlere Retro döneminde başlanmaz, eskiden başlayan süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz. Diyelim ki iş görüşmelerin başladı bir hafta öncesinden, Retrodan etkilenir miyim?? Hayır önceden başladı çünkü! Retro başladı ve iş teklifi geldi, etkilenir miyim? Evet etkilenirsin, zira tüm süreç Retro zamanı başlamış oluyor.

Diyelim ki bir önceki Merkür Retrosu’nda başlayan ama tamamlanmayan konularınız var, bu Retro’da yeniden önünüze geldi, etkilenir ne yazık ki. Diyelim ki ev alacaksınız, eğer ki kaporayı bu hafta hallettiyseniz, evi bulup ev sahibi ile konuştuysanız sıkıntı yok alın! Gölgeli günler dahil başladığı zamanda daha yeni ev bulduysanız, almaya niyetlendiyseniz Retro’dan etkilenirsiniz. İş konularına değinelim biraz da. Eğer ki Retro öncesi başvuru yaptığınız, iş yeri çağırdı işe başlayın dedi, başlayın bir şey olmaz. Merkür Retrosu içindeyken yeni iş başvurularınız için görüşmeye çağırıp başlayın derlerse evet o Retro’dan etkilenirsiniz arkadaşlar. Kime mail, sms, whatsapp yazdığınıza dikkat edin, hatlar karışmasın, yanlış insanlara yanlış bilgiler gitmesin. İnternet üzerinden yapacağınız alışverişlerde yanlış ürünler gelebilir. Şirket açmayın, bekleyin 8 Aralık’tan sonra açarsınız şirketinizi. Evlenmek ve ortaklık kurmak için pek de uygun bir süreç değildir, evlilik tarihinizi ve şirket kurma tarihini 8 Aralık ve sonrasına bırakmakta yarar var.

MERKÜR YAY BURCUNDA GERİ GİDECEĞİ İÇİN!

Bu aslında çifte zararlı etki demek. Zira Merkür zaten Yay burcunda zararlı pozisyonda bir de üstüne geri harekette olması durumu biraz daha zor bir hale dönüştürmekte.

– Kendimizi ifade ederken problemlerle karşılaşabiliriz. Farkında olmadan hatalı olduğumuz bir konuyu fanatikçe savunabiliriz.

– Unutkanlıklar, dalgınlıklar, odaklanma sorunları yüzünden gecikmeler ve aksaklıklar söz konusu olabilir. Kafamızı toparlamak, kararlarımızı, fikirlerimizi toparlamak çok kolay olmayabilir.

– Vize ve pasaport işlerinde gecikmeler, eksik evraklar yüzünden işlerin uzaması söz konusu olabilir. Alacağınız biletleri 2-3 defa kontrol ederek alın, yanlış tarihlere, yanlış lokasyonlara bilet almayın.

– Hukuki konularda daha dikkatli adımlar atmalıyız. Hukuk-i ve resmi işleri hallederken tüm detaylara hakim olmalı, her şeyi 2-3 defa kontrol ederek yapmakta fayda var.

– Eğitimle ilgili konularda da dikkatli olmalı, öğretmenlerimiz ve eğitmenlerimizle aramızda iletişim çatışmaları söz konusu olabilir. Özellikle doktora, tez…vb işleri olanların ekstra dikkat etmeleri gereken bir dönem.

– Sınavlarda da keza öyle, hızlı ve derin düşünmeden cevaplamayın soruları, kağıtlarınızda kaydırmalar yapmayın, sakin olun ve kontrollü yapın.

– İşiniz ticaret ise özellikle uluslararası ticaretle ilgili bir iş yapıyorsanız, yazışmalar, tarihler, sevkiyatlar konusunda stresli durumlar söz konusu olabilir.

– Kararlarınız sürekli değişkenlik gösterebilir ve bu yüzden çevrenizden eleştiriler alabilirsiniz.

– Tartışma ortamlarında karşınızdaki kişiyi dikkatli bir şekilde dinleyin, sadece kendi düşüncenizin haklılığı üzerine odaklanıp karşınızdaki insanlara değersiz, önemsiz kişiler gibi davranmayın.

– Her türlü yayıncılık işlerinde gecikmeler söz konusu olabilir. 8 Aralık’tan sonra yayıncılıkla ilgili adımların atılmasında fayda var.

– Yolculuklar, seyahatler pek de istediğiniz gibi gitmeyebilir bu dönemde.

– Nerede ne yazdığınıza, çizdiğinize dikkat edin, başınıza iş veya bela almayın.

Sevgiler…

Dinçer Güner

