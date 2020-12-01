Merkür Yay burcunda: Zihnimizi özgür bırakmak kolay olmayabilir

1 Aralık itibari ile iletişimi, ifadeyi ve konuşmayı sembolize eden Merkür, Akrep burcundan çıkıp Yay burcuna geçiş yapıyor ve 21 Aralık'a kadar bu burçta seyahat edecek. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, Merkür'ün Yay burcu seyahatini inceledi.

Merkür Yay burcunda çok sevdiği bir pozisyonda değil. Yay burcu; dağılmakla, odaklanamamakla ve konudan konuya atlamakla çok ilgili Merkür Yay burcuna geçtiği vakit düşüncelerimizi tek bir alana odaklamak çok da kolay olmayabilir.

Zihnimizi özgür bırakmak kolay olmayabilir, kendi düşündüklerimizi ve söylediklerimizi duymayabiliriz. Karşımızdaki kişinin söyledikleri şeyler bize geçmeyebilir. Farklı düşüncelere, farklı tonlara ve farklı seslere hem tahammül etmemiz, hem de duymamız gereken bir dönem içerisinde olacağız.



Bu dönem iletişimde daha coşkulu olacağız, ifadelerimizi daha büyük anlatacağız, daha inanarak anlatacağız. Karar verirken aceleci davranabiliriz. Zihnimizi rahatlatacak ve bizi güldürecek olan materyallere daha fazla ihtiyacımızın olacağı bir dönem olacak. Aklınızda ticari anlamda projeler, fikirler varsa 21 Aralık’a kadar keyifli adımlar atabilirsiniz. Yay burcu hukuk ve yasa ile çok ilgilidir. Merak ettiğiniz hobiniz var ise eğimine başlayabilirsiniz.