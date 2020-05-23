Merkür Yengeç burcunda: Duygusal iletişim dönemi başlıyor

Merkür bu hafta İkizler burcundan çıkarak, 5 Ağustos'a kadar sürecek yeni seyahatine Yengeç burcunda başlıyor. Kararlar alırken duygusal davranacağımız, geçmişe özlem duyacağımız bir döneme giriyoruz. Peki Merkür'ün bu sayahati bu hafta burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Merkür hızlı ve dışa dönük İkizler burcundan çıkıp Yengeç burcuna geçtiği andan itibaren iletişim modelimiz daha içe dönük, daha duygu temelli olmaya başlar. Kendimizi ifade ederken artık hislerimizi devreye sokar, ne hissettiğimizi, nasıl hissettiğimizi kolay bir şekilde ifade etmeye başlarız. Duygular dile gelir, kaleme dökülür.

Geçmişe ait konular, anılar zihnimizde bir bir canlanmaya başlar. Eskiye ait, çocukluğa ait konuları konuşmaktan keyif almaya başlar, sık sık geçmişi yad edebiliriz. Zihin yavaşlamaya başlar, alınan kararlarda duygular hakim olur. Bu yüzden bu dönem birilerini ikna etmek istiyorsanız daha çok duygularına hitap etmelisiniz ya da duygusal iletişim kurmayı geliştirmeniz gerekir.

Koç: Aile içerisinde önemli toplantılar, konuşmalar yapılabilir, bazı kararlar alınabilir. Bunun yanı sıra, evinizi değiştirme, evinizin dekorasyonunu değiştirme fikri daha çok aklınızda dolaşabilir. Bu dönem geleceğe yönelik planlar yapmak ve bu planları nasıl uygulayacağınızı organize etmek için güzel bir süreç. Devamı…

Boğa: Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. Zihninizi para ve finans konularından ayırıp daha çok seyahatler, bilgi, eğitimle ilgili konulara yönlendirmenizi sağlayacak uzunca bir süre. Bu süreç içinde bir takım kısa vadeli seyahatler gündeme gelebilir, daha fazla okuyabilir, araştırabilir, öğrenebilirsiniz. Devamı…

İkizler: Bu hafta “Nasıl para kazanabilirim” sorusunu daha çok sorgulayabilirsiniz. Ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu dönem parasal konularda daha muhafazakar bir tutum içinde olabilir, yeni düşünce modellerine çok açık olamayabilirsiniz. Para biriktirmeye başlamak için de en güzel dönemdir. Devamı…

Yengeç: Merkür'ün burcunuza geçişi ile beraber hayatınızda iletişim, düşünce, bilgi alışverişi, anlaşmalar, sözleşmeler gibi konulara hız verecektir. Yalnız önemli bir takım kararlar verirken veya imza atarken daha duygularınıza göre davranabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Bazı şeyler, dedikodular, arkanızdan konuşan kişiler ortaya çıkabilir. Sizlere gelen bilgilerin doğruluğuna emin olmadıkça kullanmamanızı tavsiye edebilirim. 12. evinizde ilerleyecek olan Merkür, yazı alanında yaratıcı çalışmalar yapabilmeniz için size destek olacaktır. Devamı…

Başak: Önemli bir arkadaşınızın ailevi konuları üzerine kafa patlatmak durumunda da kalabilirsiniz. Fikirleriniz ve düşünceleriniz ile arkadaşlarınızın dikkatini çekeceksiniz. İş hayatınızdan kazandığınız paraları arttırmaya yönelik fikirleriniz olabilir ve bunları uygulamaya sokabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile birlikte iş ve kariyerinize ilişkin konularda bilgi alışverişlerinizde artış, iş ve kariyerinize ilişkin konularda önemli bazı kararlar vermenize neden olabilir. Bazılarınız bu süreçte yeni iş görüşmelerine gidebilir, yeni kişilerle tanışabilir, bir araya gelebilirsiniz. Fakat bu konularla ilgili özellikle vereceğiniz kararlar daha çok duygusal olabilir. Devamı…

Akrep: Mevkii, statü sahibi kişilerle bir araya gelebilir onlardan önemli fikirler alabilirsiniz. Medya, iletişim, tanıtım, reklamla ilgili konularda daha hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu dönem birçok eğitim, seminer gibi bilgi alabileceğiniz aktivitelere katılabilirsiniz. Devamı…

Yay: Bu dönem kredi araştırmaları içine girebilir, yatırım yapmak için krediler çekebilirsiniz. Yine ev almak, iş yeri açmak, toprak yatırımı yapmak için de araştırmalar yapabilirsiniz. Kullandığınız cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi eşyalar birden arızalanabilir, teknik servislerle de yoğun bir iletişim içinde olabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Bu hafta ortaklık, partnerinizle ilgili konularda daha duygusal kararlar vermeye meyilli olabilirsiniz. Eğer yalnız iseniz olası adayları değerlendirebilirsiniz ve iletişim yetenekleri kuvvetli, hareketli, ailesine düşkün birileri ile flört edebilirsiniz. Küs olduğunuz kimselerle barışabilirsiniz bu süreç içinde. Devamı…

Kova: Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile birlikte, birlikte çalıştığınız kişilerle fikirsel anlamda uyum içinde olacağınızı, yeni iş görüşmeleri, yeni iş projelerinin gündeme geleceğine işaret etmekte. Fakat iş ortamınıza ilişkin konularda karar verirken akılcı olmak yerine daha duygusal davranabilirsiniz. Devamı…

Balık: Merkür'ün bu hafta Yengeç burcuna geçişi ile birlikte, özel yaşamınızda özellikle iletişim kanallarınızı daha aktif hale getirmeye başlayacak. Yalnız aşk hayatınızla ilgili kafa karışıklığına hazır olun, özellikle yalnız olanlar! Özel hayatınızda her ne kadar kafanız biraz karışacak olsa da, bu alanda da muhafazakar davranabilirsiniz. Devamı…