Mistik deneyimlere hazır olun!

Bu hafta gökyüzünde şifa enerjisi var! Farkındalığın çok fazla artacağı haftada nelere dikkat etmeli, hangi konular üzerinde çalışmalı? İş ve aşk hayatında şans kimden yana? İşte tüm soruların yanıtı...

Sezgilerimizin ve algılamalarımızın oldukça güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Çevrenizdekilerin sorunlarına ve sıkıntılarına yönelik empati sahibi olabilirsiniz. Duygularınızı akılcı ve objektif bir biçimde değerlendirmeniz güç olabilir. Sanatçı yanınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hayal gücünüzün zenginleştiği bir dönemdir. Ancak diğer taraftan da fazla hayal kurup, aşırı fantezilere dalmaktan, gerçekleri tüm açıklığı ile görmeniz zorlaşabilir. Kurduğunuz ilişkilerde açık ve net bir tutum takınmakta zorlanabilirsiniz. Yanılsamalar ve kendini aldatmak olasıdır.

Bu dönem gökyüzünde çok büyük bir şifa enerjisi yer alacak. Bu dönem, ruhsal anlamda farkındalığın çok fazla artmasına yardımcı olur. Gözden kaçanlar ruhtan kaçmaz. İnsani değerlerin, etik ve ahlaki değerlerin, insanı insan yapan değerlerin güçleneceğine işaret eder. Sezgilerin en güçlü olduğu zamanlardır, bu dönem sezgilerimiz, duyularımız, rüyalarımız yol gösterici olacaktır. Gelen işaret ve sembolleri dikkatli okumak gereklidir. Mistik, aynı anda arkadaşınızla aynı rüyayı görmek gibi spiritüel deneyimler yaşamaya daha eğilimli oluruz. Ruhsal gücü, bağlantıyı, evrenle olan bağlantıyı güçlendirir, Yaradan'a daha yakın olmaya işaret eder.

Koç: İş yaşamınız ve çalışma ortamınızda rekabet kızışabilir, gerginlikler oluşabilecek olsa da işinizle ilgili her türlü mücadeleden kazançlı çıkacak olan siz olacaksınız. En zor işleri, en zor durumları, hatta olası krizleri bile kendi lehinize çevirebileceksiniz. Devamı…

Boğa: Bu hafta dostluklarınız ve arkadaşlıklarınız finansal konular yüzünden erozyona uğrayabilir. addi konularda şansınıza gereksiz yere çok güvenebilir, har vurup harman savurabilirsiniz. Yapmayın! Paranızı riskli yatırımlarda, borsa, spekülatif yatırım araçlarında değerlendirmemenizde fayda var. Devamı…

İkizler: Güven duygunuzun test edileceği bir döneme giriyorsunuz. İş konularında aşırı, gereksiz bir iyimser hava ile risk alabilirsiniz ama almayın. Şartlar ve koşulların her an değişebileceğini unutmamanızda fayda var. Devamı…



Yengeç: İşinizi yaparken veya işinizle ilgili yatırım yaparken oldukça gerçekçi ve ayaklarınızın yere sağlam basmasında fayda var. İş ve eğitim konularında hayal kırıklıkları oluşabilir. Bu alanlarda her ne yapıyorsanız sadece kendinize güvenerek yapın. Devamı…

Aslan: İşinizle ilgili olası bir sorun var ise bu dönem yoğunlaştığınız sorunun rahatlıkla üstesinden gelebileceksiniz. Eğer iş ortamınız veya finansal durumunuza ilişkin risk almanız gereken bir durum varsa alın. Devamı…

Başak: Mars sizin burcunuzda ilerliyor. Bu sizin kişisel girişimlerinize hız, cesaret, özgüven katacak bir enerji olacak ama aynı zamanda bir o kadar agresif bir enerjidir. Aile veya evliyseniz de eş ile ilgili hayal kırıklığı yaratacak bir durum meydana gelebilir. Devamı…

Terazi: Arkanızdan birileri kirli bir takım oyunlar oynuyor olabilir ve bunları deşifre etmeniz gerekebilir. Komşularınız veya kardeşleriniz ya da varsa çalışanlarınız hayal kırıklığı yaşatabilirler. Devamı…

Akrep: Arkadaşlarınızla girişeceğiniz her türlü iş başarıya ulaşabilirsiniz. Paranızı riskli yatırımlarda, borsa, spekülatif yatırım araçlarında değerlendirmemenizde fayda var. Maddi konularda hayal kırıklığı yaratacak bir durum meydana gelebilir. Devamı…

Yay: Kariyer ve finansı etkileyecek girişimleriniz için bu haftayı çok iyi değerlendirin. Risk alma, mücadele etme, kendinizi ortaya koyabilmelisiniz. Kendinizi epey şanslı hissedip düşüncesizce riskler alabilirsiniz ama yapmayın. Devamı…

Oğlak: Bu hafta atacağınız her türlü adımda daha güçlü, daha cesaretli, daha risk almaya yatkın, daha kararlı bir yapı sergileyeceksiniz ki bu aslında iyi bir şey. Biraz yalnız kalmak isteyebilir, kimseyle içli dışlı olmak istemeyebilirsiniz. Devamı…

Kova: Mars ve Plüton’un etkileşimi ile de para ile ilgili konularda, belki de daha çok para kazanma veya bir borcu kapatma konusunda cesaretli davranabilirsiniz. Bu dönem arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler ve para mevzularına biraz dikkat! Devamı…

Balık: Eğer hayatınızda biri yok ise arkadaşlarınızın çöpçatanlık hizmetinden yararlanarak birileri ile güçlü, tutkulu ilişkilere başlayabilirsiniz. Kariyer konusunda kendinize aşırı güvenebilir ve bu alanda olası iyi fırsatları kaçırabilir, çarçur edebilirsiniz dikkat edin. Devamı…