Müjde! Merkür Retrosu bitiyor…

9 Temmuz'da geri hareketine başlayan ve 2 Ağustos'a kadar da devam eden Merkür Retrosu'nun sonuna geldik! Fakat unutmamak gerekir ki Retro hareketlerde, başladığı ilk 5 gün ve son 5 gün çok önemlidir. Çünkü en zorlayıcı etkilerini bu süre zarfında ortaya çıkar. Bu yüzden 2 Ağustos 05:58’e kadar dikkat! İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

Son 3 haftadır her türlü yazılı, sözlü, görsel iletişimi sembolize eden Merkür geri harekette idi. 2 Ağustos 05:58 itibari ile Merkür'ün geri hareketi sona eriyor. Fakat unutmamak gerekir ki Retro hareketlerde, başladığı ilk 5 gün çok önemli ve son 5 gün çok önemlidir. Çünkü en zorlayıcı etkilerini bu süre zarfında ortaya çıkar.

Bugün ve yarın sabaha karşı 05:58'e kadar “stationary” dediğimiz bir dönemde olacak. Stationary yani gezegenin durma hali özellikle bu tarihe kadar Merkür'ün temsil ettiği tüm konulardan zinhar uzak durmakta fayda var. 2 Ağustos 05:58'e kadar!

• Sözleşme ve anlaşma imzalamayın!

• Elektronik hiçbir alet almayın.

• Para hesaplarında ekstra çok dikkat edin!

• İş görüşmelerine gitmeyin, önemli karar alınması gereken toplantılarınızı erteleyin.

• Yeni her hangi bir işe başlamaktan uzak durun.

• Bilgi kaynaklarına güvenmeden kullanmayın.

• Bilgi ve iletişimde her türlü aksaklığa yatkın olacağımızı unutmadan, kimseyle fikir tartışmalarına girmemeye özen gösterin.

Şimdi 2 Ağustos 05:58'den sonra, bu son 3 hafta içinde hayatınızda aksayan, sorun teşkil eden konular nelerse bunları yeniden masaya yatırma ve yeniden üzerine geçme dönemimiz başlıyor. Eğer istiyorsak elbette. Yeni iş başlangıçları yapmak, iş tekliflerini değerlendirmek, hesap açmak, kredi çekmek, ev almak, ortaklık kurmak, iş başvuruları yapmak, telefonlarınızı güncellemek, evlenmek, web sitesi açmak, iş kurmak, ticarete atılmak, özgürce elektronikler almak, sözleşmeleri imzalamak için artık olumlu sürede giriyoruz 2 Ağustos itibari ile…

Sevgiler…

Dinçer Güner

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