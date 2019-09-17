Müjde: Satürn Retrosu bitti!

19 Eylül itibari ile Satürn Retrosu sona eriyor. Hayatın tüm akışını değiştiren bu geri hareketin sona ermesi ne anlama geliyor? Bu son, nelerin başlangıcı olacak? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

1 Mayıs gününden beri karmanın lordu olan Satürn geri hareket ediyordu ve 19 Eylül itibari ile bu geri hareket artık sona eriyor. Bir gezegenin geri harekette olması hem gücünün düşmesi hem de eskiden meydana gelen konuların yeniden gündemimize taşınması anlamına gelir. Satürn gibi yavaş hareket eden gezegenlerin etkileri birden ortaya çıkmaz, yavaş yavaş olur.

1 Mayıs'tan beri hayatımızın akışı adeta yavaşlamış, işler gecikmeye başlamış ve ekonomik olarak zaman zaman tıkanıklıklar yaşanmış olabilir. İş ve kariyer konusunda kendinizi yeteri kadar ortaya koyamamış veya amaçlarınıza giden yolda hızınızı kaybetmiş hissetmiş olabilirsiniz. Aslında bu Retro, yani geri hareketin güzel yanı eksikleri görmek, tamamlamak ve aynı hatalara defalarca düşmemek adına ekstra çaba sarf etmiş ve çalışmış olabilirsiniz. 19 Eylül itibari ile, 1 Mayıs'tan beri edindiğimiz yeni deneyimler ve dersleri artık uygulama zamanı. Elbette işin içinde Satürn olduğu için; sorumluluklar, iş, kariyer, parasal konularda hayatımıza süper bir hız gelmeyecek ama daha emin ve daha sağlam adımlar atarak ilerleme kaydedeceğiz.

Günün sonunda başarı gelecek ama bu başarı deli gibi, sistemli, düzenli çalışmanın sonunda gelecektir. Bu dönem özellikle sağlık açısından, diz, kemik, diş, deri, eklemlerle ilgili sorunlar yaşıyorsanız eğer çözüm için artık kolları sıvayacaksınız. Çareler üreteceksiniz.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE

Satürn Türkiye'nin 7. evinden ileri hareket edecek. Uluslar arası anlaşmalar, sözleşmeler, uluslar arası ilişkiler ve diplomasi 7. evin ana teması içinde değerlendirilir. Dış politikada daha gerçekçi ve kuralcı yaklaşımlar içine gireceğimiz bir sürece işaret etmekte. Dış politikada bir takım engeller ve pürüzlerle uğraşacağımız bir süreç var önümüzde. Özellikle de komşularla olan ilişkilerimizin testlerden geçeceğini göstermekte. 1 Mayıs tarihinden beri, dış politikada yaşanan deneyim ve tecrübelerden yola çıkarak ilişkileri yeniden düzenleyeceğiz.

Tarihi eserler, müzeler, tarihi yerlerin önemli çok daha artarken, eskiye ait kültürlerin, gelenek ve göreneklerin yeniden canlandırılması adına adımlar atılabilir. Tabii ki inşaat sektörü de kendi payına düşeni alacaktır. Kentsel dönüşüm adı altında, her yeri beton yığınına çeviren müteahhitler, artık eskisi kadar rahat hareket edemeyecekler. İnşaat sektörüne de yeni yaptırımlar ve kurallar gelecektir bu süreçte. Rantsal dönüşüm süreci yavaş yavaş askıya alınacaktır.

Sevgiler…

Dinçer Güner