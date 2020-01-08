Bu tarihlerde ne düşündüğünüze dikkat edin!

Merkür'ün Güneş ile aynı derecede olması demek, zihnimizden ve kalbimizden geçenlerin tam olarak duyulduğu dönemdir. Bu zamanları iyi değerlendirmek gerek. Dinçer Güner, Merkür'ün Güneş ile aynı derece ve dakikada olduğu günleri sizin için yazdı...

Astrolojik olarak Merkür'ün Güneş ile aynı derece ve dakikada olması özel bir durumdur. Zihnimizden, kalbimizden geçen iyi niyetlerin evren tarafından kesintisiz ve eksiksiz duyulduğu zamanlardır. 2020 yılı içinde de Merkür ile Güneş'in aynı derece ve dakikada olacağı zamanları yazıyorum sizler için. Ajandanıza not alın ve bu özel günleri kaçırmayın.

Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması demek, evrenle olan iletişim bağının eksiksiz, tam bir şekilde gerçekleşeceğini gösterir. Evrenin sizin isteklerinizi net bir şekilde duyacağına işarettir, bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze çok dikkat edin! Gerçekleşebilir. Bu saatler arasında, zihninizi boşaltıp isteklerinizi, dileklerinizi, ihtiyacınız olan şeylere odaklanın, tam, eksiksiz ve net bir şekilde! Evrenin bu açık kapılarını her zaman bulamazsınız. böyle zamanları iyi değerlendirmek lazım. Yapabiliyorsanız meditasyon yapmak, dua etmek, belki de isteklerinizi not almak ya da size özel bağlantı kurma şekliniz nasılsa onu yapın. Veya belki de yazarsınız ve bir yerlere asarsınız… Artık orası size kalmış. Evrenle direkt bağlantıda olacaksınız, bu şansı bu saatler arası bence çok iyi değerlendirin. Ben genelde böyle zamanlar yakaladığımda, yalnız kalmaya ve düşüncelerimi, isteklerimi, dileklerimizi öncelikle kendime odaklanarak en katıksız, en saf, en kalbimden geçtiği şekilde kağıda notlar almayı ve onu bir yere asmayı tercih ederim. Pek tabii herkesin yöntemi farklı olabilir bu konuda!

2020 Yılında Merkür'ün Güneş ile aynı derece ve dakikada olacağı özel zamanlar ise şöyledir;

10 Ocak 2020 günü 17:52 ile 20:48 arası

5 Mayıs 2020 günü 00:48 ile 02:08 arası

17 Ağustos 2020 günü 18:08 ile 23:08 arası

20 Aralık 2020 günü 06:09 ile 10:57 arası

Ve unutmayın ki bu saatler arası zihninizden geçen ne varsa gerçekleşebilir. Bu yüzden de zihninizden ve aklınızdan neleri geçireceğinize ekstra dikkat etmenizde fayda var. Zira gerçekleşebilirler! Gerçekleşmesini arzu ettiğiniz düşüncelere odaklanın! Yurt dışında yaşayanlar, aradaki saat farkını hesaplamanız gerekmektedir. Bu da ufak bir dipnot. Evrenin arada bir olan açık kapılarını iyi yakalamak ve değerlendirmek gerek ;)

Hadi bakalım hepinize kolay gelsin!

Sevgiler…

Dinçer Güner

