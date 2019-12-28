Negatif düşüncelere dikkat! Merkür Oğlak burcunda…

29 Aralık'ta Merkür Oğlak burcuna geçecek ve 16 Ocak'a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Oğlak burcu gibi davranacağı bu süreçte, negatif düşüncelerin çevremizi saracağı, her şeyi kontrol altına almak isteyeceğimiz bir döneme işaret ediyor. Diğer yandan verdiğimiz kararların kesin ve net olacağı güzel yönleri de bulunuyor. Merkür'ün Oğlak burcundaki seyahatinin detaylarını ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar;

29 Aralık itibari ile Merkür artık Oğlak burcunda seyahat ediyor ve 16 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek.

Merkür; Oğlak burcuna geçiş yaptığında buradan şunu anlamamız gereklidir; Merkür Oğlak gibi davranmaya çalışacak. Bunun ne demek olduğunu madde madde açıklamaya çalışacağım sizlere. İletişim, haberleşme, düşünce tarzımızı, yolculukları ve ticaret bağlantılarını sembolize eden Merkür, Oğlak burcuna geçtiğinde Oğlak burcunun temsil ettiği yapısalcılığı ve metotlu düşünmeyi, gerçekçi, otoriter, odaklı ve ciddi bir bakış açısını destekler. Bir konuya odaklanarak planlama yapmak, bütçe çıkartmak, beyin gücünüzü ortaya koyarak verimliliğinizi artırarak gelecek hedeflerinize odaklanma konusunda gücünüzü artıracaktır.

Merkür Oğlak burcundayken, sınırlamalar koyabilen, zaman yönetimini iyi yapan, mesleki uzmanlığını ve otoritesini işine yansıtan ve kendine güvenini yansıtan düşünceler ortaya koyarak her alanda tedbirli ama hırslı bir biçimde başarıyı yakalayabilecek yeteneklere sahip olmayı ifade eder. Siz de bu dönemde iş ve kariyer konularına, finansal ve yatırım alanlarına bu perspektif ile yaklaşabilirsiniz. Tarihe, geleneksel kültürlere ilginiz varsa, yapı ve inşaat konusunda planlarınız varsa, yeni düşüncelere bir form bulmak ve sağlam bir yapı oluşturmak yönünde hedefleriniz varsa bu süreçte kolaylıkla işlerinizde ilerleyebilir ve somut sonuçlar elde edebilirsiniz.

Bu dönemde fikirleriniz, düşünceleriniz alacağınız kararlar daha gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir biçimde olacaktır. Tüm kararlar sorumluluk bilinci ile alınır ve uygulanır. Kendimizi ifade ediş şeklimiz gayet kesin ve net olur. Hiçbir yoruma mahal vermez. Bu dönemde daha çok parasal konulara, yatırım araçlarına, kariyer planlaması üzerine araştırmalar yapılabilir. Kendimize hedef koyma ve stratejiler belirleme dönemidir tam olarak. Bu dönem kendimize parasal hedefler koyup harekete geçebiliriz. Gerçi bu dönem karar verme mekanizması biraz yavaş işler ama sağlam kararlar veririz. Bu dönemin olası kötü yanları, aşırı gerçekçi olmak, negatifi düşünmeye eğilimli olmak, her şeyi zihinsel anlamda kontrol etmeye çalışmak, dar görüşlü olmak ve de kimseye güvenmemek olabilir.