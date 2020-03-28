Nisan ayı analizleri: Burçları neler bekliyor?

Krizlerle dolu bir Mart ayı geçirdik. Gökyüzü Nisan ayında da oldukça hareketli geçecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Nisan ayı burç analizlerini kaleme aldı...

Nisan ayına girerken, oldukça hareketli bir gökyüzü bekliyor bizi. Nisan’ın ilk haftası Venüs, İkizler burcuna geçecek. Bu da hayatımızı güzelleştirecek enerjilerin kapıda olduğunu göstermekte. Ay ortasında Terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile bir tamamlanma, bitirme dönemine gireceğiz. Peki tüm bu gökyüzü hareketleri Nisan ayında burçları nasıl etkileyecek?

Koç: Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar gündemde. Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir müşteri ile tanışma olabilir, terfi olabilir veya daha iyi maaşlı bir işe geçişle ilgili olabilir. Parasal konularda beklenmedik, ani, sürpriz gelişmelere hazır olun. Ekonomik durumunuzu değiştirecek hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili yapmak istediğiniz değişimi yapmak, iş kurmak, çalışma sisteminizi değiştirmek, iş ve para düzeniniz için yöneticilerinizle konuşmak için uygun koşullar söz konusu. Kariyeriniz ile ilgili, sizse daha fazla kazanç sağlayacak, kontrollü değişimler söz konusu olacak. Diğer yandan yakın çevrenizle daha sıcak ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilecek, fikir alışverişleri oldukça ön plana çıkacak. Yakın çevrenizde ne olup bittiğini daha çok merak eder bir hale gelebileceksiniz. Kardeşlerinizin yaşamına ilişkin güzel gelişmelerde meydana gelebilir. Devamı…

Boğa: 4 Nisan itibari ile Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak. Bu sizler için para demek aslında, daha çok kazanabileceğiniz, kazançlarınızın artacağı güzel bir sürece giriş yapıyorsunuz. Fikirlerden para kazanabilirsiniz, özelikle kendi yaratıcı fikirlerinizi paya dönüştürme fırsatları elde edebilirsiniz. Bu süreçte bol bol hediyeler de alabilirsiniz, keyfinize, moda ve kıyafet için sık sık alışverişe çıkabilirsiniz. Kısacası sizin için finansal anlamda güzel bir dönem başlamış olacak bu hafta itibari ile. 23 Nisan’da ise yine burcunuzda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Bir yenilenme, yeniden yapılanma süreci içine girebilirsiniz. Fiziksel olarak değişime gitmek, yeni bir tarza sahip olmak, diyete başlamak için koşullar sizin adınıza uygun. Bu Yeni Ay ile birlikte, özgürlük ihtiyacınız da aynı şekilde artacaktır. Sizi kısıtlayan koşullar her ne ise veya yapmak istediğiniz ve sürekli ertelediğiniz her ne varsa hafta boyunca bunları yapmak adına büyük kararlar alıp harekete geçebilirsiniz. Devamı…

İkizler: 4 Nisan itibari ile Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar İkizler burcunda seyahat edecek. Öncelikle ileri gittiği süreç içinde öncelikle fiziksel olarak daha güzel görünmek için minik çaplıdan büyük çaplıya türlü oluşumlar içine girebilirsiniz. Bu estetik olur, ameliyat olur, saç boyama olur, stil değiştirmek olur, buna siz karar vereceksiniz! Yapacağınız her adım sizi daha da güzelleştirecektir emin olabilirsiniz. Bunun yanı sıra evet tahmin ettiğiniz gibi aşkı kendinize daha hızlı bir şekilde çekebileceksiniz, yeni ilişkilere yelken açabilir, daha flörtöz olabilirsiniz, bu sürecin tadını çıkartın, kendinizi bol bol şımartın. Yaşamdan çok daha fazla zevk alabileceğiniz koşullar oluşacaktır sürekli. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Devamı…

Yengeç: 8 Nisan’da 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Dolunay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İş, kariyer hayatınızda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkabileceksiniz. İş hayatınızda hızlı düşünüp, hızlı karar verip, çözüm odaklı olabileceksiniz. Yalnız bu dönemin handikapı sanırım hızlı ve aceleci davranmak sorunlara yol açabilir, bu yüzden önemli kararlardan önce nefes alıp, iyice düşünmeye özen göstermekte yarar var. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda anlaşmalar, sözleşmelerin gündeme gelebileceği gibi eğer iş arayışı içindeyseniz bu dönemde sık sık iş görüşmelerine de gidebilirsiniz. Devamı…

Aslan: Bu ay arkadaşlarınızdan dostlarınızdan daha çok yarar ve destek görebileceksiniz. Yeni çevreler ve ortamlar içine girebilirsiniz, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Eğer yalnızsanız bu süreçte arkadaşlarınız sizler için çöpçatanlık yapabilirler. Bu dönem bir çok davet ve organizasyona dahil olabilir, yaşamın eğlenceli taraflarından daha çok yararlanabilirsiniz. Kısacası daha çok sosyal olacağınız bir süreç başlıyor ve iş yaşamından gelen gelirleriniz artmaya başlıyor. 19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek.Sizleri kariyerle ilgili konularda parlatmaya başlayacak. Hayatınızın odak noktası iş ve getirileri olacak. Bu oldukça keyifli bir süreç olacak sizler için çünkü hem terfiler alabilir, iş arayanlar iş bulabilir, yöneticilerinizden destekler alabilirsiniz. Toplumsal statünüzde güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Devamı…

Başak: 4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak. İş ve kariyerinize ilişkin konularda harika etkiler yaratacaktır. Hem parlak fikirlerinizle göz doldurabileceksiniz, hem de yöneticilerinizle aranız çok daha iyi olacak ve destekler alabileceksiniz. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Diğer yandan başkalarına ait kazançlar, banka işlemleri, ortaklaşa kazançlardan elde edilen gelirlerle ilgi konularda daha çok araştırma yapabileceğinize, fikir alabileceğinize bu alanlarla ilgili sözleşmelerin, anlaşmaların, imza gerektiren konuların öne çıkabileceğine işaret etmekte. Eğer ortaklık gerektiren bir iş yapıyorsanız eğer, kazançlarınızı arttırmanın zekice yollarını bulabilirsiniz. Ayrıca özel hayatınızda meydana gelen konulara duygusal değil daha gerçekçi yaklaşımlar sergileyeceksiniz. Duygusal sorumluluklarınız veya çocuklarınıza ilişkin sorumluluklarınız bu hafta biraz daha artabilir. Devamı…

Terazi: Bu ay yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Bunun yanı sıra düşmanlarınızı çok daha net bir şekilde görebilecek, onlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebileceksiniz. Bu süreçte partnerinize sık sık fikirleriniz ve düşünceleriniz için destek vermeniz gerekebilir. Tek handikapı, hızlı ve düşünmeden yapacağınız hareketler ve kararlar partneriniz veya ilişki içinde olduğunuz kişi tarafından sert bir şekilde eleştirilmenize neden olabilir. 19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak.Güneş, para ile ilgili konularda sizleri destekleyeceği bir konumda olacak. Çok çalışmadan havadan para geçebilir elinize, krediler araştırabilir, burslar kazanabilirsiniz. Eşinizin maddi kazançları artabilir, boşanma arefesinde iseniz nafakanızı sorunsuz bir şekilde alırsınız. Maddi anlamda rahat nefes alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz, borç aradığınız anda size destek olacak kişiler yanınızda olacaktır. Devamı…

Akrep: Bu ay maddi olarak daha da güçlenmeye başlayacak ve daha rahat para kazanmaya başlayabileceksiniz. Bu süreçte eşinizin veya ortağınızın maddi olanaklarından da daha rahat yararlanabileceksiniz. Bunun yanı sıra ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz gelirleriniz de keza artmaya başlayabilecek. 8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Devamı…

Yay: Öncelikle sağlık! Olası sorunların üstesinden hızla gelebileceksiniz, profesyonel diyet veya spor desteği alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni iş projeleri, teklifler gündeme gelebilir. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin güzel gelişmelerin yaşanabileceği keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz! Eğer iş arıyorsanız sık sık iş görüşmelerine çağrılabilirsiniz. 8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Sağlıkla ilgili olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebilececeksiniz. Bunun yanı sıra birlikte çalıştığınız kişilerden güzel destekler alabileceksiniz. Bu süreç içinde yeni iş teklifleri, projeler gündeme gelebilir sık sık. İş görüşmelerine gidebilirsiniz. 8 Nisan’da ise Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. 19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Hobilerinize daha çok yönelebilir, çocuk sahibi olmak için girişimlerde bulunabilir, hamilelikle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer yalnızsanız aşk size bu aralar çok daha yakın olabilecek, yaşamınızda riskli konulara girişmek için kendinizi daha motive hissedebileceksiniz. Devamı…

Kova: 4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 6 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizlerin aşk sezonu açılmış olacak! Flörtler, buluşmalar, tanışmalar, karşılaşmalar, yaşamınıza heyecan ve renk katacak kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Keza cinsel anlamda da oldukça güçlü bir süreçte olacaksınız. Ve çocuk bekleyenler, çocuk sahibi olmak isteyenler sizlere de müjdeli haberlerim var! Bu süreçte çocuk haberleri alabilirsiniz, hamileliği kutlayabilirsiniz. 19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 1 ay burçta seyahat edecek. Bu süreçte odak noktanız eviniz ve aileniz olacaktır. Ailenizin istekleri ve ihtiyaçları ile daha yakından ilgilenebileceksiniz. Evinizde değişim ve tamirat gerektiren işlerle daha yakından ilgilenebilecek, evinizde bol bol yatılı veya günlük misafirler ağırlayabileceksiniz. Devamı…

Balık: 4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak. Evinizi güzelleştirebilir, yeni eşyalar alabilir, evinizde sık sık misafir ağırlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra taşınmak, yer değiştirmek, kiralama yapmak için de ideal zamanlar olacaktır. 8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim altına almakta fayda var. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Yalnız finansal konularla ilgili aceleci ve sabırsız yapınız, sizi hatalı adımlar atmaya sevk edebilir. Bu yüzden fevri kararlar almadan önce sakince bir düşünmenizi önerebilirim. Maddi konularda zihniniz oldukça çözüm odaklı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Devamı…

