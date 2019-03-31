Nisan ayında burçları neler bekliyor?

Bir ayın daha sonuna geldik ve Nisan ayına geçiş yaptık. Nisan ayında gökyüzünde yok yok! Yeni Ay, Dolunay, Merkür, Venüs ve Güneş’in burç değiştirmeleri ve Satürn Retrosu! Nisan ayında da gökyüzü oldukça hareketli olacak. Bakalım bu ay hangi burcu neler bekliyor? İşte ayrıntılar...

Yeni Ay, Dolunay, Merkür, Venüs ve Güneş'in burç değiştirmeleri ve Satürn Retrosu! Nisan ayında da gökyüzü oldukça hareketli olacak. Bakalım bu ay hangi burcu neler bekliyor?

Koç: İletişim yeteneklerinizi daha etkin ve aktif bir şekilde ortaya koymanız için size destek olabilecektir. Kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade edebilecek, daha hızlı düşünebilecek ve çözüm odaklı olabileceksiniz. Hayata daha çok sevgi penceresinden bakabilecek, sevimlilik maskesini uzun süre üzerinizde taşıyabileceksiniz. Üstlerle ilişkilerde kendinize göre bir yapılandırma içine girebilirsiniz. İş hayatınızda takım çalışması ve sabır Eylül ayına kadar daha çok vurgulanacaktır. Devamı…

Boğa: Bu süreçte yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir, sık sık arkanızdan fısır fısır konuşan insanların varlığına şahit olabilir, bilgi alışverişlerinde sıkıntılar meydana gelebilir. Kendinizi yeteri kadar iyi ifade edememekten, anlaşılmamaktan yakınabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda yeni teklifler, projeler gündeme gelebilir, iş hayatınızda alıştığınız sistem ve düzende değişimler gündemde olacaktır. Ruhunuza iyi gelecek, sizi ruhsal anlamda sakinleştirecek eylemlere yönelmenizde fayda var. Devamı…

İkizler: Daha aktif, dışa dönük, eğlenceli ve hareketli yapabilecektir. Özellikle sosyal çevrenizde, arkadaşlarınız arasında fikirleriniz ile oldukça ön plana çıkabilecek, sözü dinlenen kişi olabileceksiniz. Arkadaşlarınızda fikirsel anlamda destek olmanız gerekebilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde canlanma meydana gelecek. Partilerin, davetlerin aranan ismi olabileceksiniz. Bazılarınız sosyal yardımlaşma kulüplerinde aktif görevler alabilecekken, bazılarınız ise iş hayatından kazandıkları gelirleri arttırmanın yollarını arayacaklar. Devamı…

Yengeç: İş, kariyer hayatınızda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkabileceksiniz. İş hayatınızda hızlı düşünüp, hızlı karar verip, çözüm odaklı olabileceksiniz. Kardeşlerinizden, komşularınızdan, yakın çevrenizden maksimum yarar görebileceksiniz. İş ve kariyerinize ilişkin konularda sizleri keyifli gelişmeler bekliyor olacak, kuracağınız samimi ilişkiler iş hayatında daha hızlı ilerlemenize yardımcı olabilecektir. Arkadaşlarınızdan çok güzel desteklerde görebileceksiniz. Devamı…

Aslan: Yolculuklar hayatınızda ön planda olabilecek. Bunun yanı sıra önemli, mevki sahibi kişilerle daha sık bir şekilde bir araya gelebilir, onlardan önemli tavsiyeler alabilirsiniz. Bu ay kariyerle ilgili konularda parlamaya başlayacaksınız. Hayatınızın odak noktası iş ve getirileri olacak. Bu oldukça keyifli bir süreç olacak sizler için çünkü hem terfiler olabilir, iş arayanlar iş bulabilir, yöneticilerinizden destekler alabilirler. Toplumsal statünüzde güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Devamı…

Başak: Size yeni iş teklifleri de sunulabilir, fakat koşulları iyileştirilebilir olması için gücünüzü ortaya koymanız gerekebilir. Yalnız finansal konularla ilgili riskli girişimlerden uzak durmanızda yarar var. İş ve kariyer anlamında bir fırsat ile karşılaşabilirsiniz, yalnız değerlendirirken dikkat edin, altı boş çıkmasın. Paranızı biraz daha sağlıkla ilgili konular, güzelleşmek, estetik gibi konulara harcarken, ilişkiler alanında ise bencillikten doğan krizlerle uğraşmanız gerekebilir. Devamı…

Terazi: İlişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler sık sık gündemde olabilecek. Bunun yanı sıra düşmanlarınızı çok daha net bir şekilde görebilecek, onlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebileceksiniz. Bu süreçte partnerinize sık sık fikirleriniz ve düşünceleriniz için destek vermeniz gerekebilir. İlişkilerde romantizm zamanı başlıyor, tabi bunun yanı sıra minik kaprisler, kıskançlıklar da meydana gelebilir. Özel hayatınıza çeki düzen vermek, hayatınızın gerçek ihtiyaçlarını saptamak için ideal zamanlar! Devamı…

Akrep: Çok hızlı, etkin ve süper yoğun bir çalışma süreci sizleri bekliyor. Beklenmedik, aniden gelişen projelerin içinde bulabilirsiniz kendinizi ve yeni iş teklifleri alabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile oldukça dikkat çekici olabileceksiniz. Günlük angarya işlerinizin altında zekice ve pratik çözümleriniz ile kalkabileceksiniz. Bir takım perde arkasında dönen olaylar, konular, dedikodular canınızı bir parça sıkabilir. Devamı…

Yay: İletişim gücünüzü hayatınızın bu alanlarında daha aktif bir şekilde kullanmaya başlayabileceksiniz. Hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir, fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin güzel gelişmelerin yaşanabileceği keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz! Özellikle ortaklaşa kazançlarınızda hareketliliğin yerini durağanlığa bırakabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Hayattan daha çok keyif alacağınız bir döneme giriş yapıyor olacaksınız. Kişisel yeteneklerinizi ve hobilerinizi kazanca dönüştürmek için daha çok zamana ihtiyacınız olacak ve elbette daha çok emek harcamanız gerekebilir. Bu geri dönüş döneminde daha bireysel olmaya çalışabilir, kendinizle ilgili konularda daha eleştirel yaklaşabilirsiniz. Geçmişe ait unuttuğunuz, önemsemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Devamı…

Kova: Sürpriz fırsat ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Fakat dikkat edilmesi gereken konular aşırı aceleci, fevri davranışlarınızdan dolayı dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte gelir getirici önemli bir proje hazırlığında olabilirsiniz. Çok geride bıraktığınız bir ilişki yeniden karşınıza çıkabilir ve sosyal paylaşım ağları ile sizi bulabilir. Bilinçaltınızda geriye ittiğiniz, unuttuğunuz konuları tekrar hatırlamanızı sağlayabilir. Devamı…

Balık: Terfi, daha iyi imkanları olan iş görüşmeleri arayışları, para ile ilgili sürpriz bir gelişme, beklenmedik fırsatlar meydana gelebilir. Para ile ilgili güzel gelişmelerin olabileceği bir döneme giriyorsunuz. Sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizi yeniden yapılandırırken, geri gitmeye başlaması ile ilişkilerinizi daha çok sorgular bir hale gelebilirsiniz. Var olan sosyal çevre ve arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Devamı…