Nisan ayında önemli günler

Mart ayını geride bırakarak Nisan ayına giriş yaptık. Bu ay hangi günlere nelere dikkat etmeli, ne zaman imza atmalı, ne zaman ilişkiler başlamalı veya sonlanmalı ne zaman tatile çıkmalı bu ayın Yeni Ay'ı ve Dolunay'ı hangi gelişmelere gebe olacak? İşte tüm bu soruların yanıtını ünlü astrolog Dinçer Güner gün gün kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Astrolojik olarak Nisan ayını programlamak istiyorsan bu yazı tam sana göre! Toplantılarını ne zaman yapmalısın, ne zaman diyete başlamalısın, resmi işlerini hangi gün halletmelisiniz ve hayatını kolaylaştıracak bir çok detay!

2 Nisan Salı

Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Merkür ile Neptün arasında 4 gün boyunca geçerli olacak destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Hayal kurmak için en güzel gün. Bugün fal baktırmak için de idealdir veya ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapmak, bilgi sahibi olmak için uygundur. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksektir, bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okunmasında yarar vardır. Sizlere sunulan, anlatılan, vaat edilen konuların aslını astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Bankada, internette vb. noktalarda şifre unutmaları, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bugün sezgiler ve rüyalar muazzam güçlüdür, enteresan şeyler doğabilir içinize, rüyalarınız yol gösterici olabilir. Sezgilerinize güvenmelisiniz bugün. Şiir, masal, hikaye yazmak için uygundur. Bugün fal baktırabilir, ruhsal veya psikolojik danışmanlık, rehberlik alabilirsiniz. İç dünyanızda mutlu, rüyalar bakımından zengin ve spiritüal anlamda tatmin ve huzur aradığınız bir süreçtir. Hayallerinizle baş başa kalmak ve keyif alarak yapacağınız aktivitelerle çok fazla enerji harcamadan tembellik yapmak isteyebilirsiniz. İdeallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için elinize güzel fırsatlar geçebilir. Sanat alanında yaratıcılığınızı kullanabilir ve yeteneklerinizi, sezgilerinizle birleştirerek ortaya güzel eserler çıkarabilirsiniz. Mistik konular ve rahatlama teknikleri ile ilgilenebilirsiniz.

5 Nisan Cuma

15 DERECE KOÇ BURCUNDA YENİ AY

Yeni Ay Koç burcunda gerçekleştiği vakit hayatımızda hızlı başlangıçlar yapmak isteriz, sabırsız ve aceleci davranırız, normalden daha cesur veya risk alabilecek bir tutumla hareket etmek isteriz. Koç enerjisi bizi oldukça dinamik, atak ve yaratıcı kılar. Bu Yeni Ay’ın yöneticisi Mars İkizler burcunda ve bu da demek oluyor ki hepimizin hayatında iletişim, eğitsel konular, bilgi aktarmak ve bilgi toplamak, hızlı çözümler bulmak önemli olacak. Zihinsel konularda oldukça yaratıcı ve enerjik olacağız. Satış, pazarlama, internet konuları, web siteleri, kısa geziler ve kurslar alanında yeni başlangıçlar yapmaya oldukça uygun bir zaman. Aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs bu Yeni Ay’da yüceldiği Balık burcunda yer alıyor ve iletişim kurarken daha yumuşak, anlayışlı, karşımızdakini dinleyerek duygularımızı paylaşmak, yardımlaşmak ve birbirimize destek olma fırsatı yakalayabiliriz. Koç burcunun sembolize ettiği mücadele gücümüzü toplamak, bir konuda öncülük ve liderlik etmek gibi nitelikleri kullanarak kararlılıkla öne atılabiliriz ve hızla ilerleyebiliriz.

9 Nisan Salı

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Venüs ve Neptün 6 gün boyunca birlikte hareket edecekler. Romantik zamanlar oluşturmak için harikadır, yaratıcı çalışmalar için de aynı şekilde. Bugün itibari ile başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacaktır, rüyaların aşkı gibi bir etki yaratabilir. Bağışlama, affetme, kabul etme ve sevgiyle bir şeyleri tedavi etmek için çok uygundur arkadaşlar. Hayal gücünün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır. Bu birkaç gün tiyatro, resim, fotoğrafçılık vb. kurslara yazılmak için çok uygun dönem olduğuna işaret etmektedir. Yalnız olanların inşallah bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlar. İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabilirsiniz. İlişkilerinizde mistik deneyimler yaşayabilirsiniz ya da eğer yalnızsanız ruhsal yönü ağır, belki de mistik deneyimler yaşayabileceğiniz ilişkilere çekilebilirsiniz. Sanatsal her türlü girişim için başarılıdır, albüm çıkarmak, oyun sahnelemek, sinema filmi çekmek, şarkı sözü yazmak vb. Başkalarına yardım etmek, hayır işlerine girişmek için de çok uygundur. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değildir, objektif olmak neredeyse imkansız hale gelir. Evinizi boyatmak, yeni örtüler, perdeler almak için de gayet uygundur. Hassas ve sanatçı ruhunuzu ortaya çıkarabilmek için yaratıcı yeteneklerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Resim, müzik, sergiler ve konserlere gidebilir, kendinizi başka bir dünyadaymış gibi hissetme ihtiyacı duyabilirsiniz. Hayallere dalmak ve tembellik etmek için uygundur, çok fazla enerji gerektiren işlerde çalışmamak veya günlük işlerin aynılığından romantik ve sanat dolu bir aktiviteye kaçmak daha akıllıca olabilir. Sevdiklerinize ve yakın çevrenizde yer alan insanlara yardım etmek, fedakarlıkta bulunmak ve anlayışlı davranmak için harika bir fırsattır.

10 Nisan Çarşamba

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Saat 19.26 ile 05.31 arasında ise boşlukta olacak. Bugün itibari ile Jüpiter geri hareketine (Retro) başlıyor ve 12 Ağustos'a kadar devam edecek. Büyük finansal yatırımlar için daha ihtiyatlı olunması gereken bir zaman dilimi olacaktır. Birkaç kere detaylıca düşünmekte fayda var. Eğer bir dava açacak iseniz doğru avukatla çalışmaya özen gösterin, davaların sonuçlanması Jüpiter Retrosu döneminde elde olmayan sebeplerden ötürü biraz uzayabilir. Bu dönem yine fırsatlar yakalanabilir, amma velakin fırsatları değerlendirip hayata geçirmekte gecikmeler meydana gelebilir. Daha derin, daha felsefi düşünebiliriz. Din, felsefe, inançlarla ilgili konularda derinleşmek, araştırmalar yapmak için harika bir dönemdir. Bu dönem ruhsal derinleşmeler söz konusu olacağından, terapi almak, danışmanlık almak çok daha iyi gelecektir. İçsel olarak büyüme, gelişme, ruhsal olgunluk için de harika bir dönemdir. Bizlere epey faydası olacak kaynak veya kişilerle karşılaşabiliriz. Bu dönem kilo almaya biraz daha elverişli bir dönemde olacağız. Diyet, kilo verme motivasyonumuz biraz düşebilir. Sizler de bu dönemi birçok konuda daha çok derinleşmek, uzmanlaşmak için kullanabilirsiniz. İçsel bir yolculuğa çıkabilir, kendi iç benliğinizi daha yakından tanımaya cesaret edebilirsiniz.

11 Nisan Perşembe

Ay 05.31 itibari ile Yengeç burcuna geçecek ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Güneş ile Satürn arasında sert bir görünüm meydana gelecek ve 5 gün etkili olacak. Kariyerle ilgili konularda problemler, gecikmeler, engeller oluşabilir. Bugünlerde yeni bir iş kurmak, iş konusunda ciddi adımlar atmak, iş bulmak, terfi etmek oldukça zordur. Sorumluluklarınız artabilir, taşıyabileceğinizden daha fazla yükü almamaya özen göstermelisiniz. Bugün zamanı yönetmek günün ana teması olabilir, yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebilirsiniz. Bugün kendimizi ön plana atmak çok kolay olmayabilir. Sağlık olarak dişler, kemikler, cilt, diz kapakları, eklemler hassaslaşabilir. Gereksiz risk almaktan kaçınmakta, temkinli bir şekilde hareket etmeye özen gösterilmesinde yarar vardır. Çoğunlukla yapmaktan hoşlanmadığınız işler veya sorumluluklar sırtınıza biner ve siz yapmamak gibi lükse sahip olmazsınız. Bir işi yaparken sürekli sizi engelleyen veya size karşı çıkan birtakım engeller veya gecikmeler ortaya çıkar. Otorite figürleri ile ilişkiler gergin olabilir, sizi sürekli eleştirip, kritik edebilirler, siz de kendinizi beğenmeyip, yaptığınız işin kalitesinden memnun olmayabilirsiniz. Birileri hayatınıza karışıyor ve size kısıtlamalar getiriyor olabilir. Sağlık ve enerji bakımından kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bu transit genellikle içinden çıkamadığınız, size yük ve sorumluluk getiren ve bu yükü taşımaktan zorlanıp, bırakmak istediğiniz ancak belli nedenlerle bırakamadığınız bir yükümlülük anlamına gelebilir.

12 Nisan Cuma

Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Merkür ile Jüpiter arasında 4 gün sürecek olan sert bir görünüm meydana gelecek. Pireyi deve yapabilirsiniz, tepkilerinizi verirken abartmamaya özen gösterin. Bu açı etkisi ile fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz. Bugün konuşmalarımızda bol bol felsefe, inanç, eğitim, din ile ilgili konular olabilir. Unutkan olmaya eğilimli olabiliriz, evden çıkmadan önce çantanız, anahtarınız, telefonunuz, cüzdanınız hepsini kontrol ederek evden çıkın. Düşünce ayrılıklarına düşme ihtimali yüksek bir gündeyiz. Yapılması gereken işler beklerken sizin canınız dinlenmek, hiçbir şey yapmamak ve hayallere dalmak isteyebilir. Dalgın ve unutkan olmak mümkün. Başkaları ile kurduğunuz iletişimde ben bilirim gibi ukala tavırlara eğilim göstermek veya sadece kendi bakış açısına önem veren bir tavır takınmaktan kaçınmaya çalışın. Büyük laflar edip, yapamayacağınız, tutamayacağınız sözler vermekten kaçının. Aşırı iyimser bir bakışla planları ve projeleri değerlendirirken önemli detayları göz ardı edebilirsiniz. Karar verirken karşınızdakini de dinlemeye özen gösterin veya ön yargılı kararlar vermekten uzak durun. Bu transit işle ve yatırımlarla ilgili yeni fırsatlar aramak ve girişimler yapmak için çok verimli olabilecek bir dönemdir.

13 Nisan Cumartesi

Ay 01.32 ile 09.50 arasında boşlukta olacak, akabinde Aslan burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Plüton arasında 5 gün sürecek sert bir görünüm oluşacak. Bugün otorite figürler, baba veya eş ile kriz durumları meydana gelebilir, güç çekişmeleri, iktidar savaşına girebilirsiniz. İnat konusunda dünya rekoru kırabilirsiniz, bir işin peşine düşüldüğü takdirde sonlandırmadan bırakmak çok zor olacaktır. Yalnız bugünlerde bir şeyleri takıntı haline getirmek de çok kolay olacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Kendinize karşı acımasızlık yapmayın, başkalarına karşı da. Bugünlerde duygular ikinci planda kalabilir ve acımasız, sert duygular daha rahat ortaya çıkabilir. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Kimsenin özel alanına girmemeye özen gösterin, keza birileri de sizin özel alanınıza girerse çok fena haşlayabilirsiniz. İşlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz, gizli anlaşmalar yapabilir, hayatınıza dair gizli, özel konulara eğilebilirsiniz. Babanızın sağlığı ile ilgili olumsuz birkaç gün olabilir. Öfke, şiddet, kıskançlık duygularından uzak durulmasında yarar vardır. Başarı konusunda yoğun bir kendi kendinize yapabileceğiniz baskı durumu söz konusu olabilir, kendinize çok fazla haksızlık etmeyin. Göz ardı edemeyeceğiniz birtakım etkiler ve baskılar altında kalabilirsiniz. Siz de maniple eden ve zorlayıcı davranışlar gösterebilirsiniz. Asıl mesele güç dengesini iyi kurmaya çalışmaktır. İlişkiler oldukça yoğun deneyimler getirir ve dönüşmek durumunda kalabilir. Kırgınlık yaşamak ve ilişkilerde zedelenme yaşanması olasıdır. Bu nedenle çıkarcı veya intikam duyguları ile hareket etmemelisiniz. Hırsları olan veya sizden gizlediği gündemlerle hareket etmeye yeltenen kişilerle karşılaşabilirsiniz.

14 Nisan Pazar

Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Güneş ile Jüpiter arasında 5 gün sürecek olan olumlu bir etkileşim meydana gelecek. Olabildiğince hayata katılmak ve hayatın sunduğu zevklerden faydalanmak önemlidir. Hayatı anlamak ve var olan değerlerini gözden geçirmek, bir nevi vicdan ve gönül sorgulaması yapmakla alakalıdır. Yeni deneyimlere açıksınızdır, hayatın getireceklerini merak eder ve maceralar yaşamak isteyebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki Jüpiter, büyüten, genişleten etkisiyle dokunduğu her şeye volüm katar, bu nedenle abartmaya ve aşırıya kaçmaya müsait olduğunuz bir zamandır. Oldukça cömert, sevecen ve iyimser davranabilirsiniz. Hayatın size sunacağı fırsatlardan yararlanıp, keyfini çıkarmaya bakacaksınız. Kaynaklarınızı iyi değerlendirmeli ve aşırı harcamalardan kaçınmalısınız, evren tarafından korunduğunuzu ve şansınızın hep yaver gidebileceğini düşünerek yanlış adımlar atmamak için ekstra dikkatli olmak gerekir. Bu kavuşum, “ne olacak canım biri gider biri gelir” tarzında bir inancı yansıtabilir ve bu nedenle kişi yaptıklarının ciddiyetini hemen kavrayamayabilir. Birçok farklı kültür ve sosyal sınıftan insanlarla bir araya gelip, konuştuğunuz ve fikir alışverişinde bulunduğunuz bir süreç olabilir.

16 Nisan Salı

Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Venüs ile Jüpiter arasında 5 gün sürecek gergin bir görünüm meydana gelecek. Sevgi çok yetmeyebilir, daha çok sevilmek, daha çok gözde olmak, ilgiyi üzerinizde görmek isteyebilirsiniz. Tensel zevklere düşkünlük artabilir. Şekerli gıdaları canınız daha çok çekebilir, yeme ve içme biraz abartılabilir. Aşk konusunda, duygusal meselelerde abartılı davranışlar sergileyebilir, her türlü konuyu abartabilirsiniz. Lüks ve pahalı alışverişler yapabilir, değerli ürünler hediye edebilir veya alabilirsiniz. Bugün harcamalarınız çok müsrifçe olabilir. Yapacağınız alışverişlerde daha parlak ve canlı renkleri tercih edebilirsiniz. Bugün çalışan olarak yöneticilerinizi, partnerinizi memnun etmek çok kolay olmayabilir. Güzelleşmek için atacağınız adımlardan çok memnun kalmayabilirsiniz.

17 Nisan Çarşamba

Ay 08.00 ile 13.21 arası boşlukta olacak, akabinde Terazi burcuna geçiş yapacak. Merkür bugün itibari ile Koç burcuna geçiş yapıyor ve 6 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür Koç burcuna geçtiği anda Merkür'ün temsil ettiği birçok konuda atmosferde hız hakim olur. Öncelikle hızlı düşünüp hızlı aksiyon almamızı gerektirecek koşullarla karşılaşırız. Karar alırken, fikirlerimizi ifade derken adeta arkamızdan sanki biri koşturuyormuşçasına hızlı davranırız. Ya da fikir ve düşünce ifade ederken sanki çevremizdeki diğer insanlarla adeta yarışır bir hale geliriz. Meydan okumak, kendi düşüncelerimizi başkalarına kabul ettirmek, dinletmek konusunda adeta meydan okuruz. Merkür'ün Koç burcunda olduğu bu dönem objektif olmamız ne yazık ki biraz zordur. Zaten hız konusu hakim olduğundan bir konu hakkında karar verirken objektif olup olmadığını sorgulamak için bir durup düşünecek kadar bile sakin olamayız. Pek tabii bu hız hali bizim konuşma şeklimize, ellerimizi kollarımızı kullanma şeklimize de yansıyacaktır. Kriz anlarında bu aslında harika bir şey, hemen aksiyon alabilmek, sonuç odaklı olmak fakat pek tabii bu ister istemez başkalarının fikir ve düşüncelerini dinlemeye de tahammülümüzün olmadığına işaret eder ve ister istemez biraz bencilce davranırız. Yeni fikirler yaratmak, fikirler konusunda öncü olmak, yeni bir şeyler öğrenmek, yeni düşünceler keşfetmek için harika bir süreçtir. Fakat Koç burcunun maymun iştahlı hali devreye girdiği anda düşüncelerde, yeni öğrenmeye başlanan her konuda istikrarı yakalamak biraz zorlaşabilir. Hızlı bir şekilde alacağımızı alıp hemen yeni bir şeyler öğrenmeye hevesli olabiliriz. Bol bol fikirsel anlamda tartışacağımız, hatta zaman zaman belki de kavga eder gibi konuşacağımız bir zaman dilimi içine girdik. Bu dönem öyle detaylı planların ve stratejilerin zamanı değildir. Kelimelerimizi seçerken pek de özenli davranmayabiliriz, kullanacağımız kelimeler kaba ve sert olabilir. Bu yüzden farkında olmadan ya bol bol pot kırabiliriz ya da çevremizdeki insanların kalbini kırabiliriz. Bu dönem biraz sakin olmak, acil kararlardan önce derin nefesler almak üzerine birkaç saat düşünmek iyi gelecektir. Açık sözlü olmakla patavatsız olmayı karıştırmamak gerek. Bu dönem hayatımızda daha kolay, riskli ve cesurca kararlar alabileceğiz. İletişimce lider özelliklerimizi rahatça ortaya koyabilecek, yeri geldiğinde bir grubun sözcülüğünü ve liderliğini alabileceğiz. Fakat dışarıdan gelen tavsiye ve uyarıları pek de dikkate almayacağız. İletişimde başkalarını tartışmaya tahrik eden kelimeler kullanmaktan da kaçınmakta yarar var.

19 Nisan Cuma

29 DERECE TERAZİ BURCUNDA DOLUNAY

Her Dolunay bir farkındalık zamanıdır. Ay'ın Terazi burcunda, Güneş'in Koç burcunda yer aldığı bu Dolunay, duygu dünyamız ile zihnimiz arasında yaşanan ikilemlerin dengeye oturma çabasını sembolize ediyor. Bir eylemin, bir düşüncenin, belli bir duygusal ve zihinsel kalıbın anlamının ve amacının hayatımızın bu sıralar odak noktamızda olacağını gösteriyor. Terazi Dolunay fazını en fazla yansıtan burçtur, çünkü dengeye oturmayı sembolize eder. Ay'ın tam da bu burçta Dolunay konumunda ve Terazi burcunda yer alması ilişkilerin önemini ve her türlü ilişki kalıbında hepimizin uyum ve denge kurmak için çaba harcayacağımızı ifade ediyor. Dolunay’ın yönetici gezegeni Venüs hala Balık burcunun son derecelerinde yer alıyor ve ilişkilerde yumuşak, anlayışlı, duygulu ve karşımızdakine değer veren bir tutum benimseyerek hareket etmeliyiz. Şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter'in bu Dolunay’a güzel açılar yapması sayesinde ilişkilerde ve yapmak istediğimiz işlerde iyimser hedefler belirleyeceğimize ve elimizdeki fırsatları şansa dönüştürmek için destek alacağımıza işaret ediyor.

20 Nisan Cumartesi

Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Bugün itibari ile Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor ve 15 Mayıs'a kadar da bu burçta seyahat edecek. İlişkilerde daha sıcak, daha samimi, daha flörtöz, daha tutkulu, daha kıskanç, daha kaprisli bir hal alırız. Kolay tatmin olmayız. Şu söz tam olarak oturmakta, büyük aşklar kavgayla başlar. Bu dönem ilişkilerde huzursuzluk sık sık gözlemlenebilir, daha kaba olmaya meyilliyizdir. Daha dışa dönük ve sosyalleşebileceğimiz, samimi ilişkiler kurabileceğimiz bir dönemdir. Genel anlamda neşeli, pozitif ve girebileceğimiz her ortamda dikkatleri üzerimize çekmeyi başarabiliriz. En önemli teması, ilişkilerde anlayış göstermeye sahip olmaktır, çünkü Venüs'ün bu yerleşiminde bunu yapmak çok zordur. Her zaman haklıyızdır, iddiacıyızdır ve birini elde etmek istiyorsak daha çok savaşabilir, çaba gösterebilir, artistik yeteneklerimize başvurabiliriz. Samimiyetin ölçüsünü kaçırabilir, sınırlarımızı belirlemekte sıkıntılar yaşayabiliriz. İlişkilerde ten çekimi, fiziksel çekim, cinsellik daha ön planda olabilecektir. Yeni başlangıçlar yapmak için en uygun zaman dilimidir, özellikle maddi anlamda. Gözü pek, gerektiğinde yılmaz, korkmaz, çakar bir Venüs'tür bu. Savaşçı Mars'ın burcunda baştan çıkarıcı Venüs adeta bir amazona dönüşür. Savaşmaktan ve mücadele etmekten çekinmez. Kurduğu ilişkilerde istek ve arzularının yerine getirildiğine emin olmak ister, bir kenara çekilip başına gelenlere üzülüp hayıflanmaktansa meselenin üstüne gidebilecek cesarete sahiptir. Kurban rolü oynamaz. Bencil ve inatçı olabilir. Bir ilişkiyi kendileri başlatıp, kendileri bitirebilecek inisiyatife sahiptir. Siz de ilişkiler, aşk ve para gezegeni Venüs'ün Koç burcunda yansıttığı enerjileri ilişkilerinize yansıtabilirsiniz. Tuttuğunuzu koparmak, istediğinizi almak için gökyüzü size destek vermekte. Atletik bir görünüme kavuşmak, bol bol egzersiz ve spor yapmak, bunları yapmasanız bile dinamik ve enerjik olmak için harika bir konumdur. İlişkilerde cinsellik artar, cinsel cazibe ön plana çıkar. Saman alevi gibi çabuk hızlı başladığı gibi hızlı biten aşklar yaşanabilir. İlgi süremiz azalır, uzun süre bir konuya odaklanmak güçleşir. Biraz maymun iştahlı davranmak ihtimaldir. İş girişimleri, yatırımlar, rekabet, pazarlama ve satış için agresif ve yaratıcı planlar yapmak için harika bir konumdur.

21 Nisan Pazar

Ay 05.59 ile 17.59 arası boşlukta olacak, akabinde Yay burcuna geçiş yapacak. Bugün itibari ile Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapıyor. Koç burcunun hareketli, hızlı ve atak enerjilerinden sonra Boğa burcunun sakin ve ağırdan alan, istikrarlı havasına geçiş yapınca hayatın ve baharın güzelliklerinden zevk almak için durmak dinlenmek isteriz. Doğanın canlandığı, çiçeklerin rengarenk açtığı bu dönemde siz de kendinizi mümkün olduğunca dış mekanlara, kırlara, bahçelere, parklara atın. Yaza hazırlanmak adına kendinize bakım yapmaya, fazla kilolara dikkat etmeye başlayabilirsiniz. Zira Boğa burcu Zodyak'ın en gurme ve gastronomik zevkler ile haşır neşir olan burcudur. Bu dönemde yeme, içme, pişirme, yemekli toplantılara gitme, tatlı ve pasta tüketimi artar. İş ve özel hayatınızda daha fazla güven bulmak, istikrara, denge ve huzura kavuşmak arzusu duyarsınız. Boğa maddi alanda oldukça yeteneklidir, risk almaktan uzak duran, sağlam ve ileriye dönük düşünen yatırımlar yapmayı temsil eder, birikimleri değerlendirmek tam Boğa burcuna özgü bir tutumdur. Bu süreçte muhafazakar, inatçı, değişimden hoşlanmayan, kararlı ve sahiplenici kişilerle karşılaşabilirsiniz, size kol kanat geren birileri hoşunuza gidebilir. Boğa burcu hayatın keyfini çıkarmaktır. Dolayısıyla siz de beş duyu organınızı mutlu edecek şeylerle meşgul olun, dinlenin, kendinizi şımartın, ancak besinlerinize dikkat edin, aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerden uzak durun. Doğayla baş başa kalmaktan, yeşilliklerle iç içe olmaktan zevk alacağınız bu süreçte aynı oranda tensel zevklere de zaman ayırınız, parfümler, kokular, masaj ve teninize yumuşak dokunuşlar sizi rahatlatıp stresinizi atıp mutlu edecektir. Çiçek yetiştirmek, bahçeye sahip olmak ve ekip dikmekle uğraşabilirsiniz. Sakınmak gereken nokta ise aşırı rahata düşkünlük gösterip, tembelleşip, hantallaşmak olabilir. Vücutta sırt ve boyun bölgesi hassas yerlerdir, boğaz çevresi ve ses telleri ile ilgili rahatsızlıklara dikkat!

23 Nisan Salı

Ay 13.49 ile 00.49 arası Yay burcunda boşlukta olacak, akabinde Oğlak burcuna geçiş yapacak. Güneş ve Uranüs 5 gün boyunca birlikte hareket edecekler. Otorite figürleri ile çatışmaya işaret eder, kuralları yıkmak, asice davranmak, özgürlük temalarının aşırı vurgulanmasıdır. Hayatımızda bu hafta radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz, çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz. Kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin, sakin olun. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz, ama sakince yapın ne yapacaksanız. Özgür, daha bağımsız bakış açıları yakalamak çok daha kolay olacaktır. Sağlık olarak kalp çarpıntılarında artışlar, kalp spazmlarında artışlar meydana gelebilir. Uçak seyahatleri için harika bir gündür. Elektronik aletler almak için uygun bir gündür, değişik, farklı, yeni heyecanlara ve konulara da açık olabileceğimiz bir gün. Denenmemişi denemek, radikal adımlar atmak için güzel. Günlük hayatın rutininden, kendinizi her zaman yapmakla özdeşleştirdiğiniz görevlerden sıkıldığınız veya bunları yeni bir yolla yapmayı denemeye karar verdiğiniz bir zaman olabilir. Ne olursa olsun sıkıcı ve durağan bir süreç olmayacaktır. Diğer yandan ummadığınız biçimde planlar değişebilir ve siz belki bundan pek memnun olmayabilirsiniz. Beklenmeyeni beklemek bu transit için söylenebilecek en iyi şeydir. Bu nedenle esnek olmaya çalışın ve bu yüksek enerji karşısında fazla isyankar olmamaya çalışın. Oldukça inatçı, dürtüsel ve aceleci olabilirsiniz ve sizi kısıtlamaya çalışan otorite figürleri ile çatışma yaşayabilirsiniz. Özgür olmak birincil gereksiniminiz olacaktır.

24 Nisan Çarşamba

Ay 00.49 itibari ile Oğlak burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Bugün itibari ile Plüton geri hareketine başlıyor ve 4 Ekim'e kadar geri hareketi devam edecek. Derinden değişim ve dönüşümleri temsil eden Plüton geri hareketine başlayarak bu enerjiyi daha içsel bir sürece çevireceğimize işaret ediyor. Hayatınızda yapmak istediğiniz değişimleri, yapılanmayı, mali dengeyi sağlamlaştırmak veya işe yaramayan tutum ve davranışları bırakarak yeni bir bakış açısı elde etmek için gerekli iradeyi kullanabileceğiniz bir süreç. Plüton Retrosu’nda genellikle kişiler içsel gücün, metanet duygusunun ve iradenin ortaya konulması gereken durumlarla karşılaşıp, bir stresin üstesinden gelme çabasına girebilirler.

27 Nisan Cumartesi

Ay Kova burcunda seyahatine devam ediyor. Mars ile Neptün arasında 10 gün sürecek gergin bir görünüm meydana gelecek. Oldukça sezgisel, şairane, içe dönmeye müsait, romantik ve hiçbir şeyi ciddiye almak istemeyeceğiniz bir ruh hali içinde olabilirsiniz Rüyalar, metafizik ve spiritüal konular ön plana çıkabilir. Önsezileriniz ve sezgileriniz çok güçlü olacağı için başkalarının duygularını sezmek, düşüncelerini anlamak daha kolay olabilir. Paranıza dikkat etmelisiniz, unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden cüzdanı unutma, parayı düşürme ve kayıplar olabilir, yanılsamalar, kör noktalarımız olabileceği için ciddi ve somut kararları daha sonraya bırakmak akıllıca olacaktır. Bugünlerde alkol tüketiminde dikkatli olun, zehirlenmeler ya da yan etkileri çok daha fazla ortaya çıkabilir. Doktorunuza başvurmadan kafanıza göre ilaç kullanmayın, ağrı kesici alırken bile profesyonel bir destek almalısınız. Gıdaları tüketirken son kullanım tarihinin geçmiş olmamasına dikkat edin, zehirlenme vakalarında artışlar meydana gelebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara yönelin daha çok, vücudumuzun savunma sistemi çok güçlü olmayabilir bugünlerde. Evde veya iş yerinde lavabo, su giderleri ile ilgili problemler meydana gelebilir. Demir takviyesi ve kanı güçlendiren yiyecekler alınmasında yarar vardır. Cesaretin kolayca kaybolabileceği zamanlardır, bu yüzden bir şeyler için yarışmak, güç ve gövde gösterisi yapmak için de pek uygun değildir. Cinsel anlamda ya geçici iktidarsızlık görülebilir bugünlerde ya da fantezi dünyası çok genişleyebilir. Cinsel anlamda enteresan yer ve mekanlar deneyebilirsiniz. Kandırılma, aldatılma ihtimaline karşı her türlü yeni iş ve projelerde çok dikkatli olmalı, gelen tekliflerin ardı arkasının olup olmadığı, sağlamlığı kontrol edilmelidir. Sağlık anlamında, teşhis zorlaşabilir, bugünlerde tek bir doktorun görüşü ve tavsiyesi ile hareket etmemek en doğrusu olacaktır. El altından, gizlilik içinde yürüttüğünüz işlerde başarısızlığa uğrayabilirsiniz. Romantik görüşmeler, ilişkiler başlatmak için de pek uygun bir dönem değildir. Polisle ve tamircilerle ilişkilerinde dikkatli olmalı, bu meslek grupları ile tartışmalara girmekten kaçınılmalıdır. Yüzeceğimiz zamanlar çok fazla açılmamaya dikkat edilmesinde yarar var, kaslarda kramplar meydana gelebilir, boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz.

30 Nisan Salı

Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Bugün itibari ile Satürn Oğlak burcunda geri harekete başlıyor ve bu geri hareket 20 Eylül'e kadar devam edecek. Satürn Retro’larının etkilerini Merkür Retro’ları gibi hayatımızda çok hızlı bir şekilde göremeyebiliriz. Yavaş yavaş, bir süreye yayıla yayıla hissederiz. Satürn Retro’ları hayatımızda disipline ihtiyacımız olan temaları tespit etmek, istikrarlı, sağlam ve kalıcı olmasını istediğimiz konuları tespit edip yeniden üzerinden geçmek için de harika bir süreçtir. Geçmişe bakarak, geçmiş deneyimlerden ders çıkartarak hayatımızı yeniden düzene sokma sürecidir. Satürn Retro iken aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar almayı beklerseniz, işte o zaman engel ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem son bir seneden beri hayatınızda neleri yarım bıraktınız, neler eksik kaldı bunları tespit edip üzerine gideceğiz. Tabii ki Satürn karmanın da lordudur. Bu yüzden son bir senedir ne ektiyseniz biraz onları biçme zamanı da olacaktır. Hayatın size sunduğu zorlukları çözmek için kolları mı sıvadınız, yoksa sorunları yok mu saydınız? İşte sorunları yok saydıysanız problemler katlanarak yeniden önünüze düşebilir. Bu dönem belki biraz hayatın hızlı akışında bir frene basma, hem yaptıklarınıza hem de kendinize şöyle bir dışarıdan bakma dönemidir. Bu süreçte birçok konu ve iş ağırdan alınmaya başlayacaktır. Eğer doğum anınızda Satürn Oğlak burcunda ve Retro ise, bu Retro süreci zaten sizin çok iyi bildiğiniz ve aşina olduğunuz bir süreç olacaktır. Bu yüzden sizler için çok büyük bir sıkıntı verecek şekilde işlemeyecektir bu dönem. Satürn Oğlak burcunda geri giderken iş ve kariyer konuları, ekonomi ile ilgili konular, sorumluluk almak zorunda kaldığınız meseleler, hayatınızda Aralık’tan beri ciddiye aldığınız konular, statü, saygınlık, otorite kazanmaya çalıştığınız konular, askeri konular, devletler arası ilişkilerde, devlet dairelerinde işlerde gecikmeler söz konusu olabilecektir.