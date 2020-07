Oğlak burcunda Ay Tutulması Türkiye ve dünyayı nasıl etkileyecek?

2020 yılının dördüncü tutulması 5 Temmuz'da Oğlak burcunda Ay Tutulması olarak meydana gelecek. Tutulma Uranüs'ten destek alırken, diğer anda Merkür Retrosu ile de karşı karşıya olacak. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulmasını dünya gündemi ve Türkiye üzerinden inceledi...

Bu senenin dördüncü tutulması, Oğlak burcunun 13. derecesinde Ay Tutulması olarak karşımıza çıkıyor. Bu tutulma Uranüs'ten destek alan ama diğer yanda Merkür Retrosu ile karşı karşıya olan bir tutulma ve Ascella sabit yıldızı da etkili olacak.

Tutulma Güney ve Batı Avrupa, Afrika’nın çoğu, Kuzey Amerika’nın çoğu, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika’dan görülebilecek, Türkiye üzerinden gözlemlenemeyecek. Tutulmanın hangi burçta gerçekleştiği ve süresi, bize tutulmanın etki süresinin ne kadar olacağı hakkında bilgi verir. Bu tutulma İstanbul saatine göre 06:07'de başlayacak pik noktasına 07:29'da gelecek ve bitişi ise 08:52'de olacak. Tutulma toplamda 2 saat 45 dk sürecek. Oğlak burcu öncü bir burç olduğundan, yaklaşık 2,5-3 ay kadar bu tutulmanın hem Türkiye hem de dünya üzerinde etkilerini hissedeceğiz. Şimdi bu tutulma zamanı ne gibi durumlar olabilir, inceleyim…

DÜNYA ÜZERİNDE

Oğlak burcu dünya astrolojisine göre hükümetler, inşaat sektörü, düzen ve sistem kurmak, toplumsal prestij, sağlıkta dişler, kemikler, yaptırım gücünü elinde tutan kişiler, yargıçlar, iktidar partisi, genel kurmay başkanı, komutanlar, mühendisler, anıtlar müzeler, tarihi eser yerler, tarihi eserler, eski yapılar, eski binalar, köklü kurumsal firmalar sembolizmi arasında yer alır. Öncelikle dünya üzerinde muhafazakarlığın daha da güçleneceği bir süreç bekliyor bizleri. Ekonomik göstergeler çok ferah değil, özellikle dünya üzerinde ekonomik modellerin, düzenin değişmeye başlayacağını düşünebiliriz. Bankacılık sistemi, para yönetimi, iş dünyasına ilişkin önemli sınavların verilebileceği bir süreç. Ekonomik anlamda bir nevi tasarruf dönemi bekliyor bizleri. Resesyon söz konusu olabilir. Tutulma süresinde dünyada DOLAR ve EURO’DA manipülasyonlar, hızlı yükselişler söz konusu olabilir. Bu Ay Tutulması süreci, yatırımcının kafasının karışacağı bir dönem olacaktır. Stratejik ve dikkatli olunması gereken bir süreç. Fakat bu sefer, iş dünyasından önemli isimler ya da Oğlak burcunun sembolize ettiği konularda kayıplar söz konusu olabilir. Önemli kurumsal marka sahipleri ile ilgili olabilir.

Bu dönem haksız kazançları olan, büyük köklü firmaların el değiştirdiğine, ekonomiyi elinde tutan firmaların eskisi kadar da güçlü kalamadıklarına da şahit olabilir. İş hayatındaki köklü firmaların tam bir sınav zamanı başlıyor aslında. Firmalarda küçülmeler, toplu işten çıkarmalar da söz konusu olabilecektir. Birçok köklü isim yapmış olan firma, yeni sert kurallar ve düzenlemeler getirmek zorunda kalacaklardır kendi iş düzenlerinde. Fakat diğer yandan tam da bu süreçte yaşlılar yurdu, bakım evleri ile ilgili konularda da bir takım sıkıntılar, skandal durumları da beraberinde getirecektir. Eğer ki evinizdeki bir yaşlıyı böyle herhangi bir kuruma yerleştirmek gibi bir niyetiniz var ise iyi düşünmeli, ölçmeli ve tartmalısınız bana sorarsanız. Belki de daha az eğlence daha çok çalışma, üretme ve ekonomiye katkı sağlayacak düzenlemelere gidilecektir. Pek tabi bu dönem, eğlence yerlerinin azalması, kapatılması çok da beklenen bir durumdur. Ülkeler arası ekonomik yaptırımlar, güç oyunları da ne yazık ki giderek artacaktır. Ambargolar, ülkelerin birbirlerine ekonomik açıdan meydan okumalarına şahit olabiliriz.

Dünya üzerinde bazı ülkelere askeri diktatörlük söz konusu olabilir. Diktatör ve/veya muhafazakar liderlerin dünya sahnesinde güç kazanacağı bir dönem. Soğuk savaş rüzgarları esebilir. Tarihi eserler, müzeler, tarihi yerlerin önemli çok daha artarken, eskiye ait kültürlerin, geleneklerin ve göreneklerin yeniden canlandırılması adına adımlar atılabilir. Tabii bu dönem özellikle tarihi eser kaçaklığında gözle görülür artışlar da söz konusu olabilir. Müzelerin, tarihi yerlerin güvenliklerinin daha da dikkat edilmesinde fayda var. Bu dönem yeni önemli müzeler açılabilir. Yeni önemli arkeolojik kazılarda tarihi değiştirecek yazıtlar, kitabeler bulunabilir. Tabi tutulma içinde Satürn olduğu için, yaşlı sanatçıların vefatları da söz konusu olabilir.

Tutulma Oğlak burcunun 2. dekanında meydana gelecek. Dünya astrolojisine göre tutuklanmalar, askeri taaruzlar ve soygunlarla ilişkilidir. Tutulmada özellikle Satürn'ün 29. derecede olduğundan bahsetmiştim. 29. dereceyi şöyle düşünün, uçurumun kenarındasınız ve her şey aslında uçurumdan aşağı yuvarlanıyor, şanslı isek bir el ensemizden tutup bizi kurtarıyor. İşte kapitalist sistem ya da dünya ekonomisi tam da böyle bir süreçten geçiyor. Belki durumu kurtarmak için son bir hamle, son çırpınışlar içinde olunacağını gösteriyor ama beyhude bir çaba aslında. Çünkü uçurumdan giden gitmiştir artık. Bu düzenin son çırpınışları aslında, ekonomik olarak yepyeni bir düzene doğru gidiyoruza işaret ediyor. Zaten 21 Aralık 2020’de yıllık Kova çağı başlıyor, bu gerçekten dijital, elektronik, androidlerin, yapay zekanın çağı. Her şey ama her şeyin dijitalleşeceği bir çağ. Ekonomiden tutun da, sağlığa, ilişkilerden tutun da, kültürlere tüm alanlarda büyük devrimler meydana gelecek. İşte bu devrimlerden önceki son tutulma aslında bu ve her şeyin sona erdiğine işaret eden tutulma!

TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Tutulma, Türkiye'nin 7. evinde gerçekleşecek. Uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler, uluslararası ilişkiler, diplomatik ilişkiler bu tutulmanın ilgileneceği konular içinde olacak. Bu konularda önemli adımlar atılabilir. Özellikle Türkiye'nin sınır komşuları ile ilgili ilişkilerde gerginlikler meydana gelebilir. Terör olaylarında artışlar olabilir. Ünlülerle ilgili önemli boşanma haberleri gündeme gelebilir. Kaçakçılar, suçlular, hatta kaçak suçlularla ilgili çok fazla haberler okuyabiliriz. İş ve işçi bulma kurumlarının iş yükleri çok daha artacak, daha verimli çalışma yollarına doğru gelişme yaşayacaklardır. Bu dönem özellikle kariyer siteleri, devletler iş bulma imkanları konusunda daha çok çalışacaklardır. Bankalara yeni düzenlemeler, faiz oranları, kart kullanımları, her şekilde bankalarda da ciddi denetimler, düzenlemeler ve yeni kurallar gelecektir. Ya da belki de işsizlik maaşları üzerinden de tasarrufa gidilebilir kim bilir? Yerli mallarına karşı ilginin artması için de çalışmalar yapılabilir.

Genelkurmay başkanları, komutanlar değişmeye başlarken, ordu içinde önemli yapılanmaların olacağı bir süreç bizleri bekliyor. Ordunun daha da güçlenmesi adına özellikle yatırımlar yapılabilir. Askerlik süreleri, askerlik biçimleri ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilecektir. Diplomatik ilişkilerin aslında büyük bir ciddiyetle yeniden gözden geçirilmesi gereken bir zaman dilimindeyiz. Demek ki bu alanda güç kazanmak için kolları sıvarken diğer yandan açık düşmanlıklarla da açık olacağımız bir dönem olacak. Bunların yanı sıra yeni güçlü ekonomik bağlantılar, anlaşmalar da söz konusu olabilecektir. Tutulma, Türkiye’nin haritasında 1. evde yer alan Plüton ile sert bir kontağı olacak. Yine heyecan ve stres yaratacak depremlere işaret edebilir. Yine yeni vergiler açıklanabilir. Plüton bozulma, değişiklik ve yenilenme demektir. Hem ülke içinde hem de diplomatik ilişki içinde olduğumuz ülkeler ile bir çok yeni kural ve düzenlemenin olabileceğini göstermekte. Halkın davranışları, uyması gereken kuralları, sosyal hayatın yeniden düzenlenmesi anlamına gelir. Ama bu dönem halkın değer yargıları, gelenekleri, güvendiği temalar, güvenlik duygularını irite edecek davranışlardan da kaçınılmasında fayda var. Bu dönem halk kendini daha çok güvende hissetmek isteyecektir.