Oğlak burcunda Ay Tutulmasının bireysel etkileri

2020 yılının dördüncü tutulması 5 Temmuz'da Oğlak burcunda Ay Tutulması olarak meydana gelecek. Tutulma Uranüs'ten destek alırken, diğer anda Merkür Retrosu ile de karşı karşıya olacak. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulmasını bireysel etkilerini kaleme aldı...

Merhaba arkadaşlar;

Bu senenin dördüncü tutulması, 5 Temmuz tarihinde Oğlak burcunun 13. derecesinde Ay Tutulması olarak karşımıza çıkıyor. Bu tutulma Uranüs’ten destek alan ama diğer yanda Merkür Retrosu ile karşı karşıya olan bir tutulma ve Ascella sabit yıldızı da etkili olacak.

Tutulma Güney ve Batı Avrupa, Afrika'nın çoğu, Kuzey Amerika'nın çoğu, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika'dan görülebilecek, Türkiye üzerinden gözlemlenemeyecek. Tutulmanın hangi burçta gerçekleştiği ve süresi, bize tutulmanın etki süresinin ne kadar olacağı hakkında bilgi verir. Bu tutulma İstanbul saatine göre 06:07’de başlayacak pik noktasına 07:29’da gelecek ve bitişi ise 08:52’de olacak. Tutulma toplamda 2 saat 45 dk sürecek. Oğlak burcu öncü bir burç olduğundan, yaklaşık 2,5-3 ay kadar bu tutulmanın hem Türkiye hem de dünya üzerinde etkilerini hissedeceğiz. Şimdi bu tutulmanın bireysel etkileri neler olabilir, onu inceleyim…

BİREYSEL ETKİLER

Öncelikle Oğlak burcunda bir tutulma olacağından dolayı hayatımızı daha çok Oğlak burcunun sembolize ettiği temel kavramlar yönetecek demektir. Peki nedir bunlar? Oğlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma, yalnızlık, cimrilik, katı olmak gibi temaları da içermektedir. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetmektedir. Tutulmayı Uranüs desteklerken Merkür'de geri hareket edecek. Demek ki bu tutulma zamanı, aslında yeni bir iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinli çalışmak, kendimize çeki düzen vermemiz gereken konularda gerekli adımlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek, iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç olabileceğini düşünmek pekte yanlış olmaz. Fakat Merkür geri harekette olduğu için tüm iş ile ilgili yeni başlangıçları aslında 15 Temmuz’dan sonraya bırakmakta fayda var. Zira Merkür'ün geri harekette olduğu zamanlarda yeni bir şeylere başlamak pek faydalı olmaz, uzun soluklu olmayabilir ya da umut edilen performans ortaya çıkmayabilir.

Bireysel anlamda bu tutulma döneminde daha çok iş odaklı harekete geçebilir, projeler üretebilir, şirket kurabilir, iş hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyonlar almak için çok ama çok uygundur. İş değiştirmek, iş yapış şeklinde değişimlere gitmek içinde güzel bir dönem. Ama dediğim gibi 15 Temmuz’dan sonra harekete geçilmesinde fayda var. Tutulma sürecinde sorumluluklarımız artabilir, sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışmamız gerekebilir. İş ve kariyer ile ilgili konular daha çok ön planda olacaktır. İş hayatımıza ilişkin gelişmeler yaşayabiliriz. Bir takım olaylara karşı daha ciddi, kuralcı ve mesafeli yaklaşabiliriz. Duygularımız ikinci planda kalacaktır. Duygusal meseleleri halletmek, masaya yatırmak için pek uygun bir dönem değil. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Sosyal olmak yerine daha yalnız kalmaya meyilli olabiliriz. Görevlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabilir, hatta bu süreçte fazla işkolik olabiliriz.

Oğlak burcunda meydana gelecek olan bu Ay Tutulması sürecinde duygusal anlamda stresli olabileceğimiz bir zamana işaret ediyor. Ay, zorlandığı Oğlak burcunda yer alıyor, bu durum hele tutulma enerjisi altında kendimizi daha karamsar ciddi ve sorumluluklardan bunalmış bir ruh halinde hissetmemize yol açabilir. Tutulmanın yöneticisi Satürn'ün Oğlak burcunun son derecesinde yer alması ve geri harekette bulunması nedeniyle çalışma hayatı içerisinde olan kişiler için kariyer konularında bir takım kararlar almak ve mesleki olarak yeniden yapılanma süreci söz konusu olabilir. Var olan işimizde yeni bir uzmanlık elde etmek, kendimizi mesleki konularda tamamlamak, terfi almak için çaba harcamak, beklediğimiz bir iş değişimi için harekete geçme kararı almak gibi konular hayatımızda ön planda olacaktır. Hepimiz için bütçe yapmak, ayağını yorganına göre uzatmak, maddi sıkıntılar varsa bununla ilgili gelecek planları yapmak gerekliliğini hissedilecek. Oğlak burcu düzeni kurmak ve sürdürmek, kalıcı kılmak ve kontrol etmekle alakalı bir burç olduğu için her birimiz hayatımızın bir alanında sağlam temeller atmak yüklendiğimiz sorumlulukları iyi taşımak ve ev aile kariyer hedeflerimize gerçekçi bir bakış açısı ile bakmak için çaba harcayacağız. Ailemiz, evimiz çocuklarımız anne babamız ile ilgilenmek sorunları çözmek için sorumluluk alacağız. Haziran sonunda yer alan Yengeç burcundaki Güneş Tutulmasında hayatımızda yer alan benzer temaların bir kapanışı niteliğinde olacak bir Ay Tutulması olacak.

GEZEGEN KONTAKLARI

Tutulmaya Boğa burcundaki Uranüs destek olacak. Kendimizi keşfetme süreci gibi düşünebiliriz bunu. Kendimizle ilgili yeni farkındalıklar edinebiliriz. Hayatımızda radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz, çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz ama sakince yapın ne yapacaksanız. Özgür, daha bağımsız bakış açıları yakalamak çok daha kolay olacaktır. Değişik, farklı, yeni heyecanlara ve konulara da açık olabileceğiz tutulma ile. Denenmemişi denemek, radikal adımlar atmak için güzel. Çevrenizdeki dünyayla ve insanlarla olan ilişkilerinizde ilginç yaratıcı sıra dışı konular öne çıkabilir, bu durum sizde aydınlanma ve kalıcı farkındalıklar yaratacaktır. Çevrenizde ilginç ve değişik insanlar görebilirsiniz ve onların orijinal ve yenilikçi tutum ve bakış açıları sizi de etkileyecektir. Merakınız ve yeni şeylere olan ilginiz artabilir. Çevresel koşullarınıza bir reform yapmak için de güzel bir zamandır. Özellikle maddi konular ve iş hayatımız ile ilgili değişikliklere gitmek isteyebiliriz ama dediğim gibi Merkür geri hareket edeceğinden dolayı bu tarz radikal değişikliklere 15 Temmuz’dan sonra başlayın.

Satürn'ü de unutmamak gerek. Satürn sayesinde, sorumluluklarımızın farkına varmak, kendimize kurallar koymak, disipline girmek önemli olacaktır. Satürn'ün olduğu alanda sevimsiz bir hava hakimdir, mecburiyetler vardır çünkü. Bir takım sorumlulukları biz istemesek bile almak zorunda kalırız, ihale bize kalır çünkü. Zaman yönetimi, iş dünyası, kariyer, parasal konularla ilgili kendimizi sıkışmış, daralmış, sınavdaymış gibi hissedebiliriz adeta. Ama bir o kadar da büyüdüğümüz ve olgunlaştığımız noktalarda da hep Satürn'ün parmağı vardır. Bu yüzden bu tutulma ile hepimiz bir basamak daha büyüyeceğiz, meydana gelecek olan deneyimler ve alacağımız sorumluluklarla. Üzerimizde her zamankinden çok daha fazla baskı hissedebiliriz. Ya da iş ve para konularında bir takım manipülasyonlar içine çekilebiliriz, aman dikkat edin bir oyuna gelmeyin. Tutulmada Satürn, anaretik derece dediğimiz tehlikeli bir derecede olacak, Oğlak burcunun 29. derecesinde. Biten temalar için artık daha fazla çaba sarf etmenin anlamsız olduğunu ve yeni bir hikayeye hazırlanmanın daha doğru olacağına işaret eder bu dereceler. Bunun yanı sıra bu derece tehlikeli sonlar demektir. Aslında tehlike daha çok finansal konular üzerinde olacak. Bu yüzden bu tutulma sürecinde paranıza, pulunuza dikkat edin, gereksiz harcamalardan ve yatırımlardan kaçınmakta fayda var. Satürn en son 29. dereceyi 10 Mart ile 29 Mart arası almıştı. Bu dönem hayatınızda her ne oldu ise yeniden üstünden bir geçmeniz gerekebilir.

SAĞLIK OLARAK

Sağlıkla ilgili, kemikler, dişler, cilt, deri hassas olabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Cilt, tırnak bakımı yaptırmak, dişler için kontrolden geçmek için ideal zamanlardır. Bu dönem tuz vücudumuzda daha çok zarar verir, kullandığımız tuz miktarına da dikkat etmeliyiz. Keza kemik ölçümü yaptırmak, diş tedavisine başlamak veya diş için kontrollere gitmek için de gayet uygundur arkadaşlar. Tutulma 13. derecede olduğu için sağ ve sol dizlere işaret ediyor özellikle. Dizlerimize çok fazla yük bindirmemekte fayda var.

AŞK VE İLİŞKİLER BAKIMINDAN

Bu dönem ilişkilerin duygusal ihtiyaçlarından çok fiziksel, maddi ihtiyaçları ön plana çıkar. Duygularımızı göstermekte zorlanabileceğimiz için karşımızdaki kişiler bizleri biraz daha soğuk olarak algılayabilir. Kontrol mekanizmamız her zamankinden daha güçlü bir şekilde çalışabilir. Duygular bu kadar geri planda iken melankoliye daha elverişli olabiliriz. İlişkilerdeki olası sorunlar duygulardan uzak, soğuk ve katı gerçeklerle yüzleşerek rayına oturur veya biter. Yeni ilişkiler başlatmak açısından da keyifli bir süreç olmayabilir, zira Merkür'ün geri harekette olduğundan ilişkiler uzun soluklu olamayabilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner