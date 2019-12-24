Oğlak burcunda Jüpiteryen Güneş tutulması: Bireysel, Türkiye ve dünya üzerindeki etkileri

Yılın son günlerini Oğlak burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması ile kapatıyoruz. 26 Aralık günü gerçekleşecek olan bu tutulmanın önce bireysel etkilerini, daha sonra dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar;

Yılı Oğlak burcundaki Güneş tutulması ile uğurluyoruz. 26 Aralık’ta meydana gelecek olan bu tutulma Oğlak burcunun 4. derecesinde olacak ve başrolleri hem Jüpiter hem de Uranüs paylaşacak. Tutulma Oğlak burcunun ilk dekanında meydana gelecek ve Kaus Medius sabit yıldızı da etkili olacak. Şimdi bu tutulmanın hem bireysel hem de dünya üzerinde ki etkilerine göz atalım.

Tutulmaların etki süreleri genel olarak meydana geldiği an itibari ile +/- 15 gündür. Bu tabii en güçlü etkilerin ortaya çıkış zamanıdır ama meydana geldiği gün itibari ile üç aya kadar yayılır. Şu an eni konu bu tutulmanın etkisi içine girdik diyebiliriz. Öncelikle Oğlak burcunda bir tutulma olacağından dolayı hayatımızı daha çok Oğlak burcunun sembolize ettiği temel kavramlar yönetecek demektir. Peki nedir bunlar? Oğlak burcu astrolojide, disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma, yalnızlık, cimrilik, katı olmak gibi temaları da içermektedir. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetmektedir. Demek ki bu tutulma zamanı, aslında yeni bir iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinli çalışmak, kendimize çeki düzen vermemiz gereken konularda gerekli adımlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek, iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç olabileceğini düşünmek pek de yanlış olmaz.

Bireysel anlamda bu tutulma döneminde daha çok iş odaklı harekete geçebilir, projeler üretebilir, şirket kurabilir, iş hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyonlar almak için çok ama çok uygundur. İş değiştirmek, iş yapış şeklinde değişimlere gitmek içinde güzel bir dönem. Keza sağlık olarak kemik ölçümü yaptırmak, diş tedavisine başlamak veya diş için kontrollere gitmek için de gayet uygundur arkadaşlar. Sağlıkla ilgili, kemikler, dişler, cilt, deri hassas olabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Cilt ve tırnak bakımı yaptırmak, dişler için kontrolden geçmek için ideal zamanlardır. Bu dönem tuz vücudumuzda daha çok zarar verir, kullandığımız tuz miktarına da dikkat etmeliyiz.

İş hayatımıza ilişkin gelişmeler yaşayabiliriz. Bir takım olaylara karşı daha ciddi, kuralcı ve mesafeli yaklaşabiliriz. Duygularımız ikinci planda kalacaktır. Duygusal meseleleri halletmek, masaya yatırmak için pek uygun bir dönem değil. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Sosyal olmak yerine daha yalnız kalmaya meyilli olabiliriz. Görevlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabilir, hatta bu süreçte fazla iş kolik olabiliriz. Duygularımızı göstermekte zorlanabileceğimiz için karşımızdaki kişiler bizleri biraz daha soğuk olarak algılayabilir. Kontrol mekanizmamız her zamankinden daha güçlü bir şekilde çalışabilir. Duygular bu kadar geri planda iken melankoliye daha elverişli olabiliriz.

Tutulmada Jüpiter ve Uranüs'ün başrolü paylaşacaklarından bahsetmiştim. Jüpiter büyük iyicil olmakla beraber büyüten ve genişleten bir etkisi vardır. Yani Oğlak burcunun sembolize ettiği olumlu ve olumsuz her şey abartılabilir, büyüyebilir ve genişleyebilir. Para kazanmak, iş, çalışmak, düzen getirmek, sorumlulukları yerine getirme büyürken duyguların ikinci planda kalması, soğukluk gibi temalar da büyüyebilir. Azim, çalışma, kendi çıkarını düşünme, ciddiyet, hırs, başarı arzusu, aşırı para ve aşırı kariyer isteği. Yaşamımızda kendimize çeki düzen vermek için daha fazla kural koymamıza neden olabilir. Bu dönem yaşlıların, eskilerin, eski düşüncelerin daha çok prim yaptığı bir dönem olacaktır. Zira Oğlak burcu, yaşlı kişileri ve eski konuları, tarihi konuları ifade eder. Eskiye ve geçmişe duyulan özlem artacakken yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek yok diyerek bildiğimiz ve işe yarayan metodları daha çok hayatımızda kullanmaya başlayabiliriz.

Oğlak burcu cimrilik ve pintilik ile de alakalıdır ve bu dönem belli orada hepimiz cimrileşebilir, pintileşebiliriz. Ya da en iyi hali ile bütçemizi ve paramızı israf etmemeyi öğrenir, bu konuda kendimize çeki düzen veririz. Din, ahlaki davranış, eğitim ve politika konusundaki tutum ve değerlerimiz bu döngüde oldukça muhafazakar ve geleneksel olabilir. Jüpiter tutulma sürecinde Uranüs ile uzaklaşan kontakta bulunacak. Keşfetme ve öğrenme duygusunun gelişmesi demektir. Hayatımızda pratikte kullanacağımız pek çok yeni bilgiyi öğreneceğimizi gösterir öncelikle. Özgürlük için hayatlarımızda radikal adımlar atmak anlamına gelir, hızlı değil yavaş yavaş . Değişimler yaratmaya çalışırız hayatlarımızda. Kişisel yeteneklerimizi parlatacağımız, kişisel yeteneklerimizi bir mesleğe, kariyere dönüştürecek fırsatlarla karşılaşacağız. Yaşamımızın farklı alanlarında riskler alacağımız ve başarı konusunda da oldukça iyimser hissedeceğimiz bir dönemde olacağız. Heyecan verici, beklenmedik ve şok edici büyük fırsatlara hazır olmalısınız! Bu etkileşim ile beklenmedik sürpriz seyahatler, yabancılarla işler, birden ortaya çıkan projeler, hayatınızı değiştirecek eğitim ve seminerler, havadan gelen sürpriz gelir kaynakları söz konusu olabilir. Özellikle bu etkileşim toprak elementinde olduğu için; parasal konular ve kariyere dair harika fırsatlara işaret edebilir. İşlerinizi büyütebilir, genişletebilir, iş kurabilir, destekler alabilir, gelirlerinizi arttıracak sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ani, beklenmedik, özellikle maddi fırsatlarla karşılaşma zamanı.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Oğlak burcu, dünya astrolojisine göre, hükümetler, İnşaat sektörü, düzen ve sistem kurmak, toplumsal prestij, sağlıkta dişler-kemikler, yaptırım gücünü elinde tutan kişiler, yargıçlar, iktidar partisi, genel kurmay başkanı, komutanlar, mühendisler, anıtlar müzeler, tarihi yerler, tarihi eserler, eski yapılar, eski binalar, köklü kurumsal firmalar sembolizmi arasında yer alır. Öncelikle tutulma Oğlak burcunun ilk dekanında meydana gelecek. İlk dekan dünya astrolojisine göre büyük adamların mutsuzluğu ve kötülüğü, asillerin ve halkın isyanının sembolize eder. Tutulmada Jüpiter ve Uranüs arasındaki etkileşim ile dijital platformlarda yenilikler, dijital para ile ilgili konularda reformlar olabilir. Ekonomi, iş dünyası, eğitim, akademik konularda yeni ve çarpıcı fikirlerin ortaya atılacağı bir zaman olabilir. Aralık ayında geleneklere karşı çıkan sesler yükselebilir. Yeni heyecan verici buluşlar ve icatlar 2020’ye girerken ilan edilebilir, özellikle bunlar dijital platformlarla ilgili olabilir. Tutulmada Kaus Medius sabit yıldızı da etkin olacak, bu yıldız taç giyme törenleri (belki bir yerlerde yöneticiler veya krallar değişir) ağaç dikme, doğal afetlerde artış ve özellikle depremlerde, siyasi çatışmaların hız kazanması demektir.

İş dünyasından önemli isimler ya da Oğlak burcunun sembolize ettiği konularda kayıplar söz konusu olabilir. Ya da önemli kurumsal marka sahipleri ile ilgili olabilir. Bir çok köklü isim yapmış olan firma, yeni sert kurallar ve düzenlemeler getirmek zorunda kalacaklardır kendi iş düzenlerinde. İş ve işçi bulma kurumlarının iş yükleri daha çok artacak, daha verimli çalışma yollarına doğru gelişme yaşayacaklardır. Bu dönem özellikle kariyer siteleri, devletler iş bulma imkanları konusunda daha çok çalışacaklardır. Belki de daha az eğlence daha çok çalışma, üretme ve ekonomiye katkı sağlayacak düzenlemelere gidilecektir. Pek tabii bu dönem, eğlence yerlerinin azalması, kapatılması çok da beklenen bir durumdur. Tarihi eserler, müzeler, tarihi yerlerin önemi çok daha artarken, eskiye ait kültürlerin, geleneklerin ve göreneklerin yeniden canlandırılması adına adımlar atılabilir. Tabii bu dönem özellikle tarihi eser kaçaklığında gözle görülür artışlar da söz konusu olabilir. Müzelerin, tarihi yerlerin güvenliklerinin daha da dikkat edilmesinde fayda var. Bu dönem yeni önemli müzeler açılabilir. Yeni önemli arkeolojik kazılarda tarihi değiştirecek yazıtlar, kitabeler bulunabilir.

Dünya üzerinde ekonomik olarak zorlukların, kısıtlamaların büyümesi, ekonomik durağanlık söz konusu olabilir. Jüpiter’in temsil ettiği, ahlak, hak, etik değerler, inançlar ile ilgili konularda ciddi kirlenmeler gözlemleyebiliriz. Dünya üzerinde hızla yükselen bir otoriter tavırlar görebiliriz yöneticilerde ve bu konu aşırılıklarla birleşebilir. Ekonomik anlamda büyük güç savaşları, ekonominin ve parasal gücün el değiştirdiği, ekonomik büyük skandalların da ortaya çıkacağı bir zaman dilimine doğru gidiyor olabiliriz.

TÜRKİYE ÜZERİNDE İNCELENDİĞİNDE İSE;

Tutulma, Türkiye'nin 7. evinde gerçekleşecek. Uluslar arası anlaşmalar, sözleşmeler, uluslar arası ilişkiler, diplomatik ilişkiler bu tutulmanın ilgileneceği konular içinde olacak. Bu konularda önemli adımlar atılabilir. Yeni ticari ilişkiler kurulabilir, yeni para-ticari anlaşmalar yapılabilir. Diplomatik olarak daha ılıman ilişkiler kurabiliriz önümüzdeki üç aylık süreçte. Uluslar arası hukuku ilgilendiren davalar söz konusu olabilir. Askeri sistemde, orduda yapılanmalar da söz konusu olabilir. Üç aylık süreçte parlamento, kabine, bakanlıklarda da aynı şekilde sürpriz değişimler olabilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner