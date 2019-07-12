Oğlak burcunda Plütonik parçalı Ay Tutulması

Yaz ayının ikinci Ay Tutulması olan Oğlak burcundaki Plütonik Parçalı Ay Tutulmasına günler kaldı. 16 Temmuz'da meydana gelecek olan tutulma büyük bir öneme sahip ve etki süresi genel olarak meydana geldiği an itibari ile +/- 15 gündür. Bu tutulma bireysel olarak ne gibi etkilere gebe? Tutulmada dünya ve Türkiye nasıl etkilenecek? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

Yaz ayının ikinci Ay Tutulması olan Oğlak burcundaki Plütonik Parçalı Ay Tutulmasına günler kaldı. 16 Temmuz’da meydana gelecek olan tutulma büyük bir öneme sahip. Tutulmaların etki süreleri genel olarak meydana geldiği an itibari ile +/- 15 gündür. Bu tabii ilk en güçlü etkilerin ortaya çıkış zamanıdır, ama meydana geldiği gün itibari ile 3 aya kadar yayılır. Şu an eni konu bu tutulmanın etkisi içine girdik diyebiliriz.

Şimdi bu tutulma neden önemli biraz bundan bahsedelim. Tutulma parçalı Ay Tutulması. Bu tutulmanın başrol oyuncusu PLÜTON ve akabinde ise SATÜRN. Tutulma Oğlak burcunun 3. dekanında gerçekleşecek. Ve daha da önemlisi tutulma zamanı ise iletişim gezegeni olan Merkür Retro! Şimdi bu tutulma zamanı ne gibi durumlar olabilir inceleyim. Hem bireysel yaşamlarımızda hem Türkiye hem de dünya gündeminde…

BİREYSEL ETKİLER

Öncelikle Oğlak burcunda bir tutulma olacağından dolayı hayatımızı daha çok oğlak burcunun sembolize ettiği temel kavramlar yönetecek demektir. Peki nedir bunlar? Oğlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma, yalnızlık, cimrilik, katı olmak gibi temaları da içermektedir. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetmektedir. Tutulma da Satürn ve Plüton baş rol oynayacaktır. Bireysel olarak baktığımızda bu 2 gezegene, Satürn disiplin, kısıtlama, sorumluluk, deneyim, sınavlarla ilgili iken Plüton ise güç kazanmak- yok etmek ve yeni bir sistem, düzen kurmakla ilgilidir. Demek ki bu tutulma zamanı, aslında yeni bir iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinli çalışmak, kendimize çeki düzen vermemiz gereken konularda gerekli adımlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek, iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç olabileceğini düşünmek pek de yanlış olmaz. Fakat Merkür geri harekette olduğu için tüm iş ile ilgili yeni başlangıçları aslında 2 Ağustos’tan sonraya bırakmakta fayda var. Zira Merkür'ün geri harekette olduğu zamanlarda yeni bir şeylere başlamak pek faydalı olmaz, uzun soluklu olmayabilir ya da umut edilen performans ortaya çıkmayabilir.

Bireysel anlamda bu tutulma döneminde daha çok iş odaklı harekete geçebilir, projeler üretebilir, şirket kurabilir, iş hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyonlar almak için çok ama çok uygundur. İş değiştirmek, iş yapış şeklinde değişimlere gitmek için de güzel bir dönem. Ama dediğim gibi 2 Ağustos’tan sonra harekete geçilmesinde fayda var. Tutulma sürecinde sorumluluklarımız artabilir, sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışmamız gerekebilir. İş ve kariyer ile ilgili konular çok daha ön planda olacaktır. İş hayatımıza ilişkin gelişmeler yaşayabiliriz. Bir takım olaylara karşı daha ciddi, kuralcı ve mesafeli yaklaşabiliriz. Duygularımız ikinci planda kalacaktır. Duygusal meseleleri halletmek, masaya yatırmak için pek uygun bir dönem değil. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Sosyal olmak yerine daha yalnız kalmaya meyilli olabiliriz. Görevlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabilir, hatta bu süreçte fazla iş kolik olabiliriz.

GEZEGEN KONTAKLARI

İşin içinde Plüton ve Satürn gibi 2 baba planet olduğundan dolayı, hayatımıza bir çeki düzen vermek, yürümeyen, aksaklık yaratan konulara yol vermek, hayatımızda değişimlere açık olmak, yeni düzen ve sistemlere geçmek içinde uygun bir dönemde olacağız. Bu dönem aklımıza, başımıza gelen olaylar hayatımızı büyük ölçüde yıkıp yeni bir sisteme geçme zamanı olacak. Bu geçiş hepimize güç kazandıracak. Zaman zaman çok zorlu kararlar almak zorunda kalabiliriz, belki de bu moda geçmek için. Biten bir şeyler için artık daha fazla çabalama zamanı değil, hayatınızda biten her ne varsa yüzleşme ve veda etme zamanı.

Tutulma da Plüton ile karşı karşıyayız, bu gezegen güçte verir aynı zamanda! Fakat buradaki gücü yanlış kullanmamak gerek. Konu Oğlak olunca, para ve statü gücünden bahsetmek gerek. Yaklaşan değişime direnmeyenler hem ekonomik hem de statü anlamında güçlenecekler ama bazılarımızda bir güç sınavına gireceğiz. Elimizdeki sosyal gücü, ekonomik gücü nasıl kullandığımız da önem kazanacak. İstifalar daha fazla artabilir. Mevcutta yaptığınız işlere karşı tahammülünüz azalabilir, iş değiştirmeyi belki istifa etmeyi düşünebilirsiniz. Eğer bunu akıllı bir strateji ile yürütebileceğinizi düşünüyorsanız yapın tabii ki. Ama güç oyunları ve güç savaşları içine girmemekte fayda var. Ve Satürn’ü unutmamak gerek. Satürn sayesinde sorumluluklarımızın farkına varmak, kendimize kurallar koymak, disipline girmek önemli olacaktır. Satürn'ün olduğu alanda sevimsiz bir hava hakimdir, mecburiyetler vardır çünkü. Bir takım sorumlulukları biz istemesek bile almak zorunda kalırız, ihale bize kalır çünkü. Zaman yönetimi, iş dünyası, kariyer, parasal konularla ilgili zaman kendimizi sıkışmış, daralmış, sınavdaymış gibi hissedebiliriz adeta. Ama bir o kadar da büyüdüğümüz ve olgunlaştığımız noktalarda da hep Satürn'ün parmağı vardır. Bu yüzden bu tutulma ile hepimiz bir basamak daha büyüyeceğiz, meydana gelecek olan deneyimler ve alacağımız sorumluluklarla. Üzerimizde her zamankinden çok daha fazla baskı hissedebiliriz. Ya da iş ve para konularında bir takım manipülasyonlar içine çekilebiliriz, aman dikkat edin bir oyuna gelmeyin.

SAĞLIK OLARAK

Sağlıkla ilgili kemikler, dişler, cilt, deri hassas olabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Cilt, tırnak bakımı yaptırmak, dişler için kontrolden geçmek için ideal zamanlardır. Bu dönem tuz vücudumuzda daha çok zarar verir, kullandığımız tuz miktarına da dikkat etmeliyiz. Keza kemik ölçümü yaptırmak, diş tedavisine başlamak veya diş için kontrollere gitmek için de gayet uygundur arkadaşlar. 24 derecede olduğu için eklemlere işaret etmekte. Vücudun eklemleri, kıkırdak dokularının hassaslaşabileceğini göstermekte. Özellikle dizlerinize çok fazla yük bindirmemeye özen gösterin. Antrenmansız koşular, uzun yürüyüşler zarar verebilir. Dizlerinize ve eklemlerinize, dişlerinize, cildinize iyileştirmek için yapılabilecek her türlü müdahale 2 kat yarar sağlayabilir. Yine omurganıza, dikkat etmelisiniz, omurgaya zarar verecek hareketlerden kaçınmalısınız.

AŞK VE İLİŞKİLER

Bu dönem ilişkilerin duygusal ihtiyaçlarından çok fiziksel, maddi ihtiyaçları ön plana çıkar. Duygularımızı göstermekte zorlanabileceğimiz için karşımızdaki kişiler bizleri biraz daha soğuk olarak algılayabilir. Kontrol mekanizmamız her zamankinden daha güçlü bir şekilde çalışabilir. Duygular bu kadar geri planda iken melankoliye daha elverişli olabiliriz. İlişkilerdeki olası sorunlar duygulardan uzak, soğuk, katı gerçeklerle yüzleşerek rayına oturur veya biter. Yeni ilişkiler başlatmak açısından da keyifli bir süreç olmayabilir, zira Merkür'ün geri harekette olduğundan ilişkiler uzun soluklu olamayabilir.

Bireysel etkilerinden sonra sıra geldi dünya ve Türkiye gündemine…

DÜNYA ÜZERİNDE

Oğlak burcu dünya astrolojisine göre hükümetler, inşaat sektörü, düzen ve sistem kurmak, toplumsal prestij, yaptırım gücünü elinde tutan kişiler, yargıçlar, iktidar partisi, genelkurmay başkanı, komutanlar, mühendisler, anıtlar müzeler, tarihi eser yerler, tarihi eserler, eski yapılar, eski binalar, köklü kurumsal firmalar sembolizmi arasında yer alır. Plüton'nun sembolize ettiği konular dünya astrolojisinde ölüm, yıkım, yeniden doğuş, yer altı, ölüler, mezarlıklar, değişim, dönüşüm, ya hep ya hiç, lanet, acımasızlık, depremler, felaketler, kitlesel ölümler, karanlık yön, büyük güç, küllerinden yeniden doğma, tecavüz, taciz, derin devlet, satanizm, gizli olan yerler, dedektifler, psikologlar, arkeologlar, zorba kişiler, anarşist, mafya, sınır tanımamazlık, çok büyük güç, baskı demektir. Satürn ise dünya astrolojisine göre yöneticiler, liderler, muhafazakarlık, kurallar, ekonomi, iş dünyası, inşaat sektörü, yaşlı insanlar, ölümler, hayatı tehdit eden salgınlar, çiftçiler, tarımla ilgilenen kişiler, madenler ile sembolize edilir.

Şimdi elimizdeki bu 3 parametre ile nasıl olaylar meydana gelebilir bakalım.Öncelikle dünya üzerinde muhafazakarlığın daha da güçleneceği bir süreç bekliyor bizleri. Ekonomik göstergeler çok ferah değil, özellikle dünya üzerinde ekonomik modellerin, düzenin değişmeye başlayacağını düşünebiliriz. Bankacılık sistemi, para yönetimi, iş dünyasına ilişkin önemli sınavların verilebileceği bir süreç. Ekonomik anlamda bir nevi tasarruf dönemi bekliyor bizleri. Resesyon söz konusu olabilir. Tutulma civarında dolar ve euroda manipülasyonlar, hızlı yükselişler söz konusu olabilir. İnşaat sektörü ile ilgili yeni bir kriz dalgası söz konusu olabilir. Ekonominin en belirsiz olduğu, yatırımcının kafasının karışacağı bir dönem. Stratejik ve dikkatli olunması gereken bir süreç. Fakat bu sefer, iş dünyasından önemli isimler ya da Oğlak burcunun sembolize ettiği konularda kayıplar söz konusu olabilir. Ya da önemli kurumsal marka sahipleri ile ilgili olabilir. Bu dönem haksız kazançları olan, büyük köklü firmaların el değiştirdiğine, ekonomiyi elinde tutan firmaların eskisi kadarda güçlü kalamadıklarına da şahit olabilir. İş hayatındaki köklü firmaların tam bir sınav zamanı başlıyor aslında. Firmalarda küçülmeler, toplu işten çıkarmalar da söz konusu olabilecektir. Bir çok köklü isim yapmış olan firma, yeni sert kurallar ve düzenlemeler getirmek zorunda kalacaklardır kendi iş düzenlerinde. Fakat diğer yandan tam da bu süreçte yaşlılar yurdu, bakım evleri ile ilgili konularda da bir takım sıkıntılar, skandal durumları da beraberinde getirecektir. Eğer ki evinizdeki bir yaşlıyı böyle herhangi bir kuruma yerleştirmek gibi bir niyetiniz var ise iyi düşünmeli, ölçmeli ve tartmalısınız bana sorarsanız. Belki de daha az eğlence daha çok çalışma, üretme ve ekonomiye katkı sağlayacak düzenlemelere gidilecektir. Pek tabi bu dönem, eğlence yerlerinin azalması, kapatılması çok da beklenen bir durumdur.

Ülkeler arası ekonomik yaptırımlar, güç oyunları da ne yazık ki giderek artacaktır. Ambargolar, ülkelerin birbirlerine ekonomik açıdan meydan okumalarına şahit olabiliriz. Bu dönem bir çok ülkede işe yaramaz, ortalığı karıştıran, düzen bozan, dolandırıcı yöneticiler mevkilerini kaybedecektir. Ya da bu süreçte yöneticilere karşı suikast girişimleri de olabilir. Suikastlarla dünya çalkalanabilir. Bazı devletlerin yıkımına neden olurken diğer yandan yeni devletlerin kurulmasına da yardımcı olacaktır. Keza bazı eyaletlerde aynı şekilde bağımsızlıklarını ilan edebilirler. Ve dünya üzerinde bazı ülkelere askeri diktatörlük söz konusu olabilir. Diktatör veya muhafazakar liderlerin dünya sahnesinde güç kazanacağı bir dönem. Soğuk savaş rüzgarları esebilir. Tarihi eserler, müzeler, tarihi yerlerin önemli çok daha artarken, eskiye ait kültürlerin ve geleneklerin, göreneklerin yeniden canlandırılması adına adımlar atılabilir. Tabii bu dönem özellikle tarihi eser kaçaklığında gözle görülür artışlarda söz konusu olabilir. Müzelerin, tarihi yerlerin güvenliklerinin daha da dikkat edilmesinde fayda var. Bu dönem yeni önemli müzeler açılabilir. Yeni önemli arkeolojik kazılarda tarihi değiştirecek yazıtlar, kitabeler..vb bulunabilir.

Sönmüş veya yarı sönmüş volkanik dağlar yeniden aktif hale gelebilir, maden ocakları ile ilgili zorlu durumlar söz konusu olabilir, depremlerin sayıları bu dönem artabilir. Nükleer konularla ilgili can sıkıcı durumlar meydana gelebilir. Tabi tutulma içinde hem Satürn hem de Plüton olduğu için, yaşlı sanatçıların vefatları da söz konusu olabilir. Tutulma Oğlak burcunun 3. dekanında meydana gelecek. Dünya astrolojisine göre kralın ölümü ya da ülkelerde isyanlara işarettir.

TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Tutulma Türkiye'nin 7. evinde gerçekleşecek. Uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler, uluslararası ilişkiler, diplomatik ilişkiler bu tutulmanın ilgileneceği konular içinde olacak. Bu konularda önemli adımlar atılabilir. Özellikle Türkiye'nin sınır komşuları ile ilgili ilişkilerde gerginlikler meydana gelebilir. Terör olaylarında artışlar olabilir. Ünlülerle ilgili önemli boşanma haberler gündeme gelebilir. Kaçakçılar, suçlular, hatta kaçak suçlularla ilgili çok fazla haberler okuyabiliriz. İş ve işçi bulma kurumlarının iş yükleri çok daha artacak, daha verimli çalışma yollarına doğru gelişme yaşayacaklardır. Bu dönem özellikle kariyer siteleri, devletler iş bulma imkanları konusunda daha çok çalışacaklardır. Bankalara yeni düzenlemeler, faiz oranları, kart kullanımları…vs her şekilde bankalarda da ciddi denetimler, düzenlemeler ve yeni kurallar gelecektir. Ya da belki de işsizlik maaşları üzerinden de tasarrufa gidilebilir kim bilir? Ya da askeri, ordu, polis harcamalarında da yapılabilir bu tasarruflar. Yerli mallarına karşı ilginin artması için de çalışmalar yapılabilir.

Genelkurmay başkanları, komutanlar değişmeye başlarken, ordu içinde önemli yapılanmaların olacağı bir süreç bizleri bekliyor. Ordunun daha da güçlenmesi adına özellikle yatırımlar yapılabilir. Askerlik süreleri, askerlik biçimleri ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilecektir. Diplomatik ilişkilerin aslında büyük bir ciddiyetle yeniden gözden geçirilmesi gereken bir zaman dilimindeyiz. Ekonomik olarak da, büyük ve riskli yatırımlar için pek de uygun bir zaman diliminde olunmadığına işaret etmekte. Ekonomik olarak koşullarında stres yaratıcı olduğunu, özellikle bu stresin diplomatik ilişkiler ile ilgili olabileceğini göstermekte. Bu dönem özellikle ekonomik hayal kırıklıkları oluşabilir veya verilen sözler ve vadedilenler edildiği gibi gerçekleşmeyebilir. Demek ki bu alanda güç kazanmak için kolları sıvarken diğer yandan açık düşmanlıklarla da açık olacağımız bir dönem olacak. Bunların yanı sıra yeni güçlü ekonomik bağlantılar, anlaşmalarda söz konusu olabilecektir.

Tutulma Türkiye haritasında Jüpiter ile kontak kuracak. Jüpiter ile kuracağı olumlu kontak, ekonomik ufak nefes alma alanlarının açılabileceğine işaret etmekte. Bunun yanı sıra spor veya sanat alanında uluslararası alanda başarılarda aynı şekilde güzel gelişmeler söz konusu. Çocuklarla ilgili kanunen bir takım yeni düzenlemeler gelebilir.