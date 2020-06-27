Oğlak burcundaki Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

5 Temmuz'da Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Birçok konuda sonlanmalar yaşayacağımız bir dönem olacak. Hedeflediğimiz değişimler için artık harekete geçme gücü bulacağımız ve Haziran sonundaki Güneş Tutulmasında hayatımızda yer alan bazı temaların kapanışı niteliğinde bir Ay Tutulması olacak. Peki bu Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Oğlak burcunda meydana gelecek olan bu Ay Tutulması, duygusal anlamda stresli olabileceğimiz bir zamana işaret ediyor. Ay zorlandığı Oğlak burcunda yer alıyor, bu durum hele tutulma enerjisi altında kendimizi daha karamsar ciddi ve sorumluluklardan bunalmış bir ruh halinde hissetmemize yol açabilir.

Tutulmanın yöneticisi Satürn'ün Oğlak burcunun son derecesinde yer alması ve geri harekette bulunması nedeniyle çalışma hayatı içerisinde olan kişiler için kariyer konularında bir takım kararlar almak ve mesleki olarak yeniden yapılanma süreci söz konusu olabilir. Var olan işimizde yeni bir uzmanlık elde etmek, kendimizi mesleki konularda tamamlamak, terfi almak için çaba harcamak, beklediğimiz bir iş değişimi için harekete geçme kararı almak gibi konular hayatımızda ön planda olacaktır. Hepimiz için bütçe yapmak, ayağını yorganına göre uzatmak, maddi sıkıntılar varsa bununla ilgili gelecek planları yapma gerekliliği hissedilecek. Oğlak burcu, düzeni kurmak ve sürdürmek, kalıcı kılmak ve kontrol etmekle alakalı bir burç olduğu için her birimiz hayatımızın bir alanında sağlam temeller atmak, yüklendiğimiz sorumlulukları iyi taşımak ve ev aile kariyer hedeflerimize gerçekçi bir bakış açısı ile bakmak için çaba harcayacağız. Ailemiz, evimiz, çocuklarımız, anne babamız ile ilgilenmek ve sorunları çözmek için sorumluluk alacağız. Haziran sonunda yer alan Yengeç burcundaki Güneş Tutulmasında hayatımızda yer alan benzer temaların bir kapanışı niteliğinde olacak bir Ay Tutulması olacak.

Koç: Bu tutulma ile hayatınızda kariyerinize ilişkin önemli adımlar atacağınız bir zaman olacak. Tutulma ile birlikte, iş hayatında daha dikkat çekici bir noktada olabileceksiniz. Kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanız konusunda oldukça destekleyici olabilecektir. Yaşam hedefleriniz ve kariyeriniz ile ilgili değişim, dönüşüm zamanı bekliyor sizi. Devamı…

Boğa: Yurt dışı, eğitim, yabancılarla ilgili konularda güzel destekler alabilir, bu konularda ilginç projelerde yer alabilirsiniz. Ya da yurt dışı kariyer fırsatı elde edebilir, ülke değiştirebilirsiniz. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var. Devamı…

İkizler: 8. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım-satım işleri ile ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yalnız bu alanlarda ciddi krizleri yönetmeniz de gerebilir. Devamı…

Yengeç: Bu tutulma ile birlikte ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar bölümünde gerçekleşecek olan bu tutulma, bir takım sonlanmaları, bitişleri işaret ediyor. Bu saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili tamam mı devam mı sorusunun cevabını arayabilirsiniz bu tutulma ile birlikte. Devamı…

Aslan: Eğer iş arayışınız varsa sürpriz ve beklenmedik bir şekilde işe başlayabilirsiniz. Eğer kafanızda kendi iş yerinizi açmak gibi bir planınız var ise tutulma ile birlikte harekete geçebilirsiniz. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var. Devamı…

Başak: Bu tutulma zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Uranüs'ün desteği ile yurt dışı, uluslararası işler, yabancılar, seyahatler, eğitim, sınav ile ilgili konularda olumlu sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Ev almak için kredi araştırmasına girebilirsiniz ve güzel cevaplar alabilirsiniz. Fakat bu tutulmada Merkür, Yengeç burcunda geri harekette olacağı için ev konularında çok da ani kararlar vermemelisiniz. Merkür'ün geri hareketi sona erdikten sonra yani 15 Temmuz’dan sonra ev ile ilgili yeni bir şeylere başlamak, harekete geçmek çok daha makul olacaktır. Devamı…

Akrep: Zihniniz oldukça işlek, yeni projeler ve fikirlerin peşinde koşabileceğiniz zamanlar olabilir. Yeni bir web sitesi, yayıncılıkla ilgili adımlar, yeni bir eğitim. Bilgi, eğitim, iletişim ile ilgili konularınız gündeminizde olacak. Bu konularda ortaklıklar kurabilir, diğer insanlardan beklenmedik sürpriz destekler alabilirsiniz. Devamı…

Yay: Kazançlarınızı artırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun. Bu tutulmada Uranüs'ün desteği sayesinde değişik, sıra dışı yatırım olanakları ile karşılaşabilirsiniz. Sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz bu dönemde. Devamı…

Oğlak: Tutulmaya Uranüs destek olacağı için, özellikle özel hayatınızda, aşk hayatınızda beklenmedik bir hareketlilik söz konusu. Sürpriz bir aşkın kollarında da bulabileceğiniz gibi kendinizi sürpriz bir yatırımın peşinden gidebilir, şansınıza çok güvenebilirsiniz. Bazılarınıza ise sürpriz bir hamilelik haberi gelebilir bu tutulma ile. Devamı…

Kova: Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz ama hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. Devamı…

Balık: 11. evinizde meydana gelecek olacak tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. Devamı…

