Oğlak burcunu 2022’de neler bekliyor?

2022 yılına Yükselen burcunuz üzerinde meydana gelen ve hali hazırda devam eden Venüs retrosuyla başlıyoruz. 30 Ocak’a kadar solunum yollarınıza, bağışıklığınıza dikkat etmeli, bedeninizi yormamalısınız.

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Astrolog Seyran Ataklı



İkili ilişkilerde anlaşmazlık ve gerginlikler yaşayabilirsiniz. Geçmiş aşklardan geri dönüş ve karşılaşmalar meydana gelebilir. Önünüze bakmalı ve geçmişten gelene şans vermemelisiniz. Estetik, güzellik işlemlerinden bu dönemde kaçının. Lüks harcamalar yapmayın ve finansal alanda dikkatli olun.

GELİR-GİDERLERİNİZİ DENGEDE TUTUN

Gökyüzünün başöğretmeni Satürn, Kova burcu yolculuğuna 2022 yılında da devam ederek sizi kariyer ve para konularında sınamaya devam edebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeli, gereksiz masraflardan kaçınmalı, imkân varsa biriktirme yoluna gitmelisiniz. Kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Gereksiz masraflardan kaçınmalısınız.

Yeni maddi kaynaklar yaratabilir, iş tecrübenizi değerlendirebilir, kariyerde değişim yoluna gidebilirsiniz. Beklediğiniz bir para, terfi varsa alabilir, ya da kendi işinizi kurmak için adım atabilir, zaman zaman da zorlanabilirsiniz. Ekim ayında yaşanacak Uranüs – Satürn karesi bu dönemde kariyerde beklenmedik durumları, işten çıkartılma, ani kopuşlar ve para konularında sıkıntıları ortaya çıkartabilir. Yine bu dönem sağlığınıza, ikili ilişkilerinize dikkat edin.



Şans, büyüme gezegeni Jüpiter 11 Mayıs'a kadar Balık burcunda seyahat ederek kardeşler arkadaşlar kuzen ve yakın akraba konularını öne çıkartacak. Kardeşiniz varsa evlenebilir, çocuk sahibi olabilir ya da ortak konularını öne çıkartabilir. Ticari konularda fırsatlar yakalayabilir. Anlaşama sözleşmelere imza atabilirsiniz. Bu dönem sosyalleşecek, iletişiminiz artacaktır. Kısa seyahatlere çıkabilir, yeni yerlere keşfetmek size iyi gelebilir. Yeni eğitimlere başlayabilir, yarım kalmış bir eğitimi tamamlayabilirsiniz.

12 Nisan’da Jüpiter – Neptün kavuşumu önemli! Bu civarda çevrenizle iletişimde aksaklık ve gerginlikler çıkabilir. Ele almak istediğiniz plan ve projelerde aksaklıklar gecikmeler yaşanabilir. Global olarak ekonomik gerileme ortaya çıkacağından kaynaklarınızı doğru değerlendirmeniz gereken bir süreç olacaktır. Bu dönem içe dönebilir, kendinizi çevrenizden soyutlamak isteyebilirsiniz.

11 Mayıs – 28 Ekim tarihleri arasında Jüpiter Koç burcunda olacaktır. Gayrimenkul alabilir, taşınabilir, ev alabilir, satabilir, ev kiralayabilirsiniz. Aile içinde ortak kazanç, bir mirasın çözümlenmesi meydana gelebilir. Aileniz genişleyebilir, evlilik, çocuk kararı alınabilir.



Ay düğümleri Boğa – Akrep aksında yıl genelinde tüm Güneş ve Ay tutulmalarını bu hatta yaşatacak. 5.ve 11. ev alanında gerçekleşecek tutulmalar, size kariyer alanında yeni fırsatlar getirecek. Topluluklar, sunumlar, toplantılar aktifleşecek, yeni hedefler sunacaktır. Yeni tanışmalar meydana gelirken, tanıştığınız kişilerden yardım alabilirsiniz. Yeni bir aşk başlayabilir, anne baba olmaya karar verebilirsiniz. İlişkiniz varsa evliliğe ilerleyebilirsiniz. Çocuklarınızın sorumluluğunu almanız gereken, onların hayatında gelişim ve dönüşümleri deneyimleyeceğiniz bir yıl olacaktır. Hobi ve yetenekler öne çıkabilir, yeni açılımlar yapabilirsiniz.

TANSİYON VE MİDE RAHATSIZLIKLARINA DİKKAT!

Yılı bitirirken, Mars retrosu 29 Ekim 2022 – 13 Ocak 2023 tarihleri arasında İkizler burcunda hem global hem kişisel alanda bazı zorlanmaları meydana getirirken, meslek hayatınız, çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınızla ayrılık ve anlaşmazlıklara dikkat çekecektir. Ani bir kararla işten ayrılmayın. Aşırı öfkeli olabilir, sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Sağlığınıza özen gösterin. Tansiyon, kalp, mide rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.

2022'nin mottosu; yeni bir eğitime başlayabilir, kardeşlerle ilgili konular öne çıkabilir. Maddi konularda zorlanabilirsiniz, paranızı doğru değerlendirin. Sağlığınıza yıl boyu özen gösterin.

Yeni yılın sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.

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