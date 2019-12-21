Oğlak giriş haritası: Kış nasıl geçecek?

Gün dönümleri astroloji için oldukça önemlidir. Fakat her yıl bu geçiş aynı gün ve aynı saate denk gelmiyor. 22 Aralık günü saat 07.17'de Güneş, Oğlak burcuna geçecek. Önümüzdeki üç aylık sürecin detaylarını ve kış dönümü haritasını ünlü astrolog Dinçer Güner hazırladı...

Bugün 21 Aralık, “Kış Solstisi.” Yani aslında resmi olarak kış başlamış oldu. Astrolojik açıdan gün dönümleri çok önemlidir. Çünkü yılı, mevsim başlangıçlarına göre dört çeyreğe ayırırız ve Güneş’in giriş anına göre bir harita oluştururuz.

Koç giriş haritası (ortalama 21 Mart) Yengeç’e (yaz) girdiği anda (ortalama 21 Haziran), Terazi burcuna (sonbahar) girdiği anda ve Güneş’in Oğlak burcuna (ortalama 21 Aralık) girdiği anda (kış) Peki neden ortalama dedim bu girişlere? Çünkü Güneş her sene aynı gün ve saatte bu girişi gerçekleştirmiyor. Bunun nedeni ise dünyanın çevresi kutuplardan basık ve ekvatordan şişkince (Geoit) ve tam bir yuvarlak olmadığından. Güneş’in izlediği yol da tam yuvarlak değil. Bu yüzden aslında mevsim geçiş zamanları her sene aynı güne ve saate denk gelmez. Tıpkı bu sene olduğu gibi. Aslında Güneş Oğlak burcuna 21 Aralık’ta değil 22 Aralık sabaha 07:17’de girecek. Yani Oğlak dönemi 07:17’de başlayacak. Bir başka deyişle bugün doğan çocuklar (2019) Oğlak değil hala Yay burcunda olacak yarın sabah 07:17’ye kadar. Ya da başka bir deyişle kış resmi olarak 22 Aralık’ta başlayacak.

Bu bilgilerden sonra, Güneş’in Oğlak burcuna geçtiği Kış dönümü haritasını incelediğimizde önümüzdeki üç aylık süreci değerlendirebiliyorum. Yarın sabah 07:17’de Güneş Oğlak burcuna geçiği haritada (ki bunlara ingrees harita denir, giriş haritasıdır) gökyüzünde Yay burcu yükselmekte. Üç aylık çeyrekte, Yay burcu yükseldiği için umut dolu olmayı, yeni deneyimlere açık olmayı, hareketli ve seyahatler edebileceğimiz, bir çok yeni bilgi ve disiplinle karşılaşacağımız, bazılarımız yabancılar-yurt dışı ile ilgili işlere daha fazla eğileceği, ticari ilişkiler geliştireceğimiz, hareket halinde olacağımız, kışın kasvetli ve depresif havası yerine daha umut dolu olacağımız bir zaman dilimi geçireceğimize işaret etmekte. En azından niyetimiz bu yönde olacak. Genişlemek ve büyümek isteyeceğimiz, zaman zaman yaşadığımız durumları abartmaya eğilimli olacağımız bir zaman diliminde olacağız.

Yay burcunun yöneticisi gezegeni olan Jüpiter ise haritada Oğlak burcunda parasal konuları, maddi kazançları ve değer duygusunu gösteren 2. evde yer almakta. Ama aynı alanda Satürn, Plüton ve kötü karma olarak bilinen Güney ay düğümü de yer almakta. Bu da bu kış dönümünde rotamızın daha çok parasal konular olacağına işaret etmekte. Fakat bütün kötücüllerin bu alanda olması ve özellikle kayıpları gösteren Güney Ay düğümünde burada olması nedeniyle ekonomik olarak biraz dikkat etmemiz gereken bir kış süreci yaşayabiliriz. Belki daha mantıklı ve akıllıca paramızı idare etmeyi öğreneceğiz ya da yaptığımız işte bir şeyleri bitirip sonlandırıp yeni bir faza, yeni bir döneme ya da yaptığımız işin şeklini değiştireceğimiz bir zaman diliminde olacağız. Her şekilde odak noktamız para-kariyer olacak bu süreçte. Fakat para kazanırken etik ve ahlaki değerlerimize sahip çıkarak, bir bütçe yaparken de hayatı kendimize zehir etmeden yapmanın yollarını bulmaya çalışacağız. Ekonomik olarak kontrollü ve tedbirli bir kış süreci geçirmek hepimizin hayrına olacaktır.

Bu dönem bazılarımız yeni yatırımlara yönelebilir. Fakat bu yatırımların meyveleri, ancak ilkbaharın başlangıcında almaya başlayabilir. Demek ki bu dönem sıkı, düzenli çalışmak ve özellikle kariyer ile ilgili konularda kendimize çeki düzen vermek, hedef koymak, sistemli ve planlı çalışmanın verimini rahat rahat alacağımıza işaret etmekte. Yani kış dönümünde iş, kariyer ve parasal konularda genişlemeyi ve büyümeyi hedefliyorsanız bunun ‘limitli’ ve ‘kontrollü’ bir şekilde olacağını aklınızdan çıkarmayın.

Bu dönem abartı ve israf konusunda da daha dikkatli olacağımız, kısıtlı kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı öğreneceğimiz ve bu konuda da oldukça yaratıcı olacağımız bir süreç olacak hepimiz için. Bu dönem kendi işinizi kurmak gibi bir niyetiniz varsa, bilin ki gecenizi gündüzünüze katarak, çok çalışarak, çok azim göstererek ancak başarıya ulaşabilirsiniz. Tavır ve davranışlarımızda daha muhafazakar ve geleneksel tavırlar söz konusu olabilir. Dünya üzerinde de ekonomik olarak yapılanma, değişim, dönüşüm, bitişler-başlangıçlar, kemerleri sıkma, tedbirlerin artacağını düşünmek yanlış olmaz. Keyifli bir kış süreci geçirmenizi dilerim…

Sevgilerimle…

Dinçer Güner