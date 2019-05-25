Olgun kişilerden etkilenebiliriz

Haftaya Venüs ile Satürn kontağı damgasını vuracak. Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlar üzerine ciddi konuşmalar yapmak için ideal zamanlardır. Sizden yaşça büyük ve daha olgun biri ile diyaloğunuzu güçlendirebilir, ona akıl danışabilir ya da böyle birinden yardım görebilirsiniz. Peki bu etkileşim burçları başka nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Haftaya Venüs ile Satürn kontağı damgasını vuracak. Ciddi, uzun soluklu ilişkiler başlatmak için çok uygun bir zamandır. Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlar üzerine ciddi konuşmalar yapmak için ideal zamanlardır.

Bizden daha yaşlı ve tecrübeli kişilerin fikirlerinden ve tavsiyelerinden faydalanmak isteyebiliriz. İlişkinizin sağlam olması ve güvenebileceğiniz birine sahip olduğunuzu hissetmek sizin için önemlidir. Kalıcılık, ilişkinin güven vermesi ve klasik normlarda var olması size, gözü kör bir aşk yaşamaktan daha önemli gelebilir. Sizden yaşça büyük ve daha olgun biri ile diyaloğunuzu güçlendirebilir, ona akıl danışabilir ya da böyle birinden yardım görebilirsiniz.

Koç: Aşırı idealist davranabilir veya hayatınızla ilgili bir takım kararları alırken gerçekçi olmakta zorlanabilirsiniz. Hassas, alıngan, hayal kırklığına uğramış hissedebilirsiniz. Para anlamında elinizin daha da güçlenmeye başlıyor, yaptığınız işler daha görünür bir hal almaya başlıyor artık! Devamı…

Boğa: Finansal konularda, ödemelerde, kredilerde minik aksaklıklar, hesap hataları, yanlışlıklar ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızla, dostlarınıza karşı aşırı fedakar ve verici davranabilirsiniz. Tüm kişisel girişimlerinizin olumlu sonuçlanacağı, cesaret gerektiren işlerde başarıya ulaşacağınız bir dönemdesiniz. Devamı…



İkizler: İlişkiler ve ortaklıklardan yana biraz sıkıntılı geçebilirsiniz. Haftanın ilk zamanları yanlış anlamalar, aldanmalar, fikir ayrılıkları, hayal kırıklıkları oluşabilir. Gizlilik içinde yürüteceğiniz her türlü başarıya ulaşacaktır. Yapacağınız işleri bir süre kimseyle paylaşmak istemeyebilir, gizlilik içinde yürütebilirsiniz. Devamı…

Yengeç: İş ile ilgili postalarınıza ve gönderilerinize dikkat etmekte yarar var, yanlış bilgiler veya postalar alakasız kişilerin eline geçebilir. Dostlarınız veya arkadaşlarınızla birlikte uzun vadeli bir projeye veya ortaklığa soyunabilirsiniz. Dostlarınıza veya partnerinize karşı görev ve sorumluluklarınız artabilir. Devamı…

Aslan: Özel hayatınızla ilgili kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Bu hafta iş değiştirmeyi düşünüyorsanız veya terfi gibi bir beklentiniz var ise gerçekleşebilir. Kariyerinizle ilgili hedef belirlemek, kendinize çeki düzen vermek, sağlam projelere girmek için oldukça uygun bir hafta! Devamı…



Başak: Bu hafta imza atmak, ortaklık başlatmak için çok uygun bir hafta olmayabilir, genel anlamda yanıltıcı ve hayal kırıklığı yaratabilir, dikkatli olmakta yarar var. Biraz daha bencil olup, sizlere iyi gelen hobilerinize yönelin, kendinize zaman ayırın, kendiniz için daha çok bir şeyler yapabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Bu hafta bilgi hataları, iletişim problemleri oluşabilir. Kendinizi ifade etmekte bir parça zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilir ve hayal kırıklığı gibi durumlar oluşabilir. Geleceğe yönelik hedeflerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak, yeni hedefler belirlemek için oldukça uygun bir hafta. Devamı…

Akrep: Zihnen dalgın olabilir, alıngan ve hassas olabilirsiniz. Yalnız finansal konular ile ilgili yanlış kararlar vermeye daha meyilli olabileceğiniz zamanlar dikkat etmenizde yarar var. Ani ve fevri kararlardan kaçınmak yerinde olacaktır. İmza atmak, ortaklık başlatmak için gayet uygun bir hafta! Devamı…



Yay: Söyledikleriniz, tavırlarınız, davranışlarınız karşınızdaki kişiler tarafından yanlış algılanabilir, eleştirilebilirsiniz. Finansal anlamda kendinize çeki düzen vereceğinize, bütçenizi düzenleyebileceğinize işaret etmektedir. Yeni iş projeleri alabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Özel hayatınızı düzene sokmak, kendinize çeki düzen vermek için oldukça uygun bir hafta. Eğer partneriniz yok ise bu hafta sağlam, kalıcı ilişkiler kurma potansiyeliniz oldukça yüksek olacak. Bu hafta sağlam, kalıcı adımlar atmak, harekete geçmek için çok uygundur. Devamı…

Kova: Finansal konularla ilgili hesap hataları, karışıklıklar, ödemelerde minik sorunlar veya sizin beklediğiniz ödemelerde minik karışıklıklar oluşabilir. Ailenize odaklanabilir, evinizde, aile içinde düzeltmek, organize etmek istediğiniz konulara el atabilirsiniz. Devamı…

Balık: İş ve mesleki konularda özellikle yavaş ve sakin davranmakta yarar var. Kandırılmayın, kendinizi güvence altına almadan ya da net bir şekilde güvenmeden girişimlerde bulunmayın. Bu hafta biraz sosyal yaşantınızı gözden geçirme, düzene sokma, gereksiz kişileri ayıklama zamanı olabilir. Devamı…

