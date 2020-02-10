Oscar Ödülleri’ne astrolojik bakış

Akademi Ödülleri, dün gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlü astrolog Dinçer Güner, kazanan 4 ismin haritalarını ayrıntılarıyla inceleyerek, gökyüzü hareketlerinin oyuncuların kariyerlerine olan etkilerini yazdı...

Merhaba Herkese;

92. Akademi Ödülleri (Oscar) için heyecanlı bekleyişin sonuna gelindi. Amerika’nın Los Angeles kentinde bulunan Dolby Tiyatrosu’nda yapılan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise son zamanların en çok konuşulan filmlerinden Joker’e gitti ve Joaquin Phoenix ödülünü aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Judy filmi ile Renée Zellweger’e gitti. Zellweger Oscar heykelciğini ikinci kez kaldırdı. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü ise Brad Pitt ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü ise Marriage Story filmindeki rolüyle Laura Dern aldı.

Tabii ki bir astrolog olarak soracağım ilk soru, onca aday varken neden bu 4 isim aldı ödülleri? Benim aradığım daha çok astrolojik benzerlikler ve istatistiki çalışma… Astrolojide ödüller dediğimiz vakit aklımıza gelmesi gereken 11. ev ve 2. evdir. Elbette Arap noktalarından kazanç noktası ve şans noktası da oldukça önemlidir. Ve büyük fırsatlar ve şanslara işaret eden Jüpiter gezegenini unutmamak gerekiyor. Bu 4 oyuncu arkadaşın doğum haritalarını internetten araştırarak buldum ve gerçekten de yukarıda bahsettiğim astrolojik göstergeler var mı yok mu merak ettim inceledim.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü alan Joaquin Phoenix;

Burcu Akrep, yükselen burcu ise Başak. Joaquin'in haritasında bu sene yılın başındaki Yengeç burcunda gerçekleşen Ay Tutulması, 11. ödüller evinde gerçekleşmiş ve eş zamanlı olarak fırsatlar gezegeni Jüpiter de bu sene 5. evinden geçiyor. 5. ev küçük şanslar, eğlence, sahne, mutluluk evidir. Ve daha da önemlisi Joaquin, yarı Satürn döngüsü dediğimiz astrolojik olarak önemli bir süreç yaşıyor. Yarı Satürn dönemleri, hayatın bize çalıştıysak kazandıran, çalışmadıysak büyük hüsran ve zararla ortaya çıkan dönemlerdir. Demek ki Joaquin bu rol ve film için oldukça çalışmış. Eminim ki çalışma şartları ve hazırlık süreci Joaquin hiç kolay geçmedi. Zira Satürn'ün olduğu yerde başarı ancak tırnaklarla kazıyarak gelir…

En İyi Kadın Oyuncu ise Renée Zellweger;

Burcu Boğa, yükselen burcu ise Joaquin gibi Başak. Aynı şekilde Ocak ayına Yengeç burcundaki tutulma Renée’nin 11. evinde meydana gelmişti ve şu an eş zamanlı olarak 5. evinden Jüpiter desteği alıyor. Yükselen Başak burçlarına adeta yaramış bu Oscar. Ödülü aldığı anda gökyüzünde Aslan burcunda da Dolunay vardı 20. derecede. Renée’nin doğum haritasında Ay burcu Aslan ve yine 11. evinde olduğunu söylemem gerek.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü ise Brad Pitt aldı.

Brad Pitt’in burcu Yay, yükselen burcu da Yay. Brad Pitt'in doğum haritasında ise fırsatlar gezegeni Jüpiter 2. evinden geçmekte, yani kazanç evinden. 2. ev, 11. ev kadar güçlü olmadığından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı diyebiliriz. Ve Brad’in haritasında Merkür'ü, Venüs'ü ve Ay burcu da Oğlak ve 2. kazanan evinde. Fırsatlar gezegeni Jüpiter, ödülü aldığı sırada tam da bu 3 gezegenin üstünden geçiyordu. O almasaydı da ben mi alsaydım ödülü :) Ki bu gezegenlerden özellikle Merkür, Brad'in kariyer göstergesi.

Son olarak En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü ise Laura Dern aldı.

Burcu Kova yükseleni de Balık kendisinin. 11. evi Oğlak burcu ve buradan fırsatlar gezegeni Jüpiter geçerken aldı ödülünü. Daha önemlisi Ocak ayında meydana gelen Ay Tutulması da Laura'nın 5. evinde yer alan Jüpiter'in tam da üstünde gerçekleşmiş. Ki Jüpiter de Laura'nın önemli bir kariyer ve başarı göstergesi.

Oscar ödüllerine astrolojik bir bakış açısı yakalamaya çalıştık ve ödüller için özellikle 11. evin ve de 2. evin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Beni takip edenler bilirler her sene Eurovision'da kimin kazanacağını da hep bu yolla bilmişimdir. Bakalım bu sene içinde Eurovision'a özel bir çalışma yine yaparım belki. Hatta belki seneye Oscar için bile özel bir çalışma yapabilirim…

Sevgiler…

Dinçer Güner

