Özel hayatta gerginlikler kapıda

Hafta boyunca Venüs ile Neptün'ün, Mars ile sert kontağı her türlü ilişkide gerginliklere sebep olacak. Hormonların kontrolü ele alacağı bu hafta biraz zor geçebilir. Diğer yandan yardımlaşma, maneviyat ve merhamet duygularının güçleneceği günlerde bu sert gezegen etkileşimlerinin diğer etkileri neler olacak? İşte yanıtı...

Hafta boyunca aşkı, sevgiyi, özel hayatı sembolize eden Venüs ile Neptün romantik hayaller peşinde koşmamıza neden olacak iken diğer yanda stresli ve gergin Mars ile de sert kontakta olacak. İlişkiye duyulan ihtiyaç ve romantizmin artmaya başladığı bir dönemdeyiz. Daha fazla ruhsal bağlantılar arayışında olabiliriz. Spiritüel tesadüflere çok daha fazla anlamlar yükleyebiliriz. Ya da bir ilişkinin sert ve soğuk gerçeklerini kabul etmezseniz ve hayal dünyasında yaşamaya devam ederseniz bu ciddi bir hayal kırıklığı ile yüzleşeceğimize işaret eder. Tembellik ve hayal kurma ihtiyacının artacağı bu günlerde çalışmak için yeteri kadar kendimizi motive edemeyebiliriz. Kendinize ayırabileceğiniz boş zamanlarınız varsa eğer yaratıcı bir hobiyle kendinizi şımartmak veya bir film ya da en sevdiğiniz müzikle dinlenmek için mükemmel zamanlar. Güzellik ve estetikle ilgili konulara doğal olarak çekilebilir, gergin ve stresli durumlardan uzak durmaya çalışırız. Merhamet, yardımlaşma ve manevi temaların güçleneceği zamanlardan da geçiyoruz.

Diğer yanda Venüs ile Mars arasındaki gergin durum da ilişkilerdeki gerginlik ve stres düzeyini arttırıcıdır. Anlık geçici hevesler, anlık cinsel ihtiyaçların peşine düşme anlık tutkular işin içine girer ve tamamen hormonlarımızın kontrolü altında oluruz. Ne yazık ki kalıcı ilişkiler kurmak pek mümkün gözükmüyor. Cinsel anlamda tedbirli olmaya özen göstermelisiniz. Bu aralar sevgi daha çok seks ile ifade edilir ve arzu edilen cinsellik yaşanamadığı takdirde öfke krizleri görülebilir. Barışma ve uzlaşı sağlamak bu aralar kolay olmayabilir. Fiziksel gerginliğinizi sporla atmaya çalışabiliriz, en azından rahatlamak için. Bu enerjiyi heykel ya da dans gibi yaratıcı çalışmalara da yönlendirebilirsiniz.

İşin içinde Mars da olduğundan dolayı, ilişkilerde skandallar, aldatma-aldanma gibi durumlar sıkça göze çarpabilir. Geçmişe ait olumsuz duygularla baş etmek durumunda kalabilirsiniz. Şüpheli ve paranoyak, kıskanç veya haklı olma eğilimi de söz konusu. Öte yandan, dedikodu, skandal, iftira veya aldatmanın kurbanı olabilirsiniz. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere karşı dikkatli olun. Herhangi yeni bir iş ve proje üstlenmeyin, mevcut işlerinizi halletmeye bakın. Bağışıklık sisteminiz düşük olabilir, güçlendirecek destekler almanızda fayda var. Psikolojik düzeyde korkularınızın sizi ele geçirmesine izin vermemeniz hayrınıza olur. Sanatsal her türlü girişim için başarılıdır, albüm çıkarmak, oyun sahnelemek, sinema filmi çekmek, şarkı sözü yazmak gibi.

Sevgiler…

Dinçer Güner