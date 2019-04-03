Özgürlük için harekete geçin!

5 Nisan günü Koç burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay'a Satürn zorlu bir görünüm yaparken, ALPHERATZ sabit yıldızı da başrol oynayacak. Peki bu Yeni Ay'da burçlar bireysel olarak, sağlık olarak nasıl etkilenecekler? İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

5 Nisan sabaha karşı Koç burcunun 15. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’a Satürn zorlu bir görünüm yaparken, ALPHERATZ sabit yıldızı da başrol oynayacak. Şimdi bu Yeni Ay ve etkilerinden detaylıca bahsedelim…

BİREYSEL ETKİLER

Bu Yeni Ay bir amaç belirleyip o amaç uğruna planlar yapıp adımlar atmak için çok idealdir. İyimser, hevesli, coşkulu ve hayatımızda yeni bir takım başlangıçlar yapmak için uygun zamanlardır. Lider özelliklerimizi daha fazla ortaya koymak isteyebilir, bir takım konular için öncülük etmek isteyebiliriz. Aceleci, panik ve aşırı heyecanlı olabiliriz. Sabır mekanizmamız biraz sekteye uğrayabilir. Öfkemizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Yeni şeyler denemeye, hayatımıza yenilikler katmak isteyebiliriz. Koyacağımız hedeflere çok rahat bir şekilde ulaşabileceğimize işarettir. Ama unutmayın hedef koymak burada kilit cümle… Hedefiniz var ise sırtınız yere gelmez. Yeni bireysel girişimlerinizin sonuçlarını olumlu bir şekilde toplayabileceksiniz, yeni başlangıçlar, iş girişimleri, bireysel olarak yapacağınız her türlü aktivite için geçerlidir. Varsa çocuklarımızın sorunları ile yakından ilgilenmek, onların ihtiyaçlarını tespit etmek, çocuklarımızın veya bakmakla yükümlü olduğumuz çocuklarla ilgili gelecek planları yapmak için de harika bir dönem. Özgürleşme, daha rahat hareket etme isteğimiz daha da artabilir, yeni fikirlere ve girişimlere açık oluruz.

SAĞLIK OLARAK

Sağlığımızla ilgili özellikle baş bölgesinde bulunan organlar hassas olabilir. Baş ağrıları ve kronik migreni olanlar bu Yeni Ay zamanı migrenleri daha çok azabilir. Özellikle tansiyon problemi olanlar biraz daha dikkat etmelerinde fayda var. Bunun yanı sıra dil ve kulaklar da hassaslaşabilir. Panik atak gibi sorunlar oluşabilir. Yeni Ay 15. derecede olacağından dolayı boyun sapı, boyun ağrıları nüksedebilir. Boyun fıtıkları olanların ekstra dikkat etmelerinde fayda var. Yeni Ay’a Satürn sert bir kontak kuracağından dolayı dişler, kemikler, cilt, diz kapakları, eklemler hassaslaşabilir.

DİĞER ETKİLER

Bu Yeni Ay’a Satürn sert bir kontak kuracak. Kariyerle ilgili konularda problemler, gecikmeler, engeller oluşabilir. Yeni Ay zamanı yeni bir iş kurmak, iş konusunda ciddi adımlar atmak, iş bulmak, terfi etmek oldukça zordur. Sorumluluklarınız artabilir, taşıyabileceğinizden daha fazla yükü almamaya özen göstermelisiniz. Yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebilirsiniz. Yeni Ay zamanı kendimizi ön plana atmak çok kolay olmayabilir. Gereksiz risk almaktan kaçınmakta, temkinli bir şekilde hareket etmeye özen gösterilmesinde yarar vardır. Çoğunlukla yapmaktan hoşlanmadığınız işler veya sorumluluklar sırtınıza biner ve siz yapmamak gibi lükse sahip olmazsınız. Bir işi yaparken sürekli sizi engelleyen veya size karşı çıkan birtakım engeller veya gecikmeler ortaya çıkar. Otorite figürleri ile ilişkiler gergin olabilir, sizi sürekli eleştirip, kritik edebilirler, siz de kendinizi beğenmeyip, yaptığınız işin kalitesinden memnun olmayabilirsiniz. Birileri hayatınıza karışıyor ve size kısıtlamalar getiriyor olabilir. Bu Yeni Ay zamanı genellikle içinden çıkamadığınız, size yük ve sorumluluk getiren ve bu yükü taşımaktan zorlanıp, bırakmak istediğiniz ancak belli nedenlerle bırakamadığınız bir yükümlülük anlamına gelebilir. Ve Yeni Ay’da ALPHERATZ sabit yıldızı da etkin olacak. Jüpiter ve Venüs karakterine sahip bu yıldız bağımsızlık, özgürlük, başarı ve keskin bir zeka katmakta. İyi işler yapmak, iş konusunda başarı vadetmektedir.