Özgürlük mücadelesi başlıyor!

11 Eylül'de Mars Kova burcuna geçiş yaptı ve 16 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle özgürlük için çok daha fazla mücadele edeceksiniz. Hem de kendi hayatınızda daha fazla özgürlük alanı kazanmak için bunu yapacaksınız. Hazır olun!

Merhaba Arkadaşlar;

11 Eylül’de Mars Kova burcuna geçiş yaptı ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem neler olabilir buna göz atalım şimdi biraz. Bunu anlayabilmek için öncelikle marsı akabinde de Kova burcunun astrolojide neleri sembolize ettiklerini iyi bilmemiz gerekiyor.

Mars kısaca güç kullanma, harekete geçebilme, atılganlık, inisiyatifi ele alma, mücadele, risk alabilen, savaşçı bir gezegendir. Gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder. Kova sembolizminde yer alan konular yeniliklerin ortaya konması, yeni icatlar, buluşlar, insanlığın hayrına yeni icatlar, bilimsel gelişmeler, otorite figürlerinin hiçe sayılması, otoritenin değer kaybetmesi, radyo dalgaları, uydu yayıncılığı, astronomi, astroloji, sıra dışı, marjinal, farklı, değişik gruplar ve insanlar, başkaldırma, asilik, isyankar, grevler, özgürlük ihtiyacı, özgürleşme, fikir savaşları, fikir suçluları, düşünce özgürlüğü, grup çalışmaları, grup aktiviteleri, ekip çalışmaları, dernekler, kulüpler, metafizik çalışmaları, entelektüel bilgi, bilim teknik konular, havacılık, iletişim sektörü, astroloji, radikal gruplar, radikal eylemler, radikal söylemler, beyin fırtınaları, sosyal ağlar, internetle ilgili her türlü iş ve konular, sosyal medya, dostluk, kardeşlik temaları, demode olandan yeni olana geçiş, idealler, idealist olmak demektir.

15 Kasım’a kadar olan süreç içinde yeni icatlar, yenilikler, yeni bilimsel gelişmeler Mars etkisi ile hız kazanacaktır. Daha çok bilimsel veya uzayla ilgili yeni gelişmelerle karşılaşabiliriz. Fakat diğer yandan bu gelişmeler olurken bilimsel kazalar, deneysel kazalar, uzayla ilgili teknik büyük arızalarda oluşabilir öte yandan. Tam da bu süreçte otorite olan ilişkilerimizde de gerginlik kat sayısı çok daha fazla artabilir, otorite ile daha çok zıt düşebiliriz. Bu dönem uydular, haberleşme, internet gibi konularda agresif, engelleyici, zorluk çıkarıcı pozisyonlar oluşabilir. Hayatımızda bizi kısıtlayan koşullara çok daha kolay ve hızlı bir şekilde karşı çıkmaya eğilimimiz oluşacaktır. Hem kısıtlamaları diğer yandan kuralları yıkmaya eğilimli olacağız. Bu dönem hem bireysel hayatımızda devrimler yaratmak, harekete geçmek için en uygun dönemdir. Zaten asilikleri, iş bırakmaları, statükoyu ret edenleri, isyankar çıkışları, toplu gösterileri bol bol deneyimleyeceğiz. Özellikle özgürlük için çok daha fazla mücadele edeceğiz. Hem kendi hayatımızda daha fazla özgürlük alanı kazanmak için bunu yapacağız. Bu süreçte gelenekler, görenekler pek umurumuzda olmaz. Biraz daha başımıza buyruk bir şekilde yaşamayı, davranmayı tercih edebiliriz pek tabii ki. Tabii ki amaçsız ve plansız başkaldırılar bu süreçte hedefine ulaşmaz bilginiz olsun. Cinsel anlamda da tabularınızı yıkabilir, yapmam dediklerinizi yapabilir, hayatınızda cinsel devrimler yaşayabilirsiniz.

Astrologların kendi aralarında tartışması ve kavga etmesi de çok olasıdır bu dönem. Ama diğer taraftan iyi olan ise ekip çalışması ile harika ve başarılı işlerde ortaya çıkabilir. Özellikle özgürlüklerine zarar verecek durumlar oluşabilir. Özgürlük için savaşmak demektir, sizi kısıtlayan ve bağlayan koşullar her ne ise bundan kurtulmak için fırsatlarınız olacaktır 15 Kasım’a kadar. Kazalar çok ani gelişebilir, hayatınızı riske atacak aktivitelerden uzak durmakta fayda var, hız içeren özellikle! Maceralara atılmak için oldukça hevesli olabiliriz, denemediğimiz şeyleri denemek, risk alma fikri hoşumuza gidebilir ve alabiliriz de. Çevremizde baskı gören, haksızlığa uğrayan birini gördüğümüz anda hızlı bir şekilde tepkimizi ortaya koyacağızdır. İnsan haklarına karşı çok daha hassas olacağımız, haksızlıklar karşısında hızlı eyleme geçip sesimizi çıkartacağızdır. Hayatımızda yapamadığımızı yapmak, devrimler yaratmak, kendimizi özgürleştirmek için rahatça harekete geçebileceğiz.

Ne yazık ki Mars'ın Kova burcunda temsil ettiği havacılık, uçak, uydu, haberleşme, sosyal ağlar, internet gibi konularda da zorlayıcı, kazaların olduğu, agresyon yaratıcı durumları da tetikleyecektir. Tam da bu süreçte sosyal medya hesaplarınızda neleri ne kadar paylaştığınıza çok daha fazla dikkat edin. Zira Mars Kova burcunda iken toplumda meydana gelen olaylara karşı tepki verirken sakin kalmak çok kolay olmayabilir. Otosansürünüzü dikkatli bir şekilde yapmanızda fayda var.

TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE

Mars Türkiye haritasında 8. ev dediğimiz alana geçiyor ve 15 Kasım’a kadar da bu alanda seyahat edecek. Bu ev vergiler, borçlar, faizler, banka faizleri, ölümler, ölüm oranları, yabancı hisse senedi, borsa, sigortalar, tazminatlar, savaş sonrası kazanılan ganimetlerle ilgilidir. 8. evde seyahat edecek olan Mars ekonomik olarak özellikle sert, stresli, kavgalı, zorlu geçeceğine işaret etmekte. Umuyorum ki 8. evin temsil ettiği konulardan biri olan morglar ve ölümlerle ilgili zorlayıcı durumlar oluşmaz. Daha önce vefat etmiş kişilerin üzerinden skandallarda olması beklenebilir açıkçası. Sigortacılık, eczaneler, sağlıkla ilgili kuruluşlar, bankacılık sektörü için 15 Kasım’a kadar stresli gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz.